¡ã3Æü´Ö¸ÂÄê¡¿³ÆÆü10Ì¾¡ä°ìÇ·À¥°¦°á¡ß SAKE HUNDRED¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÖÏÂÂ¢¾ì¡×¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥«¥¤¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡ÁµòÅÀ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥·¥§¥Õ¤È¼òÂ¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬±©ÅÄ¤Ç½é¶¦±é¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÂçÀ¾ÍÎ¡¢°Ê²¼¡§Ì¤ÍèÁí¸¦¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1³¬¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡õ¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÏÂÂ¢¾ì¡ÁWAKURABA¡Á¡×¤Ë¤Æ¡¢3·î12Æü(ÌÚ)~14Æü(ÅÚ)¤Î3Æü´Ö¡¢³ÆÆü10Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÌ£¤ï¤¦°ìÇ·À¥°¦°á¥·¥§¥Õ ¡ß SAKE HUNDRED ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥«¥¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÄêÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤ºÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¡¿¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡×¼çºË¡¦°ìÇ·À¥°¦°á»á¤È¡¢¼«¼Ò¼òÂ¢¤ò»ý¤¿¤ºÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKE HUNDRED¡×¤¬½é¶¦±é¡£¶õ¹Á¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÏÂÂ¢¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶õÍ¢¡ÈÄ«ºÎ¤ì¡É¿©ºà¤ÈÏÂÂ¢¾ì¸·Áª¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÍÑ¤¤¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ç´õ¾¯¤ÊSAKE HUNDRED¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼´¤ËÀß·×¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://skydinner.peatix.com
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Î®Æ°¤¹¤ëºÍÇ½¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¶õ¹Á¤Ç¸òº¹¡§
¡¦¹ñÆâ³°¤Ç¡ÈÎ¹¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼ SOLUNA¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë°ìÇ·À¥ °¦°á¥·¥§¥Õ¡£
¡¦¼«¼Ò¼òÂ¢¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡ÉSAKE HUNDRED¡É
¡¦¿©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë¡ÉÏÂÂ¢¾ì¡É¡£
¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿µòÅÀ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤É½¸½¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¸òº¹¤¹¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥«¥¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡§
ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¿©¤È¼ò¤ÎÎ¾¼´¤«¤éÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
°ìÇ·À¥¥·¥§¥Õ¤¬ÏÂ¤Î¿©ºà¤ä´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ÆÃÛ¤¾å¤²¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÁÍý¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¶õ¹Á¤È¤¤¤¦¾ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¶õÍ¢¤µ¤ì¤ë¡ÈÄ«ºÎ¤ì¡É¿©ºà¤È¡¢ÏÂÂ¢¾ì¤¬¸·Áª¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿8ÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¼òÂ¢¤ò»ý¤¿¤ºÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÂ¢¸µ¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSAKE HUNDRED¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡ÖÉ´¸÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¿¼À±¡×¡ÖÆõ¸÷¡×¡Ö»×ÑÛ¡×¡ÖÎéÈæ¡×¡Ö¸½³°¡×¤Î6ÌÃÊÁ¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤éÀß·×¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ï¡¢ËÜ¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤ßÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¡¢¼ò¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¹Á¤È¤¤¤¦·ëÀáÅÀ¡£»°¼Ô¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿»þ´Ö¡¢Ê¸²½¤ÎÁØ¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î»×ÁÛ¤Þ¤Ç¤â¤òÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¡£±©ÅÄ¤Ç¤·¤«À®Î©¤·¤Ê¤¤¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡É¤òÄ¶¤¨¤¿3Æü´Ö¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¢£¶õ¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¶õÍ¢¤µ¤ì¤¿Ä«ºÎ¤ì¿©ºà¡×¤äÏÂÂ¢¾ì¸·Áª¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡§
êAIRDO¤ÎÆ»»º¶õÍ¢¤äêÆüËÜ»ºÄ¾¶õÍ¢¤ÎANA¶õÍ¢ÊØ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ºÄ¾¶õÍ¢¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¶õÍ¢¤µ¤ì¤ëÄ«ºÎ¤ì¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÊ®²ÐÏÑ»º¥Ü¥¿¥ó¥¨¥Ó¤òÆ»»º¶õÍ¢¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤ÎÍ³±§¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¿·Á¯ÌîºÚ¤òANA¶õÍ¢ÊØ¤Ç±©ÅÄ¤Ø¶õÍ¢¡£»ºÃÏ¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©ºà¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÏÂÂ¢¾ì¤¬¸·Áª¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡¢¼¯»ùÅç¸©»º¤³¤·¤¤Î±ö¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ì»®°ì»®¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¼ò¤ò¼çÌò¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë8ÉÊ¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥ë¥³¡¼¥¹¡§
ÆüËÜ¼ò¤ò¼çÌò¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢³ÆÌÃÊÁ¤Î¹á¤ê¤äÍ¾±¤¤ò¼´¤ËÎÁÍý¤òÀß·×¤·¡¢¼ò¤ÈÎÁÍý¤¬¸ß¤¤¤Ë¶Á¤¹ç¤¦Î®¤ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¢ª¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¦ÎäÁ°ºÚ¡¦²¹Á°ºÚ¡¦µûÎÁÍý¡¦ÆùÎÁÍý¡¦¡º¡¦¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¤ªÃã²Û»Ò
½Ü¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¤ò»®¤Î¾å¤ËÉ½¸½¡£½ÐÈ¯¤«¤éµ¢¹Á¤Þ¤Ç¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¹½À®¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ä»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ¸òº¹¤¹¤ë°ì´ü°ì²ñ¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¯ÅÀ¡Ù -Amuse¡Ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¡§ÅÚº´¥¸¥í¡¼¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥¦¥Õ¥Ö¥ë¥¤¥¨¤È¡¢SAKE HUNDRED¡Ø¿¼À±¡Ù
