¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤ËÀ®¸ù ¡Á¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼ÂÍÑÅª¤Ê¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡Á
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡§
ÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¸÷¡Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¡Ë¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹ÂÓ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹âÂ®ÎÌ»Ò·×»»¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥é¥Ø¥ë¥Äµé¤Î¹ÂÓ°èÀ¤òÍ¤¹¤ë¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë10.1dB¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º°µ½Ì¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷ÄÌ¿®ÇÈÄ¹ÂÓ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢IOWNµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÂ®¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯±þÍÑ¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸í¤êÂÑÀ·¿¹âÂ®ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤òÂç¤¤¯²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÌÀ¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡ÖÅìµþÂç³Ø¡×¡¢ÁíÄ¹¡§Æ£°æµ±É×¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡×¡¢Íý»öÄ¹¡§¸Þ¿À¿¿¡¢ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¡Ë¤ÈOptQC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖOptQC¡×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹âÀ¥ ´²¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹(*1)¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¸÷ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¸÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÂÓ°è¤«¤Ä¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¸÷¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×¥ê¥½¡¼¥¹¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¼Â¸½²½¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏÀ¡¦¹âÂ®À¤ËÍ¥¤ì¡¢¸÷ÄÌ¿®µ»½Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËIOWNµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÂ®¤Ê¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î±þÍÑ¤ä¡¢¸í¤êÂÑÀ·¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¹ñ²Ê³ØÏÀÊ¸»ïOptics Express¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1¡¡(a) ¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¡¡(b)Æ³ÇÈÏ©·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑÁ«
¡Ê¹ÂÓ°èÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÆ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬¶áÇ¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿(*2)¤ÏÂ¾Êý¼°¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÁõÃÖµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤»¤º¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê·×»»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Èæ³ÓÅªÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷ÄÌ¿®µ»½Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¹âÂ®¸÷ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÂ®ÎÌ»Ò·×»»¤¬¤Ç¤¡¢¾Íè¤ÎIOWNµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤â¿Ê²½¤¹¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÎÌ»ÒÀ¤Î¸»¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Ï¸÷ÅÅ¼§¾ì¤ÎÀµ¸¹¡Êsin:¥µ¥¤¥ó¡ËÀ®Ê¬¤ÈÍ¾¸¹¡Êcos:¥³¥µ¥¤¥ó¡ËÀ®Ê¬¤Î¤¦¤ÁÊÒÊý¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¸÷¤Ç¤¢¤ê¡Ê¿Þ1(a)¡Ë¡¢¤³¤Î°µ½ÌÅÙ¡Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¸íº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎÌ»Ò·×»»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Ï·×»»¤Î¹âÂ®²½¤È¡¢ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇNTT¤ÏÅìµþÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÆ³ÇÈÏ©·¿¤Î¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¶¦¿¶´ï·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÀ¸À®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1(b)¡Ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎÌ»Ò¼Â¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë6dB¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ò6THz°Ê¾å¤ÎÂÓ°è¤ÇÀ¸À®¡¦¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿·Êý¼°¤Î¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤·×»»¤äÎÌ»ÒÀ¤Î¹â¤¤·×»»¡ÊÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ë¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤ÏGKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È(*3)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉä¹æ²½¾õÂÖ¤òÍÑ¤¤¤¿¸í¤êÂÑÀ·¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10dB¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¼¡¤ÎÉä¹æ²½µ»½Ñ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸í¤êÄûÀµÎ¨¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÃÍ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°·×»»µ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑË¡¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¸½ºß¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ò¤Î¼ýÂ«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡¡¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤ËËÜÀ®²Ì¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä
2¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡ËÆ³ÇÈÏ©(*4)
¡¡NTT¤Ç¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤È¤·¤Æ¼þ´üÅª¤Ë¤½¤ÎÊ¬¶Ë¤¬È¿Å¾¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥àÆ³ÇÈÏ©¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¿·µ¬ºîÀ½¼êË¡¤Ë¤è¤ëÆ³ÇÈÏ©¼«¿È¤ÎÄãÂ»¼º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ³ÇÈÏ©¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î·Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÂ¬Äê¤äÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ÎÀ¸À®¤Ë¤Ï¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê·Á¤¬¤Û¤ÜÅù¤·¤¤Â¾¤Î¸÷¤È´³¾Ä¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏÆ³ÇÈÏ©¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¶õ´ÖÅª¤Ê·Á¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¿¿±ß¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Æ³ÇÈÏ©Àß·×¤ª¤è¤ÓºîÀ½¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÎÌ»Ò¸÷°ÌÁêÀ©¸æµ»½Ñ
¡¡¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¬Äê»þ¤ËÍÑ¤¤¤ë´ð½à¸÷¤È¤ÎÁêÂÐ¸÷°ÌÁê¤ò¸·Ì©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤È´ð½à¸÷¤Î°ÌÁê¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÎåµ¯¸÷¤È´ð½à¸÷¤Î¸÷°ÌÁê¤òÆ±´ü¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¸÷°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢ÈóÀþ·ÁÇÞ¼ÁÆâ¤Ç¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤È¸÷°ÌÁêÆ±´ü´ð½à¿®¹æ¤ÎÀ¸À®¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÈóÀþ·Á¸÷³ØÇÞÂÎ¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î°ìÉô¤òÊ¬´ô¤·¤Æ°ÌÁêÆ±´ü¤Î¤¿¤á¤Î¿®¹æ¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î½¾Íè¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¸÷Ê¬´ô¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤âÊ¬´ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ÌÁêÆ±´ü¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬´ôÈæ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢Ãê½Ð¤¹¤ë¸÷¶¯ÅÙ¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¸÷Â»¼º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤¬Îô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Îåµ¯¸÷¤È´ð½à¸÷¤òÈóÀþ·ÁÇÞ¼Á¤ÎÁ°¤ÇÊ¬´ô¤·¡¢°ÌÁêÆ±´ü¿®¹æ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¤ÎÈóÀþ·ÁÇÞÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄãÂ»¼º¤«¤ÄÆ±´üÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Â¬Äê·Ï¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡¡¿·µ¬°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡
3¡¥¼Â¸³¤Î³µÍ×
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢PPLNÆ³ÇÈÏ©¤«¤é¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷É¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸÷ÄÌ¿®ÇÈÄ¹ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£²ó10.1dB¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º°µ½Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤¬À¸À®²ÄÇ½¤ÊÆ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ÅÅµÅª¤Ê¸÷¤Î»ý¤Ä ÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤ò90%°Ê¾å°µ½Ì¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ4¡¡¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ëÂ¬Äê·ë²Ì
4¡¥³Æµ¡´Ø¤ÎÌò³ä
¡üNTT¡§¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤ÎÀß·×¡¦ºîÀ½¤ª¤è¤Ó¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷Â¬Äê
¡üÅìµþÂç³Ø¡§¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷Â¬Äê¤ª¤è¤Ó¼Â¸³·ÏÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ
¡üÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡§¼Â¸³¡¦ÍýÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
¡üOptQC¡§¼Â¸³¡¦ÍýÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î·×»»ÀºÅÙ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜÉ¸6¤Î¤á¤¶¤¹¾Íè¤Î¸í¤êÂÑÀ·¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï1ËüÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¾Ú¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2021Ç¯12·î22Æü¡ÖÀ¤³¦½é¡¢¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ÇÂçµ¬ÌÏ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ð´´µ»½Ñ³«È¯¤ËÀ®¸ù¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/12/22/211222a.html
¡¦2024Ç¯11·î8Æü¡Ö¿·Êý¼°¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/11/08/241108a.html
ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Optics Express
Âê¡¡Ì¾¡§Generation of 10-dB squeezed light from a broadband waveguide optical parametric amplifier with improved phase locking method
Ãø¼ÔÌ¾¡§Kazuki Hirota, Takahiro Kashiwazaki, Gyeongmin Ha, Taichi Yamashima, Pawaphat Jaturaphagorn, Takumi Suzuki, Kazuma Takahashi, Akito Kawasaki, Asuka Inoue, Warit Asavanant, Mamoru Endo, Takeshi Umeki, and Akira Furusawa
DOI¡§10.1364/OE.585323
URL¡§https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-34-5-7958
¸¦µæ½õÀ®
