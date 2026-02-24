こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニコ☆プチ読者No.1ブランドが2026年秋冬より再始動クロスプラス、子供服ブランド「JENNI（ジェニィ）」を事業承継
「実店舗」から「EC・ライセンス」主導の効率的なブランド運営へ
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）は、2025年8月に事業停止・自己破産申請を行った株式会社ジェニイ（本社：大阪市、以下「JENNI社」）が展開していた子供服ブランド「JENNI（ジェニィ）」について、商標権およびEC・ライセンス等の関連事業を2026年1月30日付で承継しました。これにより、2026年AWシーズンよりブランドの再展開を開始いたします。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
