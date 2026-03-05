こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アヲハタ、Ｚ世代と共同で新商品開発プロジェクト始動、2027年春の新商品発売を目指す。さらに初書籍となるレシピ本「Is this “jam” or not?」を発売
“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みとして、変化する食生活を「機会」と捉え、新たなジャムの可能性を若者へ提供
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、Ｚ世代と共同で新商品の開発を開始しました。2027年春の発売に向けて、Ｚ世代の意見を取り入れながら商品開発を進めます。また、初書籍としてジャムの使い方を再提案するレシピ本「Is this “jam” or not?」を2026年4月7日に発売します。朝食やスイーツづくりだけではない、さまざまなシーンでジャムを楽しめる商品開発と、ライフスタイル提案を通じて、幅広い世代にフルーツのある豊かな暮らしを届けていきます。
Amazon予約URL：https://amzn.asia/d/0fBhkb6P
■市場の変化を機会と捉え、ジャムの新しい価値を創造
総務省統計局の家計調査によると、ジャム類の購入数量は2022年以降減少が続いており※1、特に若い世代のジャムを食べる機会が減っています。一方で、公益財団法人中央果実協会の調査では、「フルーツを食べる量を増やしたい」と回答した人が全体で36.7%、特に20代女性は59.9%と最も高く、フルーツへの関心の高さがうかがえます※2。
このような市場の変化を「機会」と捉え、未来の消費者であるＺ世代にヒアリングを実施し、“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みを開始しました。従来のジャムの形にとらわれず、果実感のある新しいジャムを通じて、フルーツをもっと手軽に、おいしく楽しむことができる選択肢を提供していきます。
※1 総務省統計局「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」
https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html
※2 公益財団法人中央果実協会「果物の消費に関するアンケート調査報告書」
https://www.japanfruit.jp/Portals/0/resources/JFF/kokunai/r05chosa_siryo/r05shohi.pdf
■Ｚ世代のヒアリングを通して、アヲハタジャムのニーズとポテンシャルを発見
2025年の夏と秋に原宿ハラカドで大学生を中心とするＺ世代と「ジャムについての対話型ワークショップ」を2回開催しました。食に対する普段の価値観に加え、ジャムに対するイメージや利用実態、実際にアヲハタが販売している商品の試食を実施し、Ｚ世代の率直な意見を聞きました。
その中で「忙しい時にすぐ食べられる」「ごろっとした果実感が好き」などのポジティブな意見がある一方で、「賞味期限が短く、特に一人暮らしにとって食べきるのが難しい」「ジャムは古い、レトロ商品のイメージ」など、普段ジャムを食べない方からは厳しい意見も出ました。
結果として試食の結果から、ジャムの既成概念を少し変えることでＺ世代に対してもニーズとポテンシャルがあることを確信しました。Ｚ世代がジャムを嫌いになったのではなく、「今のジャムがＺ世代のライフスタイルに合っていない」だけだという気づきを得ました。
ジャムという食文化を未来につなぐために、この先も多くの方に愛される商品であり続けるために。アヲハタは、“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みを始動しました。
■Ｚ世代と共同で新商品開発プロジェクトを始動
Ｚ世代とのワークショップを通して得た示唆を活かし、2027年春の商品発売を目指して、新商品開発プロジェクトを始動しました。開発の過程で商品の試食やパッケージの検討をＺ世代と一緒に行います。
■ジャムの活用を提案するレシピ本「Is this “jam” or not?」
“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みの第1弾として、アヲハタ初出版でもあるライフスタイルブック「Is this “jam” or not?」を発売します。パンや朝食で食べるジャムに限らず、さまざまなシーンで多様な使い方ができる、フルーツのある生活を提案します。
＜書籍概要＞
【書名】「Is this “jam” or not?」
【発売日】2026年4月7日(火)
【価格】1,430円(本体1,300円+税10%)
【販売】ライスプレス株式会社
【発行】アヲハタ株式会社
【概要】「アヲハタ まるごと果実」で日々のフルーツフルライフを。
新提案のジャムレシピ&ライフスタイルフォトブック
【ターゲット】
・フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている。
・フルーツレシピのバリエーションを楽しみたい。
・器やテーブル、空間の演出も楽しみたい。
---------------------
ひとさじで変わる。＜アヲハタ まるごと果実＞の使い方
この本で提案したいのはジャムを果物として使ってみること。
ジャムという役割から少し離して、“果物そのもの”として食卓に置いてみる。
ジャムを果物として捉え直すと、料理は華やかに、暮らしは軽やかになる。
Is this “jam” or not?
果物に近くて、調味料にも近い。その間の距離感が、ちょうどいい。
---------------------
掲載レシピ（一部）
上段左から：いちごとヨーグルトの大人サラダ／ブルーベリーとサラダチキンのサラダ
下段左から：しめさばとりんご／オレンジ冷やしトマト
本件に関するお問合わせ先
bfpr@aohata.co.jp