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæ³«È¯»ö¶È ¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜÉ¸6¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·ÐºÑ¡¦»º¶È¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¸í¤êÂÑÀ·¿ÈÆÍÑÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¡×¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ËÌÀî ¾¡¹À ÂçºåÂç³Ø ÎÌ»Ò¾ðÊó¡¦ÎÌ»ÒÀ¸Ì¿¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸í¤êÂÑÀ·¿Âçµ¬ÌÏÈÆÍÑ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¡ÊJPMJMS2064¡Ë¡×¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊPM¡Ë¡§¸Åß· ÌÀ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡¿Íý²½³Ø¸¦µæ½êÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
*1.Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¸÷¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ëÊý¸þ¤Ë¸÷¤òÅÁÈÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òÍ¤¹¤ë¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁí¾Î¡£¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤Ê¤É¤â¸÷Æ³ÇÈÏ©¤Î°ì¼ï¡£Æ³ÇÈÏ©·¿¤Î¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤á¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¶¦¿¶´ï¹½Â¤¤ò»ý¤¿¤º½½Ê¬¤ËÂç¤¤¤ÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ÂÓ°è¤ÊÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
*2.Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿
°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÎ¥»¶ÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï0¤È1¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤òÍÑ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¢Â³ÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°ÃÍ¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸÷Êý¼°¤Ç¤Ï¸÷¤ÎÄ¾¸ò°ÌÁê¿¶Éý¤Ë¾ðÊó¤ò½Å¾ö¤¹¤ë¡£
*3.GKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È
GKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡ÊGottesman-Kitaev-PreskillÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³ÊÑ¿ôÎÌ»Ò·Ï¡ÊÎã¡§ÎÌ»ÒÄ´ÏÂ¿¶Æ°»Ò¡Ë¤Î°ÌÁê¶õ´Ö¾å¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ËÉä¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Ìµ¸Â¼¡¸µ·Ï¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê°ÌÃÖ¡¦±¿Æ°ÎÌ¤Î¤º¤ì¡Ê¥¬¥¦¥¹»¨²»¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÂÑÀ¤ò»ý¤Ä¸í¤êÄûÀµ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¤ËÏ¢Â³ÊÑ¿ôÎÌ»Ò·×»»¤ÈÎ¥»¶ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¸í¤êÂÑÀÎÌ»Ò¾ðÊó½èÍý¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*4.¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡ËÆ³ÇÈÏ©
¶¯Í¶ÅÅÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¶ËÊý¸þ¤ò¸÷ÅÁÈÂ¼´¤Ë¼þ´üÅª¤ËÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¼þ´ü¹½Â¤¤Ë¤è¤êÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸÷µ»½Ñ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
ÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¸÷¡Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¡Ë¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹ÂÓ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹âÂ®ÎÌ»Ò·×»»¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥é¥Ø¥ë¥Äµé¤Î¹ÂÓ°èÀ¤òÍ¤¹¤ë¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë10.1dB¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º°µ½Ì¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷ÄÌ¿®ÇÈÄ¹ÂÓ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢IOWNµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÂ®¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯±þÍÑ¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê¸í¤êÂÑÀ·¿¹âÂ®ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤òÂç¤¤¯²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¹ñ²Ê³ØÏÀÊ¸»ïOptics Express¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1¡¡(a) ¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¡¡(b)Æ³ÇÈÏ©·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑÁ«
¡Ê¹ÂÓ°èÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÆ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î¹â¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬¶áÇ¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë
1¡¥ÇØ·Ê
¡¡Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿(*2)¤ÏÂ¾Êý¼°¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÁõÃÖµ¬ÌÏ¤òÂç¤¤¯¤»¤º¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê·×»»¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Èæ³ÓÅªÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷ÄÌ¿®µ»½Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¹âÂ®¸÷ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÂ®ÎÌ»Ò·×»»¤¬¤Ç¤¡¢¾Íè¤ÎIOWNµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤â¿Ê²½¤¹¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÎÌ»ÒÀ¤Î¸»¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Ï¸÷ÅÅ¼§¾ì¤ÎÀµ¸¹¡Êsin:¥µ¥¤¥ó¡ËÀ®Ê¬¤ÈÍ¾¸¹¡Êcos:¥³¥µ¥¤¥ó¡ËÀ®Ê¬¤Î¤¦¤ÁÊÒÊý¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤¬°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¸÷¤Ç¤¢¤ê¡Ê¿Þ1(a)¡Ë¡¢¤³¤Î°µ½ÌÅÙ¡Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¸íº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤ÎÌ»Ò·×»»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Ï·×»»¤Î¹âÂ®²½¤È¡¢ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇNTT¤ÏÅìµþÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡Ë¤«¤é¤Ê¤ëÆ³ÇÈÏ©·¿¤Î¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¶¦¿¶´ï·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÀ¸À®¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1(b)¡Ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÎÌ»Ò¼Â¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë6dB¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ò6THz°Ê¾å¤ÎÂÓ°è¤ÇÀ¸À®¡¦¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤ÆÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿·Êý¼°¤Î¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤·×»»¤äÎÌ»ÒÀ¤Î¹â¤¤·×»»¡ÊÎÌ»Ò¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ë¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç¤ÏGKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È(*3)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉä¹æ²½¾õÂÖ¤òÍÑ¤¤¤¿¸í¤êÂÑÀ·¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10dB¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹â¼¡¤ÎÉä¹æ²½µ»½Ñ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸í¤êÄûÀµÎ¨¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÃÍ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°·×»»µ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑË¡¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬¸½ºß¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë²ò¤Î¼ýÂ«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡¡¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤ËËÜÀ®²Ì¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä
2¡¥µ»½Ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡ËÆ³ÇÈÏ©(*4)
¡¡NTT¤Ç¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤È¤·¤Æ¼þ´üÅª¤Ë¤½¤ÎÊ¬¶Ë¤¬È¿Å¾¤µ¤ì¤¿¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥àÆ³ÇÈÏ©¤Î¹âÀÇ½²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¿·µ¬ºîÀ½¼êË¡¤Ë¤è¤ëÆ³ÇÈÏ©¼«¿È¤ÎÄãÂ»¼º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ³ÇÈÏ©¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î·Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤ÎÂ¬Äê¤äÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤ÎÀ¸À®¤Ë¤Ï¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê·Á¤¬¤Û¤ÜÅù¤·¤¤Â¾¤Î¸÷¤È´³¾Ä¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏÆ³ÇÈÏ©¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¶õ´ÖÅª¤Ê·Á¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¿¿±ß¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Æ³ÇÈÏ©Àß·×¤ª¤è¤ÓºîÀ½¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÎÌ»Ò¸÷°ÌÁêÀ©¸æµ»½Ñ
¡¡¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¬Äê»þ¤ËÍÑ¤¤¤ë´ð½à¸÷¤È¤ÎÁêÂÐ¸÷°ÌÁê¤ò¸·Ì©¤ËÀ©¸æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤È´ð½à¸÷¤Î°ÌÁê¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ëÎåµ¯¸÷¤È´ð½à¸÷¤Î¸÷°ÌÁê¤òÆ±´ü¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¸÷°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢ÈóÀþ·ÁÇÞ¼ÁÆâ¤Ç¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤È¸÷°ÌÁêÆ±´ü´ð½à¿®¹æ¤ÎÀ¸À®¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¡¢ÈóÀþ·Á¸÷³ØÇÞÂÎ¤«¤é½Ð¼Í¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î°ìÉô¤òÊ¬´ô¤·¤Æ°ÌÁêÆ±´ü¤Î¤¿¤á¤Î¿®¹æ¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î½¾Íè¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¸÷Ê¬´ô¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤âÊ¬´ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ÌÁêÆ±´ü¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬´ôÈæ¤òÂç¤¤¯¤·¡¢Ãê½Ð¤¹¤ë¸÷¶¯ÅÙ¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤Î¸÷Â»¼º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤¬Îô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Îåµ¯¸÷¤È´ð½à¸÷¤òÈóÀþ·ÁÇÞ¼Á¤ÎÁ°¤ÇÊ¬´ô¤·¡¢°ÌÁêÆ±´ü¿®¹æ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¾¤ÎÈóÀþ·ÁÇÞÂÎ¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄãÂ»¼º¤«¤ÄÆ±´üÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Â¬Äê·Ï¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡¡¿·µ¬°ÌÁêÆ±´ü¼êË¡
3¡¥¼Â¸³¤Î³µÍ×
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢PPLNÆ³ÇÈÏ©¤«¤é¤Î¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷É¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸÷ÄÌ¿®ÇÈÄ¹ÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£²ó10.1dB¤ÎÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º°µ½Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¤¬À¸À®²ÄÇ½¤ÊÆ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ÅÅµÅª¤Ê¸÷¤Î»ý¤Ä ÎÌ»Ò¥Î¥¤¥º¤ò90%°Ê¾å°µ½Ì¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ4¡¡¥¹¥¯¥¤¡¼¥¸¥ó¥°¥ì¥Ù¥ëÂ¬Äê·ë²Ì
