「大都市で自給自足」は夢じゃない！それを証明する人たちがいます。パリ18区、350世帯が暮らすフランス国鉄社宅の地下駐車場で、マッシュルームとシイタケ、ヒラタケを栽培し、年間30トンを出荷する企業「シクロポニ（Cycloponics）」を取材。都会生活者の足元に農業を取り戻すヒントを集めました。使われなくなった”空き地下駐車場”が拠点地下駐車場に車ではなく、徒歩で入ってゆくのは不思議な感覚（撮影／Keiko SUMINO -LE