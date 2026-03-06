公開日：2026年3月6日



AIセーフティ・インスティテュート



独立行政法人情報処理推進機構





プレス発表「AIセーフティ評価環境 検討タスクフォース」総会を開催



〜評価環境の概要や検討タスクフォースの活動について発信〜

■概要AISIでは、AIシステムの開発者や提供者によるAIセーフティの評価活動を推進するため、2025年9月にAIセーフティ評価のためのツールである「AIセーフティ評価環境」をOSSとして公開しました。また、2025年10月からは、複数の民間企業とAISIが共同で、利用者からのフィードバックや技術動向もふまえ、AIセーフティ評価環境の今後の方向性や機能強化案などについて議論する「AIセーフティ評価環境 検討タスクフォース」（検討TF）を組織して、検討活動を続けています。

本イベントは、検討TFのメンバ以外の一般の参加者も募り、前提知識が無くてもAISIや「AIセーフティ評価環境」、検討TFなどについて概要を把握でき、関心を高めてもらうことを目的として開催しました。イベントの前半では、AISIの活動紹介や「AIセーフティ評価環境」の機能説明、検討TFにおける検討状況の報告などが行われ、AISIの活動全体における「AIセーフティ評価環境」の位置付けや、「AIセーフティ評価環境」の現状と検討TFで議論されている今後の機能強化案の関係など、各プログラムから「AIセーフティ評価環境」に関係する活動が俯瞰できる構成で情報共有しました。イベントの後半では、検討TFメンバをパネリストとして、AIセーフティやAIビジネスに関するテーマについて議論するパネルディスカッションを実施しました。実際にAIビジネスに取り組んでいる検討TFメンバ各社の視点から、活発な意見交換や議論がなされ、特に、AIエージェントに関しては複数のテーマで共通して話題となり、AIセーフティの面でもAIビジネスの面でも注目度の高い技術であることが示されました。AISIでは、2026年度以降も検討TFを含めAIセーフティの実現に向けた活動の更なる活性化を図ってまいります。■イベント詳細https://digitalpr.jp/table_img/2314/129994/129994_web_2.png■プログラムhttps://digitalpr.jp/table_img/2314/129994/129994_web_3.png