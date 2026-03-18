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検索数急増の“クロモジ”で季節の変わり目の体調管理に徳島県産100％使用の「クロモジ茶」新発売職人の遠赤直火焙煎による豊かな香り
レバンテ株式会社（本社：愛知県名古屋市）が運営する健康茶ブランド「香ばし茶房（こうばしさぼう）」は、徳島県産のクロモジを100％使用した「クロモジ茶」（税込1,980円・ティーパック 3g×30包）を、本日2026年3月18日(水)よりオンラインにて発売します。
香ばし茶房は、厳選した素材を使用し、焙煎の達人が丁寧に仕上げた健康茶ブランドで、2022年ブランド誕生以来、シリーズ16種の製品を展開しています。美味しいお茶の決め手となる“焙煎”へのこだわりはもちろん、国産、ノンカフェイン、香料・保存料不使用、残留農薬検査と、徹底した品質管理のもと製品をお届けしています。
当製品は、徳島県の風通しのよい山地で採れた「クロモジ」を使用した、爽やかさとウッディな落ち着いた香りが特徴の国産ハーブティーです。四国産のクロモジは「1,8-シネオール」を多く含むと言われており、季節の変わり目の体調管理をサポートします。
【開発背景】
近年、健康志向の高まりとともに、和漢植物「クロモジ」が注目を集めています。特に大手メーカーの研究発表や関連商品のヒットにより検索数が急増しており、健康をサポートする素材として大きな期待が寄せられています。「香ばし茶房」は、このクロモジの中でも特に成分含有量に優れた四国産にこだわり、日々の健康習慣として無理なく続けられるよう、おいしさを追求しました。職人技による丁寧な焙煎で、風味豊かな一杯を実現しています。
※出典：Googleトレンド「クロモジ」で検索
【クロモジとは】
黒文字は、クスノキ科の樹木で、枝に見られる黒い模様が文字のように見えることから名付けられました。爽やかな香りの主成分であるリナロールをはじめとする豊富な成分を含んでおり、特に幹と枝は「ウショウ」とも呼ばれ、日本では古くから利用されてきました。近年では、国内外で研究が進み、健康食品やのど飴などにも使用されるなど、健康サポート素材として注目を集めています。
【製品特長】
◼️「徳島県産」100％のクロモジを使用
徳島県産のクロモジの枝葉を使用しています。四国産のクロモジは、特に「1,8-シネオール」を豊富に含んでいることが知られており、季節の変わり目の体調管理をサポートします。
◼️「遠赤直火焙煎」で豊かな香りを逃がさない
職人の伝統的な遠赤直火焙煎により、素材本来の味を損なうことなく、深みのある豊かな風味を引き出しました。柑橘系の爽やかさと、落ち着いたウッディな香りが調和した、すっきりとした味わいが特長です。
※写真はイメージです
◼️体調管理をサポートする豊富な成分
クロモジには、リナロール、リモネン、タンニン、1.8-シネオール、α-ピネン、テルピネオール など、季節の変わり目にうれしい豊富な成分が含まれます。
◼️徹底した品質管理（残留農薬検査済み）
安心してお飲みいただけるよう、厳格な残留農薬検査をクリア。また、国産原料、国内製造、無漂白ティーバック、ノンカフェイン・ノンカロリーと、毎日口にするものだからこそ、健康志向の方にも自信を持っておすすめできる品質にこだわっています。
◼️ホットでもアイスでも、簡単に本格派の味を
カップや急須にティーバック1包を入れ、熱湯を注ぎ3〜5分蒸らせば出来上がり。やかんで煮出す場合は熱湯500mlに対しティーバック1包で5〜10分が目安です。より成分を抽出したい場合は、倍の時間置くのがおすすめです。
【香ばし茶房 クロモジ茶】
販売開始日：2026年3月18日
価格/内容量：1,980円（税込）/ 3g×30包
販売元：レバンテ株式会社
販売ページ（Amazon）：https://amzn.asia/d/0e6suBxg
香ばし茶房（こうばしさぼう）
厳選した素材を使用し、焙煎の達人が丁寧に仕上げた健康茶ブランド。美味しいお茶の決め手となる“焙煎”へのこだわりはもちろん、国産、ノンカフェイン、香料・保存料不使用、残留農薬検査と、徹底した品質管理のもと製品をお届けしています。味、香り、色味それぞれで、皆さまのひとときを「ほっ」とするものにできれば幸いです。
LEVANTE（レバンテ）
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
CEO：大西一輝
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
