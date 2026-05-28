千葉県市川市に、ひと目でそれとわかるユニークな外観の家がある。1971年に登場した工業化住宅の先駆け「セキスイハイムM1」を、50代の夫婦がリノベーションし、自分たちの色に染め上げた。地域の仲間100人（！）を巻き込んだDIYを通じて今後50年の未来を見据えた、豊かな選択の物語だ。この家が、この地域が好きだから、住み続けると決めたグレーの外壁に、黄色の半円のアクセント。手づくりの鯉のぼりが飾られた愛らしい玄関ポー