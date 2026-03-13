【日本獣医生命科学大学】付属博物館監修の書籍『キリンが来た道 麒麟児 長次郎の歩み』が3月23日に刊行 ― 謎のキリンの骨格標本の正体に迫る

【日本獣医生命科学大学】付属博物館監修の書籍『キリンが来た道 麒麟児 長次郎の歩み』が3月23日に刊行 ― 謎のキリンの骨格標本の正体に迫る