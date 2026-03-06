2026年2月21日(土)帝京科学大学で「TEIKA柔道大会」が開催されました。

16チームによる招致大会、約200名の選手が来場しました。

各試合場で熱戦が繰り広げられました。ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

＜大会結果＞

高学年団体戦

優勝　明心館関本道場

２位　川口市柔道連盟クラブ

３位　深川錬磨会・一道館田代道場

５位　松前柔道塾

低学年団体戦

優勝　川口市柔道連盟クラブ

２位　善柔会田代道場

３位　育徳館柔道クラブ・多摩川柔道クラブ

５位　春日柔道クラブ

