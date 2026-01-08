令和8年3月7日(土)～8日（日）にかけて、鳥取県境港市出身の漫画家・故水木しげる先生のふるさとへの功績に感謝するイベント「生誕104年水木しげる生誕祭」を開催します。期間中は境港市内で賑やかに、様々なイベントを実施します。

■全体日程

期間中は鳥取県、境港市、水木しげるロード振興会、水木しげる記念館が連携し、「生誕104年水木しげる生誕祭」を盛り上げるイベントを実施します。〇水木しげる生誕祭ホールイベント(主催：鳥取県) 日時：3月7日(土) 1回目公演 11時30分～13時15分2回目公演 14時45分～16時15分 会場：境港市民交流センターみなとテラス〇タヌキ(河童の三平)お披露目会(主催：境港市) 日時：3月8日(日)13時30分～13時50分 会場：水木しげる記念館前庭〇妖怪パレード(主催：境港市) 日時：3月8日(日)13時55分～14時15分 会場：水木しげる記念館前庭～妖怪神社前〇キャラクターグリーティング(主催：境港市) 日時：3月8日(日)14時30分～15時 会場：ゲゲゲの広場（ＪＲ境港駅前）〇水木しげる生誕祭スタンプラリー(主催：水木しげるロード振興会) 開催期間：3月6日(金)～3月9日(月) 会場：水木しげるロード〇ゲゲゲのクイズ大会(主催：水木しげる記念館)日時：3月7日(土)17時30分～18時50分 会場：水木しげる記念館〇原口尚子(水木しげる先生の長女)さんによるギャラリートーク(主催：水木しげる記念館)日時：3月8日(日)9時～9時30分会場：水木しげる記念館■問い合わせ先＜水木しげる生誕祭ホールイベント＞鳥取県観光交流局まんが王国官房 電話:0857-26-7238＜タヌキ(河童の三平)お披露目会、妖怪パレード、キャラクターグリーティング＞境港市観光振興課 電話:0859-47-1068＜水木しげる生誕祭スタンプラリー＞水木しげるロード振興会事務局（境港観光協会） 電話: 0859-47-3880＜ゲゲゲのクイズ大会、原口尚子（水木しげる先生の長女）さんによるギャラリートーク＞水木しげる記念館 電話: 0859-42-2171

■水木しげる生誕祭ホールイベント（詳細）

＜概要＞1 日時 令和8年3月7日(土) 1回目公演 11時30分～13時15分(開場:11時) 2回目公演 14時45分～16時15分(開場:13時15分)2 主催 鳥取県3 会場 境港市民交流センター みなとテラス(境港市上道町3000)4 内容 ・主催者あいさつ(1回目公演のみ)・バースデーカード贈呈式(1回目公演のみ)・トークショー ゲスト：荒牧慶彦さん(舞台「ゲゲゲの鬼太郎2025」ゲゲゲの鬼太郎役) 大塚明夫さん(舞台「ゲゲゲの鬼太郎2025」ねずみ男役)・お楽しみ大抽選会＜参加者募集＞ホールイベントの観覧にはチケットの購入が必要です。1 入場料 一般2,000円(税込) 仮装あり2,000円(税込) 大型仮装あり2,000円(税込)2 申込方法 水木しげる生誕祭HP(https://www.pref.tottori.lg.jp/104/)からアクセスできるオンラインチケットサイト(チケットぴあ)をご利用ください。3 申込期間一次販売(抽選) 令和8年1月22日(木)午前11時から令和8年2月2日(月)午前11時まで二次販売(抽選) 令和8年2月6日(金)午前11時から令和8年2月12日(木)午前11時まで 三次販売(先着) 令和8年2月14日(土)午前10時から4 JR西日本「tabiwaトラベル」にて、1月14日(水)11:00より関西・中国・九州エリア発着のセットプランも販売します。https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/event/mizuki-seitan2026/＜妖怪仮装参加者の募集＞妖怪に仮装して参加される方を歓迎します。仮装で参加の方には、限定記念品をプレゼントします。 ※「大型仮装ありチケット」「仮装ありチケット」を購入された方がプレゼントの対象です。

【水木しげる氏プロフィール】

漫画家にして、妖怪研究家。1922年生まれ。鳥取県境港市で育つ。太平洋戦争時、激戦地であるラバウルに出征し、爆撃を受け左腕を失う。復員後紙芝居作家となり、その後漫画家に転向。代表作に『ゲゲゲの鬼太郎』『河童の三平』『悪魔くん』などがある。

【まんが王国とっとりとは】

鳥取県は、「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげる先生、「遥かな町へ」「父の暦」の谷口ジロー先生、「名探偵コナン」の青山剛昌先生など多数の著名な漫画家を輩出している。国際マンガサミットを開催した2012年に「まんが王国とっとり」を建国し、まんがの力を観光や地域振興に活かすさまざまな取り組みを進めている。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局まんが王国官房 担当：田淵TEL：0857-26-7238 FAX：0857-26-8307Email：mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp