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3月29日「肉の日」は、お食事2回分の「肉マネークーポン」を進呈！
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2026年3月29日(肉の日)限定で『お食事2回分の肉マネークーポンを進呈』させて頂きます！通常、1回のお食事で特典1回分進呈のところ、お食事2回分の肉マネークーポンを進呈させて頂きます。(※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。)
【注意事項】
※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
※1日あたりのキャンペーン参加は2回まで。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、現在のご来店回数によって異なります。
※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈いたします。
詳しくは、下記の肉マイレージ紹介をご確認ください。
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【期間】
2026年3月29日(日)
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店
【注意事項】
※値引き後の会計金額500円(税込)以上の場合に進呈されます。
（15:00までのお会計で1回、15:00以降のお会計で1回）
※お食事特典(肉マネークーポン)の後付けはお受けできませんのでご注意下さい。
※クーポン金額２倍ではございません。
※お食事特典(肉マネークーポン)の付与額は、現在のご来店回数によって異なります。
※翌日以降5営業日（土日祝日除く）以内までに進呈いたします。
詳しくは、下記の肉マイレージ紹介をご確認ください。
https://ikinaristeak.com/nikumileage/
【期間】
2026年3月29日(日)
【実施店舗】
いきなり！ステーキ全店