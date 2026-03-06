こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
帝京科学大学主催の柔道大会「TEIKA柔道大会」が2/21に開催
2026年2月21日(土)帝京科学大学で「TEIKA柔道大会」が開催されました。
16チームによる招致大会、約200名の選手が来場しました。
各試合場で熱戦が繰り広げられました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。
＜大会結果＞
高学年団体戦
優勝 明心館関本道場
２位 川口市柔道連盟クラブ
３位 深川錬磨会・一道館田代道場
５位 松前柔道塾
低学年団体戦
優勝 川口市柔道連盟クラブ
２位 善柔会田代道場
３位 育徳館柔道クラブ・多摩川柔道クラブ
５位 春日柔道クラブ
