【日本獣医生命科学大学】付属博物館監修の書籍『キリンが来た道　麒麟児 長次郎の歩み』が3月23日に刊行 ― 謎のキリンの骨格標本の正体に迫る

写真拡大 (全3枚)

日本獣医生命科学大学（東京都武蔵野市）付属博物館が監修した書籍『キリンが来た道　麒麟児 長次郎の歩み』（発行：工作舎／価格：本体2,000円＋税）が、3月23日（月）に刊行される。同書は2024年に同館が開催したイベント「キリン講話会」の内容をまとめたもの。主役となるキリン「長次郎」の歩んだ歴史とともに、講話会の講演者である4名の専門家による「キリン講話」を掲載している。

　日本獣医生命科学大学には一号棟と呼ばれる木造校舎が存在する。この校舎には長年にわたり、キリンの全身骨格標本が展示されていた。長い歴史の中でその正体は忘れられかけていたが、同大付属博物館の調査によりその正体が「長次郎」と名付けられたキリンであることが判明。2023年から2024年にかけて長次郎を紹介する企画展を実施し、2024年4月には企画展開催記念イベントとして「キリン講話会」を開催した。

　このたび、同博物館の監修した書籍『キリンが来た道　麒麟児 長次郎の歩み』が発売されることとなった。Part1では、国内におけるキリン飼育の黎明期を振り返りつつ、長次郎の歩みを明らかにしていく。Part2では、国内外で活躍する4名の専門家により、キリンという生き物が多角的に語られる。また、「あとがき」は同大の鈴木浩悦学長によるもの。概要は以下の通り。

■『キリンが来た道　麒麟児 長次郎の歩み』 書籍情報

【判　型】　四六判

【ページ数】　200頁

【ISBN】　ISBN978-4-87502-586-3

【監　修】　日本獣医生命科学大学付属博物館

【著　者】　石井奈穂美・郡司芽久・川田伸一郎・清水勲・齋藤美保ほか

【発　行】　工作舎

【価　格】　本体2,000円＋税

【目　次】

・はじめに　羽山伸一

・Part1 麒麟児は何処から　石井奈穂美　ほか

　「あなたは誰!?」

　アフリカから日本へ

　日本初の麒麟児誕生

　上野から井の頭自然文化園へ

　兄弟の行方

　麒麟児の今後

・Part2 キリン講話

　［1］化石が示すキリンの進化　郡司芽久

　［2］明治時代のキリンの標本　川田伸一郎

　［3］国内キリンの個体群管理について　清水 勲

　［4］野生キリンのくらし　齋藤美保

・あとがき　鈴木浩悦（日本獣医生命科学大学 学長）

■関連ページ

・日本獣医生命科学大学付属博物館

　https://www.nvlu.ac.jp/universityinstitution/004.html/

・工作舎 キリンが来た道

　https://www.kousakusha.co.jp/BOOK/ISBN978-4-87502-586-3.html

（関連記事）

・日本獣医生命科学大学が4月13日にキリン講話会を開催 ― 企画展「キリンが来た道〜麒麟児 長次郎の歩み〜」開催記念（2024.01.17）

　https://www.u-presscenter.jp/article/21431

・日本獣医生命科学大学が2024年5月31日まで企画展「キリンが来た道〜麒麟児 長次郎の歩み〜」を開催（2023.11.14）

　https://www.u-presscenter.jp/article/22799

▼書籍に関する問い合わせ先

　工作舎

　TEL： 03-5155-8940

　E-mail： saturn@kousakusha.co.jp

▼博物館に関する問い合わせ先

　日本獣医生命科学大学付属博物館

　TEL： 0422-31-4151（代）

　E-mail： museum@nvlu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/