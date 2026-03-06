こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
帝京科学大学が3/20・3/21にオープンキャンパスを開催
帝京科学大学は3月20日（金・祝）と3月21日（土）に「オープンキャンパス」を開催。大学紹介や模擬授業など、帝京科学大学ならではの授業や学びの魅力を体験できるプログラムを多数用意。
また、本イベントは「対面型」と「オンライン型」のハイブリッド開催となるため、自宅等からでも参加が可能。
◎開催概要（3/20）
【開催日時】 3月20日（金・祝） 10:00〜15:00
【実施キャンパス】 帝京科学大学 東京西キャンパス（オンライン上でも同時開催）
・山梨県上野原市八ッ沢2525（JR中央線「上野原駅」からバス10分、当日は送迎バスが運行予定）
※お車でのご来学も可能となっております。
【申込方法】 下記URLからお申し込みください。(対面型・オンライン型共通)
https://www.ntu.ac.jp/admissions/weboc/tokyo_nishi/
◎開催概要（3/21）
【開催日時】 3月21日（土） 10:00〜15:30
【実施キャンパス】 帝京科学大学 千住キャンパス（オンライン上でも同時開催）
・東京都足立区千住桜木2-2-1（「北千住駅」からバス8分・徒歩20分、当日は送迎バスが運行予定）
※駐車場のご用意は無いため、来場には送迎バスもしくは公共の交通機関等をご利用ください。
【申込方法】 下記URLからお申し込みください。(対面型・オンライン型共通)
https://www.ntu.ac.jp/admissions/weboc/senju/index.html
【実施プログラム】
・個別対応相談コーナー
授業や学生生活、入試、奨学金など気になることは何でも聞いてください！
職員が個別に対応します。
・大学概要・入試説明
大学全体の説明と入学試験についての解説を広報担当者がお伝えします。
・学科説明・模擬講義
各学科の教員が実際に授業を行います。大学で学ぶ楽しさを体験してください。
※詳細はこちらから（PDFファイルが開きます）
【東京西キャンパス】https://www.ntu.ac.jp/admissions/media/260320_ocprogram.pdf
【千住キャンパス】https://www.ntu.ac.jp/admissions/media/260321_ocprogram.pdf
大学の特色や入試のポイント、キャンパスライフを体験できるプログラムをご用意してみなさんをお待ちしています。
