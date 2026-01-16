¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷µ¯ÅÀ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy turn¡×ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢£²·ï¤Î»ö¶È²½°Æ·ï¤ò·èÄê¡ª¡ª
¡Á¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼Â¸½¤Ø¡ª¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈËÜ³Ê»ÏÆ°¡ª¡Á
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷µ¯ÅÀ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy turn¡×¤Ë¤Æ¡¢£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·½É¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£²·ï¤Î»ö¶È²½°Æ·ï¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMy turn¡×¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·µ¬»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÚÀ® ¼ÂÊæ¡Ë¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È£²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢£²£µ£°·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÄó°Æ¤«¤é»°ÅÙ¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿£¶·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£µÇ¯£··î¤è¤ê¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö°û¿©Å¹¤¬¡ØÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ëµþ²¦È¯¤Î½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¡Ö²¹Íá»ÜÀß¸þ¤±»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØCLEAN¤æLAND¡Ù¡ÁÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Á¡×¤Î£²·ï¤¬»ö¶È²½°Æ·ï¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æµ¯°Æ¼Ô¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤äº£¸å¤Î»ö¶È·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öµ¯°Æ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡×¡Ö¼«¼Ò¥¢¥»¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¡×¡¢¡Ö³°Éô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤á¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤«¡×¡Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·×²è¡¦·ë²Ì¡×Åù¤ÎÄê¤á¤é¤ì¤¿´ð½à¤ËÂ§¤Ã¤Æ¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿£²·ï¤Î»ö¶È²½·èÄê°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤âµþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡¢¡ÖMy turn¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö£È£É£Ò£Á£Ë£Õ£²£°£³£°¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë³°Éô´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Æó¼¡¿³ºº²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿£¶Ì¾¤Îµ¯°Æ¼Ô¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ä»ö¶È·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£
¢¡Öµ¯°Æ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡×¡Ö³°Éô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤á¤Æ¼Â¸½²ÄÇ½¤«¡×Åù¤ÎÄê¤á¤é¤ì¤¿´ð½à¤ËÂ§¤ê¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¹ç·×£²·ï¤Î»ö¶È²½°Æ·ï¤ò·èÄê¡£
£º£¸å¤Ï¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë»ö¶È¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
£±¡¥¼Ò°÷µ¯ÅÀ¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy turn¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µ¡¡Í×
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥¸¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ê¿·µ¬»ö¶È¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡££²£°£²£´Ç¯£··î¤«¤é³«»Ï¤·¡¢
£²£µ£µ·ï¤Î½ñÎà¿³ºº¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎà¿³ºº¡¢°ì¼¡¿³ºº²ñ¡¢Æó¼¡¿³ºº²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿£¶·ï¤Î»ö¶È²½¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¤Æ»ö¶È²½°Æ·ï¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Æó¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿£¶·ï¤Î»ö¶È²½¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£µÆüÉÕÈ¯É½¡Ö¼Ò°÷¤Î¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£¶·ï¤ÎºÎÂò°Æ·ï¤È¡¢¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò·èÄê¡ª¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250625_myturn.pdf
¡Ê£²¡ËºÇ½ª¿³ºº²ñ¼Â»ÜÆü¡¦¾ì½ê
£±·î£±£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿·½É
¡Ê£³¡Ë¿³ºº°÷
¡¦µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë
¡¦µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¡»³´ß ¿¿Ìé
¡¦µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ä¹´üÀïÎ¬¼¼Ä¹¡¡ã·Æ£ ½¼
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡¡¼èÄùÌò·ó¥°¥ë¡¼¥×¼¹¹ÔÌò°÷£Ã£Ï£Ï¡¡¸ÅÀî ±û»Î
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥¸¡¡£Ã£ï-£Ã£Å£Ï¡¡ÅÚ°æ Íº²ð
¡Ê£´¡Ë»²²Ã¶¨¶È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼
¡¦³ô¼°²ñ¼Òanystyle
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Ö¥í¥¦
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¥É
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¤¥µ¥Ý
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Ý¥Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò£×£Ã£Ó
£²¡¥»ö¶È²½·èÄê°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¡Ö°û¿©Å¹¤¬¡ØÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ëµþ²¦È¯¤Î½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¡×
¡Úµ¯°Æ¼Ô¡ÛÅÄÃæ Î¼²ð
¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥ÝÆó
¡Ú³µÍ×¡Û¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÀ¸»º¼Ô¤Î¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¶¡µë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿å¹ÌºÏÇÝ¤ÈÍÜ¿£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼¡À¤Âå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´Ä¶ÇÛÎ¸¡¦ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö±üÂ¿Ëà¤ä¤Þ¤á¡×¤ä¡Ö¤ï¤µ¤Ó¡×¡Ö¥Ð¥¸¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò°ÂÄêÅª¤Ë°û¿©Å¹¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊäÂ¡ä ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦£²£°£²£µÇ¯£··î£³£±ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¿©ºà¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ç°û¿©Å¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹âÈø¤Î¿¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Ç¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250731_myturn_akuponi.pdf
¡¦£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£·ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¿©ºà¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ç°û¿©Å¹¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹»º¿©ºà¤ÎÍ¢Á÷¡¦ÈÎÇä¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20251117_okutamayamame.pdf
¡¦¡Ö²¹Íá»ÜÀß¸þ¤±»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØCLEAN¤æLAND¡Ù¡ÁÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡Á¡×
¡Úµ¯°Æ¼Ô¡ÛÌÚËÜ ½ß
¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Ö¥í¥¦
¡Ú³µÍ×¡Û¶áÇ¯¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤äÀ¶ÁÝ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿±¿±Ä¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇÑ¶È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡ÖÀ¶·é¡×¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è³°¤«¤é¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Í¶µÒ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊäÂ¡ä ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÂ¸Â³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£±£°·î£²Æü¤«¤éÁ¬Åò¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë£Ð£Ò»Ù±ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄ´ÉÛ¡¦¿ÀÂåÅò¤Ç¼Â»Ü¡ª¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20251002_cleanyuland.pdf
¡Ê¼Ì¿¿º¸¡§ÌÚËÜ»á¡¢Ãæ±û¡§ÅÔÂ¼¼ÒÄ¹¡¢±¦¡§ÅÄÃæ»á¡Ë
£³¡¥ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ My turn±¿±Ä»öÌ³¶É¡§contact-koi@keio.co.jp
¡Ú»²¹Í£±¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËË¡¿ÍÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥¸¡Ê£Õ£Î£É£Ä£Ç£Å¡¤£É£î£ã¡¥¡Ë
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡ÅÚÀ®¡¡¼ÂÊæ
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®£²¡Ý£±£·¡Ý£³ÍèÀ´¥Ó¥ë£±£Æ
¡Ê£´¡Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://unidge.co.jp/
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡´ë¶È¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¶¨¶È»ö¶È³«È¯¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó»Ù±ç
¡Ê£¶¡ËÀß¡¡Î©¡¡£²£°£²£²Ç¯£±·î
¡Ú»²¹Í£²¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Ý¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËË¡¿ÍÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Ý¥Ë
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡ßÀÅÄ ·ò¸ã
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÁêÀ¸Ä®£³¡Ý£¶£±¡¡ÂÙÀ¸¥Ó¥ë£²£Æ
¡Ê£´¡Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://aquaponics.co.jp/
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÃÏµå¤È¿Í¤òHAPPY¤Ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤·Á¤Ç»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸»º¼Ô¤È¶¦¤Ë¿©¤ÎÀ¸»ºÎ®ÄÌ¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡ËÀß¡¡Î©¡¡£²£°£±£´Ç¯£´·î
¡Ú»²¹Í£³¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Ö¥í¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡ËË¡¿ÍÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Ö¥í¥¦
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡¡ºûÌî Èþµª·Ã
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ£µ¡¾£²£±¡¾£´
¡Ê£´¡Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡https://oneblow.jp/
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¥µ¥¦¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥¹¥Æ¥ë¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¡¢£×£Å£Â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡Ê£¶¡ËÀß¡¡Î©¡¡£²£°£²£±Ç¯£¹·î
¡Ú»²¹Í£´¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼ ¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´¹ÊóÉô¡¡042-337-3106
