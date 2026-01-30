5000個限定！『頭文字D』トレノを再現したメタルキーチェーンが登場。大阪オートメッセ2026にて販売致します。

CAMSHOP.JP（本社：株式会社フェイス、運営：CAMSHOP)は、「TOYOTA SPRINTER TRUENO（AE86）」を精密に立体化した3Dメタルキーチェーンを大阪オートメッセ2026にて販売致します。生産数量5000個限定で、シリアルナンバー入り。今回のキーリングは、ファンから「ハチロク」の愛称で親しまれるトレノを金属素材で重厚感たっぷりに再現。シャープなボディラインや特徴的なフォルムを忠実に表現し、手にした瞬間にその存在感を感じられる仕上がりです。車体のサイドには「藤原とうふ店（自家用）」の刻印入り。さらに『頭文字D』ロゴチャームと印象的なシーンをデザインしたプレートが付属し、作品の世界観を持ち歩ける特別な仕様となっています。すべての商品にはシリアルナンバーを刻印。限定5000個のみ生産される本商品は、コレクション性が高く、ファンにとって「自分だけの1台」を手にできる貴重なアイテムとなります。オリジナルボックス入りのため、ファンはもちろんのことギフトアイテムとしてもお選び頂けます。ぜひこの機会にお求めください。本製品はTOYOTAおよび『頭文字D』のライセンスを取得した製品です。©Shuichi Shigeno/KODANSHA

大阪オートメッセ2026 開催概要

・開催日：2026年2月13日（金）、14日（土）、15日（日）・会場：インテックス大阪・CAMSHOP.JP ブース：1号館 1-B4-2「大阪オートメッセ」は1997年より大阪で開催のモーターショー。自動車とカスタマイズを軸にした、多様なクルマ・エンターテイメントを追求します。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントです。大阪らしく「オモロイ」ことに夢中になれる人々が集まり、ふれあい、語らい、来場者も主催者も一緒に楽しめるイベント

**手のひらサイズで再現された“** AE86 **”。**

本商品は、 **迫力のあるサイズ感と重厚な質感** が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い **金属音が鳴り響き、まるで“鈴”のような存在感** を発揮します。**専用のボックス入り** で、ギフトとしても最適。『頭文字D』ファンはもちろん、車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。プレートの裏面に限定5000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。※シリアルナンバーはランダムとなりお選び頂けませんのでご了承下さい

【商品概要】

重さ：57g全長：10cm車体：5.4cm x 2cm x 1.7cmJAN：4570138440703 (品番：440703)素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）3チャーム：TOYOTA AE86 チャーム、コミックプレート、『頭文字D』ロゴプレートパッケージ：専用ギフトボックス入り

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043Twitterhttps://x.com/camshop_byfaithインスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/