Amazon販売ページ
https://amzn.asia/d/0e6suBxg
香ばし茶房は、厳選した素材を使用し、焙煎の達人が丁寧に仕上げた健康茶ブランドで、2022年ブランド誕生以来、シリーズ16種の製品を展開しています。美味しいお茶の決め手となる“焙煎”へのこだわりはもちろん、国産、ノンカフェイン、香料・保存料不使用、残留農薬検査と、徹底した品質管理のもと製品をお届けしています。
【開発背景】
近年、健康志向の高まりとともに、和漢植物「クロモジ」が注目を集めています。特に大手メーカーの研究発表や関連商品のヒットにより検索数が急増しており、健康をサポートする素材として大きな期待が寄せられています。「香ばし茶房」は、このクロモジの中でも特に成分含有量に優れた四国産にこだわり、日々の健康習慣として無理なく続けられるよう、おいしさを追求しました。職人技による丁寧な焙煎で、風味豊かな一杯を実現しています。
※出典：Googleトレンド「クロモジ」で検索
【クロモジとは】
黒文字は、クスノキ科の樹木で、枝に見られる黒い模様が文字のように見えることから名付けられました。爽やかな香りの主成分であるリナロールをはじめとする豊富な成分を含んでおり、特に幹と枝は「ウショウ」とも呼ばれ、日本では古くから利用されてきました。近年では、国内外で研究が進み、健康食品やのど飴などにも使用されるなど、健康サポート素材として注目を集めています。
【製品特長】
◼️「徳島県産」100％のクロモジを使用
徳島県産のクロモジの枝葉を使用しています。四国産のクロモジは、特に「1,8-シネオール」を豊富に含んでいることが知られており、季節の変わり目の体調管理をサポートします。
◼️「遠赤直火焙煎」で豊かな香りを逃がさない
職人の伝統的な遠赤直火焙煎により、素材本来の味を損なうことなく、深みのある豊かな風味を引き出しました。柑橘系の爽やかさと、落ち着いたウッディな香りが調和した、すっきりとした味わいが特長です。
※写真はイメージです
◼️体調管理をサポートする豊富な成分
クロモジには、リナロール、リモネン、タンニン、1.8-シネオール、α-ピネン、テルピネオール など、季節の変わり目にうれしい豊富な成分が含まれます。
◼️徹底した品質管理（残留農薬検査済み）
安心してお飲みいただけるよう、厳格な残留農薬検査をクリア。また、国産原料、国内製造、無漂白ティーバック、ノンカフェイン・ノンカロリーと、毎日口にするものだからこそ、健康志向の方にも自信を持っておすすめできる品質にこだわっています。
◼️ホットでもアイスでも、簡単に本格派の味を
カップや急須にティーバック1包を入れ、熱湯を注ぎ3〜5分蒸らせば出来上がり。やかんで煮出す場合は熱湯500mlに対しティーバック1包で5〜10分が目安です。より成分を抽出したい場合は、倍の時間置くのがおすすめです。
【香ばし茶房 クロモジ茶】
販売開始日：2026年3月18日
価格/内容量：1,980円（税込）/ 3g×30包
販売元：レバンテ株式会社
販売ページ（Amazon）：https://amzn.asia/d/0e6suBxg
香ばし茶房（こうばしさぼう）
厳選した素材を使用し、焙煎の達人が丁寧に仕上げた健康茶ブランド。美味しいお茶の決め手となる“焙煎”へのこだわりはもちろん、国産、ノンカフェイン、香料・保存料不使用、残留農薬検査と、徹底した品質管理のもと製品をお届けしています。味、香り、色味それぞれで、皆さまのひとときを「ほっ」とするものにできれば幸いです。
LEVANTE（レバンテ）
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
◆レバンテ株式会社 概要
法人名：レバンテ株式会社
CEO：大西一輝
設立日：2006年7月
本社：愛知県名古屋市東区泉1-13-35
事業内容：化粧品、医薬部外品、健康食品の企画製造・販売
URL：https://www.levante.co.jp/
◆MOON-X株式会社 概要（※レバンテ株式会社はMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立日：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
URL：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫
レバンテ広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
Amazon販売ページ
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