こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
注目の美顔器が勢ぞろい「ヤーマン美顔器総選挙」開催
9月9日は「おうちで美顔器の日」。あなたの“美のパートナー”はどれ？
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器マーケットシェアNo.1*1のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：山粼貴三代）は、9月9日に当社が制定した記念日「おうちで美顔器の日」を迎えるにあたり、「ヤーマン美顔器総選挙」と題し、2025年8月29日(金)より投票キャンペーンを実施いたします。あわせて、9月1日（月）より東京メトロ銀座駅構内での交通広告も展開いたします。
家庭用美顔器のフロントランナーであるヤーマンは、使い続けられること＝“習慣化”を重視し、お悩みや生活スタイルに合わせてさまざまな美顔器をラインアップしています。スキンケアのステップを網羅した「多機能型美顔器」、リフトケア*2に特化した「リフトケア*2特化型」におおまかに分かれるほか、 “ながら美容”を可能にする「ウェアラブル型」が充実していることが特徴です。
幅広いラインアップの中から、より多くの方に「自分にとっての “美”を実現するのに最適なパートナーを選んでいただきたい」という想いを込めて、このたび「ヤーマン美顔器総選挙」を開催いたします。新技術CERTEC*3搭載のヤーマン最高峰*4美顔器『YA- MAN THE MIYABI』をはじめ、人気の『リフトロジー SP』や『ブルーグリーンマスク リフト』、9月1日（月）よりヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」および「YA-MAN the store GINZA」にて発売開始する、話題の電動歯ブラシ型リフトケア*2美顔器『オーラルリフト』など、選りすぐりの9製品がエントリーしています。
これにともない、ヤーマンのグローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」の最寄りである銀座駅で、エントリーした製品の"選挙ポスター風”ビジュアルを9月1日（月）より掲出いたします。「YA-MAN the store GINZA」では実際に製品をお試しいただくことも可能です。（『オーラルリフト』を除く）
※『デザインリフト モア』 は店頭でのお試しに1100円（税込み・1シートセット付）が必要です。
ぜひこの機会にお気に入りを見つけ、ヤーマンブランドが提供する新たな美の可能性をご体感ください。
■キャンペーン概要
キャンペーン名：「ヤーマン美顔器総選挙」
投票期間：2025年8月29日(金)～2025年9月7日(日) 23：59まで
応募方法：エントリーされているヤーマン美顔器9製品の中から「使ってみたいもの」を1つお選びいただき、ヤーマン公式SNSをフォローの上、対象の投稿に「投票したい製品の番号と投票理由」をコメントすると、応募完了。グローバル ブラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」の店頭でも応募可能です。 （投票は各応募ルートごとに、1回有効）
賞品：票数が多かった美顔器を「当選」とし、当選した美顔器をお選びいただいた方の中から、合計で9名さまに該当の美顔器をプレゼントいたします。
※応募条件や応募に関する注意事項等は、対象の公式SNS投稿をご確認ください。
ヤーマン公式SNS
ヤーマン公式X：https://x.com/yaman_tw
ヤーマン公式Instagram： https://www.instagram.com/yaman.official/
「YA-MAN the store GINZA」 Instagram： https://www.instagram.com/yamanthestore.ginza/
■東京メトロ銀座駅構内 交通広告
掲出期間：2025年9月1日(月)～2025年9月7日(日)
東京メトロ銀座駅A3出口付近の柱巻広告と臨時パネルにて、「ヤーマン美顔総選挙」にエントリーの９製品を"選挙ポスター風”に表現したビジュアルを掲出いたします。
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
■「おうちで美顔器の日」について
「おうちで美顔器の日」は、当社が制定し、一般社団法人日本記念日協会に記念日として正式に認定されたものです。
キュッと磨き、キュッとお顔の印象をあげ、キュッと引き締める。そんな「キュッキュッ」という音のイメージから、当社では9月9日を「おうちで美顔器の日」と制定しています。より多くの方に、美顔器によってそれぞれの目指す“美”を自ら実現し、自信をもって人生を切り拓いていっていただきたい、そんな想いから「おうちで美顔器の日」を制定しました。
■対象製品
＜リフトケア*2特化型＞
オーラルリフト／税込33,000円
※2025年9月1日(月)よりヤーマン公式オンラインストア、YA-MAN the store GINZAにて発売開始
製品ページ：https://www.ya-man.com/lporder/003/orallift/
リフトロジー SP ／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込58,300円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/liftlogy-sp.html
ヴェーダハイパーリフトブラシ ／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込 165,000円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/pl_veda-hyper-lift-brush.html
WAVY ニードルリフトポインター SP ／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込49,500円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/pl_wavy-needleliftpointer-sp.html
＜多機能型美顔器＞
YA-MAN THE MIYABI ／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込385,000円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/miyabi.html
フォトプラス ディープリフト ／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込79,200円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/photoplus-deep-lift.html
＜ウェアラブル型美顔器＞
メディリフト プラス セラムセット／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込37,180円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/medilift/medi-lift.html
ブルーグリーンマスク リフト／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込77,000円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/medilift/blue-green-mask-lift.html
デザインリフト モア／ YA-MAN TOKYO JAPAN 税込46,200円
製品ページ：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/design-lift-more.html
YA-MAN TOKYO JAPAN：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/face.html
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*１ (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
*2 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称
*3 Cell Energy Regeneration Technology.肌深部（角質層まで）に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語。１つの電極・１つの周波数で、熱刺激と電気刺激を同時に与えることができ、ヤーマンが目指すエイジングケア*⁶テクノロジーとして研究されている。
*4 ヤーマンの美顔器として場合がございますのでご了承ください。
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
ヤーマン 0120－776－282 東京都江東区東陽2-4-2 新宮ビル
