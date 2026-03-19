「RICOH Virtual Workplace」を活用し、建設業における業務を効率化











VR空間に再現された計画護岸と河川管理用道路の３D画像











VR空間に再現された沿道と住居入口の高さの差異を検証した３D画像

■今後の展望リコージャパンは、今後もパートナーとの協働を深め、インフラを含む様々な領域での「RICOH Virtual Workplace」活用を進めることで、建設業のDXを加速し、より安心で快適な生活環境づくりに寄与します。■関連情報RICOH Virtual Workplace商品ページ＊社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。| リコーグループについて |リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。詳しい情報は、こちらをご覧ください。https://jp.ricoh.com/