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グラニフに初の「公式サポーター」が就任！3月より活動をスタート
グラニフのブランドミッション「遊びゴコロで世界を彩る」を体現する、5名の公式サポーター。
それぞれのライフスタイルを通じて、ブランドミッションを発信。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は2026年3月、ブランドとしては初の取り組みとなる「グラニフ公式サポーター・プログラム」をスタートし、5名のサポーターを迎えました。
「グラニフ公式サポーター」は、グラニフが大切にしているブランドミッション「遊びゴコロで世界を彩る」の楽しさと魅力を、より多くのかたに広くお届けするための新たな取り組みです。
まずはグラニフの想いやブランドミッションに共感し、自らの「好き」やスタイルを確立している5名が公式サポーターに就任。アーティスト、タレント、プロサッカー選手と異なる世界で活躍するサポーターに、それぞれの視点・ライフスタイルから、グラニフのある“リアルな日常”やミッションを体現するコンテンツを発信していただくことで、さまざまなスタイルの「好き」やグラニフの自由な楽しみ方を伝えてまいります。
【グラニフ公式サポーター】（敬称略、アイウエオ順）
青空フミ
CALEN
こぴ
島崎遥香
田中パウロ淳一
なお本プログラムについては、今後も複数のサポーターを迎えて展開していく予定です。
公式サポーター プロフィール
※敬称略、アイウエオ順
青空フミ
アニソンドラマー。音楽とファッションを横断する次世代アーティスト。
ドラムパフォーマンスとビジュアル表現を融合させた独自の世界観を確立し、「聞かせる」のではなく「魅せる」をテーマに活動。
Instagram: https://www.instagram.com/_kerokerokerochan_
TikTok: https://www.tiktok.com/@fumifumi510
X: https://x.com/fumifumi510
YouTube: https://www.youtube.com/@AozoraFumi
CALEN
空の下、ヘッドホンとマイクを身につけ歩きながら歌うスタイルが印象的なヘッドホンシンガー。シンガーソングライターとして歌唱・作詞作曲を手がける一方、ダンス・楽曲制作・動画編集・芝居・カメラなど様々な活動を行い、「CALENらしさ」を追求した作品を日々作成している。
Instagram: https://www.instagram.com/calen_note/
TikTok: https://www.tiktok.com/@calen_note
X: https://x.com/calen_note
YouTube: https://www.youtube.com/@calen_note
こぴ
数で分量を表す“秒数レシピ” が話題のグルメ系クリエイター。
数々のTVドラマや映画に出演するなど女優としても活躍。歌手としても多くの作品の主題歌を担当している。
Instagram: https://www.instagram.com/kopiyama_/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kopisan_
X: https://x.com/kopichan_
YouTube: https://www.youtube.com/@kopikopi
島崎遥香
女優・タレント。埼玉県出身。2009年、AKB48第9期メンバーとして芸能活動開始。
2016年グループを卒業後、ドラマ、映画、バラエティ番組など幅広く活動を行っている。
Instagram: https://www.instagram.com/paruuuuuru/
TikTok: https://www.tiktok.com/@paruru866
X: https://x.com/paruruchan0330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaW_iei_YZRuUogGFOXofMw
田中パウロ淳一
プロサッカー選手。J2 栃木シティフットボールクラブ所属。2025年J3ベストイレブン選出、日本プロサッカー選手会によるJ3 MVP受賞。競技面で確かな評価を得る一方、TikTok Awards Japan 2025にノミネート。サッカー業界内外で独自のポジションを確立している。
Instagram: https://www.instagram.com/tanakapaulojunichi/
TikTok: https://www.tiktok.com/@tanakapaulojunichi
X: https://x.com/ppppppppppaulo
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdyLZ0RK750ak5s4BF3vXhQ
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
それぞれのライフスタイルを通じて、ブランドミッションを発信。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は2026年3月、ブランドとしては初の取り組みとなる「グラニフ公式サポーター・プログラム」をスタートし、5名のサポーターを迎えました。
まずはグラニフの想いやブランドミッションに共感し、自らの「好き」やスタイルを確立している5名が公式サポーターに就任。アーティスト、タレント、プロサッカー選手と異なる世界で活躍するサポーターに、それぞれの視点・ライフスタイルから、グラニフのある“リアルな日常”やミッションを体現するコンテンツを発信していただくことで、さまざまなスタイルの「好き」やグラニフの自由な楽しみ方を伝えてまいります。
【グラニフ公式サポーター】（敬称略、アイウエオ順）
青空フミ
CALEN
こぴ
島崎遥香
田中パウロ淳一
なお本プログラムについては、今後も複数のサポーターを迎えて展開していく予定です。
公式サポーター プロフィール
※敬称略、アイウエオ順
青空フミ
アニソンドラマー。音楽とファッションを横断する次世代アーティスト。
ドラムパフォーマンスとビジュアル表現を融合させた独自の世界観を確立し、「聞かせる」のではなく「魅せる」をテーマに活動。
Instagram: https://www.instagram.com/_kerokerokerochan_
TikTok: https://www.tiktok.com/@fumifumi510
X: https://x.com/fumifumi510
YouTube: https://www.youtube.com/@AozoraFumi
CALEN
空の下、ヘッドホンとマイクを身につけ歩きながら歌うスタイルが印象的なヘッドホンシンガー。シンガーソングライターとして歌唱・作詞作曲を手がける一方、ダンス・楽曲制作・動画編集・芝居・カメラなど様々な活動を行い、「CALENらしさ」を追求した作品を日々作成している。
Instagram: https://www.instagram.com/calen_note/
TikTok: https://www.tiktok.com/@calen_note
X: https://x.com/calen_note
YouTube: https://www.youtube.com/@calen_note
こぴ
数で分量を表す“秒数レシピ” が話題のグルメ系クリエイター。
数々のTVドラマや映画に出演するなど女優としても活躍。歌手としても多くの作品の主題歌を担当している。
Instagram: https://www.instagram.com/kopiyama_/
TikTok: https://www.tiktok.com/@kopisan_
X: https://x.com/kopichan_
YouTube: https://www.youtube.com/@kopikopi
島崎遥香
女優・タレント。埼玉県出身。2009年、AKB48第9期メンバーとして芸能活動開始。
2016年グループを卒業後、ドラマ、映画、バラエティ番組など幅広く活動を行っている。
Instagram: https://www.instagram.com/paruuuuuru/
TikTok: https://www.tiktok.com/@paruru866
X: https://x.com/paruruchan0330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaW_iei_YZRuUogGFOXofMw
田中パウロ淳一
プロサッカー選手。J2 栃木シティフットボールクラブ所属。2025年J3ベストイレブン選出、日本プロサッカー選手会によるJ3 MVP受賞。競技面で確かな評価を得る一方、TikTok Awards Japan 2025にノミネート。サッカー業界内外で独自のポジションを確立している。
Instagram: https://www.instagram.com/tanakapaulojunichi/
TikTok: https://www.tiktok.com/@tanakapaulojunichi
X: https://x.com/ppppppppppaulo
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdyLZ0RK750ak5s4BF3vXhQ
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/