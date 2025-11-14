日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナーである株式会社イーラーニング(本社：東京都港区、代表取締役：松崎 剛)は、教育分野におけるAI活用の最新動向と、世界標準LMS「Moodle」におけるAI機能の現状をわかりやすく解説する無料ウェビナーを開催します。





本ウェビナーでは、「オープンソース × AI = 無限の可能性」をテーマに、世界中で4億人以上が利用するMoodle LMSとAIを組み合わせることで実現できる多彩な機能をご紹介します。AIはオープンソースであるMoodleの構造を深く理解しており、コードやデータベーススキーマ、開発ルールに至るまでの情報をもとに、教育現場を支援する機能を次々と生み出しています。





教育のデジタル化が進む中、MoodleのAI機能は学習環境の効率化と充実化を支える重要な要素として注目されています。本ウェビナーを通じて、Moodleの最新AI活用状況をいち早く把握いただけます。





教育AIの進化～世界標準LMS Moodleでの現状～









【ウェビナーのご案内】

● タイトル ： ゼロからのMoodle～管理者が押さえるべき運用機能編～

● 日程 ： 2025年11月20日(木)13：30～14：15

● 参加費 ： 無料

● お申し込み方法：下記URLよりお申し込みください。

ご登録いただいたメールアドレスにZoomウェビナーの案内をお送りします。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/8917427998065/WN_jI3w7GMSR7CRITJ6gKKXfw









【講師紹介】

● 松崎 剛

○ Moodleエバンジェリスト

○ 株式会社イーラーニング代表取締役

○ E-LEARNING LMS PTE. LTD. CEO

○ MEQ(Moodle Educator Qualification)ホルダー









【Moodle(ムードル)とは】

Moodleは世界標準のLMS(Learning Management System：学習管理システム)です。Moodle HQの統計によると、2025年現在、151,712以上のサイト、4億8,633万以上のユーザー、236か国で利用されている世界最大規模の教育プラットフォームです。ヨーロッパや日本の大学ではシェアNo.1であり、教育現場だけでなく、世界中のグローバル企業や政府機関、その他の組織にも広く導入されています。柔軟にシステムを設計できるオープンソースとして、世界中の開発者や利用者の知見に基づき常に進化を続けています。株式会社イーラーニングはMoodle国内導入実績No.1企業であり(Moodle HQ調べ)、日本で唯一のMoodleプレミアムパートナーとして認定されています。





【会社概要】

● 社名 ： 株式会社イーラーニング

● 代表 ： 代表取締役 松崎 剛

● 所在地 ： 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

● URL ： https://www.e-learning.co.jp/

● 資本金 ： 3,360万円

● 事業内容： 学習管理システムのコンサル、開発、保守及びSaaSによるサービス提供









【株式会社イーラーニングが認定されているパートナープログラム】

Moodle公式プレミアムパートナー

株式会社イーラーニングはMoodle HQ(本部)から正式に認定を受けた、アジアパシフィックで認定第1号、日本で唯一のMoodle公式プレミアムパートナーです。





日本で唯一のMoodle公式認定プレミアムパートナー