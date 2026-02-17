「春の肌を健やかに」金沢すっぽん堂から日頃の感謝を込めて。乾燥・花粉に負けない基礎化粧品3種を、今だけの謝恩価格（半額）。2026年2月21日(土)から数量限定で開始。
すっぽんの養殖から製造販売までを一貫して行う、株式会社金沢すっぽん堂本舗（本社：石川県金沢市、代表取締役：墨屋 太郎）は、春特有の乾燥や花粉による肌荒れに悩む女性をサポートするため、直営店舗および電話通販限定で「春の肌荒れ対策・特別謝恩キャンペーン」を2026年2月21日（土）から実施いたします。
季節の変わり目、外部刺激でバリア機能が低下しがちなこの時期に、さっぱりとすっきりした使用感の、すっぽん・ふかひれ・なまこ由来の良質なエキスを贅沢に配合した基礎化粧品をより多くの方にお役立ていただけるよう、人気の3アイテム（商品名：しっとりクレンジング200ml、ごほうび美容液50ml、うるおいオールインワンゲル120g）をセットにし、数量限定の「半額」にてご提供。老舗ならではの確かな品質で、トラブルに負けない健やかな素肌づくりを応援します。
【店舗概要】
● 対象店舗： 「金沢治与門窯スッポン堂」全店および通販（有楽町駅前健康館とネット通販を除く）。
● お客様相談室： 076-204-6620
● 主要店舗一覧：http://suppondo.co.jp/store
● URL： http://suppondo.co.jp
【会社概要】
● 会社名： 株式会社金沢すっぽん堂本舗
● 代表者： 代表取締役 墨屋 太郎
● 所在地： 石川県金沢市問屋町二丁目87番地
● 電話： 076-204-6630
● 事業内容： 健康食品・飲料の製造・販売
● URL： http://suppondo.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342011/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