¡ØÂÐÖµ¡Ù - Poisson¡ÊµûÎÁÍý¡Ë¡§´ÅÂä¤È½Ü¤Îº¬ºÚ¤ò¹ç¤ï¤»´»µÌ¹á¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿°ìÉÊ¤ÈSAKE HUNDRED¡ØÉ´¸÷¡Ù
¢£Æþ¼êº¤Æñ¤Ç´õ¾¯¤ÊSAKE HUNDRED¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¤ÎÆÃÊÌ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¡§
É´¸÷¡Ê¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¼À±¡Ê¤·¤ó¤»¤¤¡Ë¡¢»×ÑÛ¡Ê¤·¤ê¤ó¡Ë¡¢ÎéÈæ¡Ê¤é¤¤¤Ò¡Ë¡¢¸½³°¡Ê¤²¤ó¤¬¤¤¡Ë¡¢Æõ¸÷¡Ê¤Ë¤³¤¦¡Ë¤Î6ÌÃÊÁ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢ÆüËÜ¼ò¼çÌò¤Î¥³¡¼¥¹Àß·×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://jp.sake100.com/blogs/story
¢£¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÌ£¤ï¤¦°ìÇ·À¥°¦°á¥·¥§¥Õ ¡ß SAKE HUNDRED ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥«¥¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡§
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¡¢13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á21:30Í½Äê
Å¹Ì¾¡§¡ÖÏÂÂ¢¾ì¡ÁWAKURABA¡Á¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á3-4-2Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë 1³¬¡ÖÏÂÂ¢¾ì¡×
²ñÈñ¡§ SAKE HUNDRED¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¥³¡¼¥¹¡Ê8ÉÊ¡Ë55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡Ê8ÉÊ¡Ë55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Äê°÷¡§³ÆÆü10Ì¾ÍÍ
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢ª Peatix¤Ë¤Æ¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡¡https://skydinner.peatix.com
¢£°ìÇ·À¥¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡§
Î¹¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Ï¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Ë½É¤ëÊ¸²½¤ò¡¢ÂÎ¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¡£¡×¤òÌÜÅª¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²ÁÃÍ¤¬¸òº¹¤¹¤ë·ëÀáÅÀ¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤ò¡¢ÎÁÍý¤ÈÆüËÜ¼ò¤ÎÎ¾¼´¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SAKE HUNDRED ¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼ À¸¶ðÎ¶»Ë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¿©ºà¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë°ìÇ·À¥¥·¥§¥Õ¡£»ä¼«¿È¤âÈà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò»®¤Î¾å¤ËÉ½¸½¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£SAKE HUNDRED¤ÈÎÁÍý¤¬¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Þ´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î·Ê¿§¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÇ·À¥°¦°á¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¸ÇÄêÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¤È»þ´ÖÀ¤ò°ì»®¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò±Û¤¨¤Æ¸òº¹¤¹¤ë°ì´ü°ì²ñ¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡£³¤¤ò±Û¤¨¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤¹¤ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÏÈ¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÂÀÓ¡ä
¥Õ¥é¥ó¥¹¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¦¥á¥¾¥ó¡Ö¥¢¥ó¥ê¡¦¥¸¥í¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü(2025)
FOOD MADE GOODÌ¤Íè¤Î¥ì¥·¥Ô¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025 Í¥¾¡(2025)
Sanpellegrino Young Chef Academy2024-2025ÆüËÜÂåÉ½
CHEF-1¥°¥é¥ó¥×¥êÁ´¹ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
RED-35 BRONZEGG¼õ¾Þ(2023)
2024Ç¯9·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø»³²¼ÇÀ±à¡Ù¤Ë¤ÆÎ¹¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤ò³«ºÅ
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ»Ù±ç
¢£Î¹¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼SOLUNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡ÖÂÎ¸³¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¤³¤È¡¢¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶
¤È¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¿©¤Îºß¤êÊý¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡ÖÏÂÂ¢¾ì¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¶õÍ¢¿©ºà¤ÈÃÏ°èÀ¤òÍ»¹ç
¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸·¿¥Ç¥£¥Ê¡¼³«ºÅ°Ê³°¤Ë¤â¡¢»³·Á¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÇÃÏ°è¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.soluna.luxe/
¢£SAKE HUNDRED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
SAKE HUNDRED¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ø¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡Ù¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÈæÎà¤Ê¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âÊö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤Î½¼Â¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎË¤«¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¾å¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊËþÂ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢SAKE HUNDRED¤Î¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£https://jp.sake100.com/
¢£ÏÂÂ¢¾ì¡ÁWAKURABA¡Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÈ¯¿®·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¡ØÌ£¤ï¤¤¤«¤é¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òÃÎ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ëÅÚÃÏ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤¡Ù ¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é2020Ç¯¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
¢¨°ìÉô¿©ºà¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ê±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡¡¡¹Êó¡¦PR¼¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
TEL: 03-5757-8070 ¡¡EMAIL:press@hfri-co.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½êHP
https://www.haneda-the-future.com/
ÏÂÂ¢¾ì
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