4¡¥³Æµ¡´Ø¤ÎÌò³ä
¡üNTT¡§¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷¸»¤ÎÀß·×¡¦ºîÀ½¤ª¤è¤Ó¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷Â¬Äê
¡üÅìµþÂç³Ø¡§¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷Â¬Äê¤ª¤è¤Ó¼Â¸³·ÏÁ´ÂÎ¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛ
¡üÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¡§¼Â¸³¡¦ÍýÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
¡üOptQC¡§¼Â¸³¡¦ÍýÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜµ»½Ñ¤Ï¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î·×»»ÀºÅÙ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜÉ¸6¤Î¤á¤¶¤¹¾Íè¤Î¸í¤êÂÑÀ·¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï1ËüÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¼Â¾Ú¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
6¡¥´ØÏ¢¤¹¤ë²áµî¤ÎÊóÆ»È¯É½
¡¦2021Ç¯12·î22Æü¡ÖÀ¤³¦½é¡¢¥é¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º¤ÇÂçµ¬ÌÏ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ð´´µ»½Ñ³«È¯¤ËÀ®¸ù¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/12/22/211222a.html
¡¦2024Ç¯11·î8Æü¡Ö¿·Êý¼°¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¡×
https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/11/08/241108a.html
ÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§Optics Express
Âê¡¡Ì¾¡§Generation of 10-dB squeezed light from a broadband waveguide optical parametric amplifier with improved phase locking method
Ãø¼ÔÌ¾¡§Kazuki Hirota, Takahiro Kashiwazaki, Gyeongmin Ha, Taichi Yamashima, Pawaphat Jaturaphagorn, Takumi Suzuki, Kazuma Takahashi, Akito Kawasaki, Asuka Inoue, Warit Asavanant, Mamoru Endo, Takeshi Umeki, and Akira Furusawa
DOI¡§10.1364/OE.585323
URL¡§https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-34-5-7958
¸¦µæ½õÀ®
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæ³«È¯»ö¶È ¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜÉ¸6¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢·ÐºÑ¡¦»º¶È¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÈôÌöÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¸í¤êÂÑÀ·¿ÈÆÍÑÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¼Â¸½¡×¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ËÌÀî ¾¡¹À ÂçºåÂç³Ø ÎÌ»Ò¾ðÊó¡¦ÎÌ»ÒÀ¸Ì¿¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¸í¤êÂÑÀ·¿Âçµ¬ÌÏÈÆÍÑ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸¦µæ³«È¯¡ÊJPMJMS2064¡Ë¡×¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊPM¡Ë¡§¸Åß· ÌÀ ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡¿Íý²½³Ø¸¦µæ½êÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍÑ¸ì²òÀâ¡Û
*1.Æ³ÇÈÏ©·¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¸÷¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤ëÊý¸þ¤Ë¸÷¤òÅÁÈÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤òÍ¤¹¤ë¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁí¾Î¡£¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤Ê¤É¤â¸÷Æ³ÇÈÏ©¤Î°ì¼ï¡£Æ³ÇÈÏ©·¿¤Î¸÷¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯ÁýÉý´ï¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤á¸ú²Ì¤ÎÂç¤¤µ¤«¤é¶¦¿¶´ï¹½Â¤¤ò»ý¤¿¤º½½Ê¬¤ËÂç¤¤¤ÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ÂÓ°è¤ÊÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¹ÂÓ°è¤Ê¥¹¥¯¥¤¡¼¥º¥É¸÷À¸À®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
*2.Ï¢Â³ÎÌ¸÷ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿
°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÎ¥»¶ÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï0¤È1¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤òÍÑ¤¤¤ë¤¬¡¢Ï¢Â³ÎÌ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°ÃÍ¤Î½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸÷Êý¼°¤Ç¤Ï¸÷¤ÎÄ¾¸ò°ÌÁê¿¶Éý¤Ë¾ðÊó¤ò½Å¾ö¤¹¤ë¡£
*3.GKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È
GKPÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡ÊGottesman-Kitaev-PreskillÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢Ï¢Â³ÊÑ¿ôÎÌ»Ò·Ï¡ÊÎã¡§ÎÌ»ÒÄ´ÏÂ¿¶Æ°»Ò¡Ë¤Î°ÌÁê¶õ´Ö¾å¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ËÉä¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Ìµ¸Â¼¡¸µ·Ï¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê°ÌÃÖ¡¦±¿Æ°ÎÌ¤Î¤º¤ì¡Ê¥¬¥¦¥¹»¨²»¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÂÑÀ¤ò»ý¤Ä¸í¤êÄûÀµ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¼ç¤ËÏ¢Â³ÊÑ¿ôÎÌ»Ò·×»»¤ÈÎ¥»¶ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¸í¤êÂÑÀÎÌ»Ò¾ðÊó½èÍý¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*4.¼þ´üÊ¬¶ËÈ¿Å¾¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊPPLN¡ËÆ³ÇÈÏ©
¶¯Í¶ÅÅÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥ª¥Ö»À¥ê¥Á¥¦¥à¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¶ËÊý¸þ¤ò¸÷ÅÁÈÂ¼´¤Ë¼þ´üÅª¤ËÈ¿Å¾¤µ¤»¤¿¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£¼þ´ü¹½Â¤¤Ë¤è¤êÈóÀþ·Á¸÷³Ø¸ú²Ì¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸÷µ»½Ñ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£