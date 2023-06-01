『満州アヘンスクワッド』アニメ化決定 昭和12年の満州舞台でクライム・サスペンス
漫画『満州アヘンスクワッド』が、アニメ化されることが発表された。アニメの制作スタジオやスタッフ・キャストの詳細な情報は後日、公式サイトなどで発表される。また、本日5日発売の『週刊ヤングマガジン』45号にて原作漫画の連載が再開。作画担当の鹿子さんが2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のため亡くなり、長期休載していたが、後任は鹿子さんが漫画『キングダム』でアシスタントを務めていた当時の兄弟子で、漫画家のツルシマ氏が作画を担当する。発売号では2話掲載されており、前半は鹿子さんが最後に描き上げた第216話、後半はツルシマ氏が描いた第217話が掲載され、鹿子さんは今後も作画原案という形で作品に関わっていく。
【画像】公開された『満州アヘンスクワッド』アニメ化決定ビジュアル
『満州アヘンスクワッド』は、昭和12年の満州を舞台に、戦地で右目の視力を失った関東軍兵士・日方勇が、病気の母を救うためアヘンの密造に手を染めたことから、自身と満州の運命を大きく狂わせていく姿を描くクライム・サスペンス。
『コミックDAYS』（講談社）にて2020年4月から連載がスタートし、2021年9月より『週刊ヤングマガジン』に移籍して連載。コミックスの累計発行部数は350万部を突破しており、アニメ化決定＆連載再開を記念して、11日までヤンマガWeb・コミックDAYSにて、全話無料キャンペーンが実施されている。
連載再開についてヤングマガジン編集部は「長らくお待たせしてしまい、申し訳ございません。生前、鹿子先生は『自分がいなくなった後も、後継を立てて連載を続けてほしい』という思いを残されていました」とし、「その遺志を受け、後継となる作家さんを探すなかで、鹿子先生が『キングダム』でアシスタントを務めていた当時の兄弟子であり、これまでヤングマガジンで『シキュウジー高校球児に明日はないー』『極悪転生』を手がけてくださったツルシマ先生が、作画を引き受けてくださいました。鹿子先生が築き上げた世界と、その筆を受け継ぐことは、決して容易な仕事ではありません。それでも、確かな実力と並々ならぬ情熱をもって本作に向き合ってくださったツルシマ先生に、編集部一同、深く感謝しております」と起用までの経緯を伝えた。
前半に掲載する第216話は全12ページで、「本来、この回は16ページで構成される予定でしたが、鹿子先生がご逝去される前に描き上げてくださったのは11ページでした。私たちは、その一枚一枚をなんとか読者の皆様にお届けしたいと考えました。そこで門馬先生が、人物の登場しない12ページ目を新たに構成し直し、鹿子先生のもとで本作を支えてきたアシスタントの皆様が背景を描いてくださいました。そうして完成したのが、今回の第216話です。鹿子先生が最後の力を振り絞って描いてくださった11ページを、どうか一コマ一コマ、目に焼き付けていただければと思います。そして第217話から『満州アヘンスクワッド』はツルシマ先生の作画によって新たな一歩を踏み出します」と伝えた。
新体制については「鹿子先生が生み出した個性豊かなキャラクターデザインを大切に受け継ぎながら、そこにツルシマ先生ならではの迫力ある筆致が加わりました。多彩な表情、見開きの力強さ、画面を満たす重厚感。そのすべてから、この作品を受け継ぐ覚悟と情熱が伝わってくる、素晴らしい原稿です。完成した第217話を受け取ったとき、作画のクオリティに圧倒されると同時に、『また、このキャラクターたちに会えるんだ』と、編集者である以前にひとりの読者として胸が熱くなりました。こうして再び物語の続きを皆様にお届けできることを、本当に幸せに思います」と告白。
「今回の連載再開は、鹿子先生のご家族をはじめ、友人の遺志を背負って大役を引き受けてくださったツルシマ先生、鹿子先生のためにこの物語を最後まで描き切りたいと言ってくださった門馬先生、制作に力を貸してくださったアシスタントの皆様、そして再開を信じて待ち続けてくださった読者の皆様…多くの方々の思いと尽力によって実現したものです。そして何より、この作品の未来を願い、後継へ託すという遺志を残してくださった鹿子先生に、改めて深い敬意と感謝を捧げます」と関係者に感謝の気持ちを述べた。
ツルシマ氏は「出会いは『キングダム』原泰久先生のもとでした。アシスタントの後輩として入ってきた鹿子。互いに家が仕事場から遠かったこともあり、アシスタントの仕事をする際は仕事場で泊まり込み、仕事はもちろん、ゲームをしたり、テレビを見たりと、家族よりも長い時間を過ごしました。偉大な父のもとで共に育つ弟のような存在が自分にとっての鹿子という漫画家です」と思い出を回顧。
作画を引き受けた理由は「『満州アヘンスクワッド』の後継のお話を編集部からいただいた際、戸惑いました。彼の不在は私にとって耐え難いもので、後継として描くことはその感情に真っ向から向き合い続けることになり、非常につらいものだと思いましたし、それよりも何よりも、多くの方々が育ててきた『満州アヘンスクワッド』という作品に私なんかが手を加えてはならないと思ったからです」と葛藤があったと告白。
続けて「しかしながら返事はすぐでなくていい、と時間をいただいた中で、私なりに彼のやりたかったことの一助となれるものはないかと考え、たとえ力及ばずとも後継を受けさせてもらうことが私にできることだと思い直し、筆をとらせていただくこととなりました。私の持てる力を全て出し尽くしてもまだ足りない。それが『満州アヘンスクワッド』という作品であります。迎え入れてくださった門馬先生、編集部の方々、これまで『満州アヘンスクワッド』を作り上げてきた多くの方々。鹿子の家族、友人の方々。何よりも読者の皆様へ。一筆一筆に心を込めてまいります。物語の最後まで見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします」と思いをつづった。
原作の門馬司氏は「故・鹿子先生と最後にお会いした時『自分に何かあっても作品を続けてほしい』という旨の話をお聞きして、正直最初は無理だと思っていました。鹿子先生の世界を再現できるのか、そもそもこんな重責を背負う仕事を引き受けてくださる方がいるのか、様々な障壁を考えると連載再開は難しい、そう思っていました。しかしツルシマ先生の描き上げられた『満州アヘンスクワッド』を見た時「紡がれた」と感動したのをよく覚えています。鹿子先生のご意志が見事に継承され、作品を続けていけることを本当に幸せに思います。バトンを渡してくださった鹿子先生、そしてそれを受け取り背負って下さったツルシマ先生、両先生の漢気に応えるべく私も全身全霊をこめて『満州アへンスクワッド』を作っていきたいと思っております。読者の皆さま、どうかこれからもよろしくお願いします」と応援を呼びかけた。
また、鹿子さんの家族からもコメントが公開され、「漫画を描くことを『天職』だと言っていた鹿子が、大切に、大切に描き続けてきた作品の連載が再開されることを、大変ありがたく思っております。彼が、家族の未来と同じように案じていたのが、『満州アヘンスクワッド』の今後についてでした。鹿子の意志を尊重してくださった門馬先生、連載再開のためにご尽力くださった編集部のみなさま、そして、きっとさまざまな葛藤がおありの中で、作品を引き継ぐその重みを背負ってくださったツルシマ先生。みなさまに心より感謝申し上げます」と連載再開に感謝。
続けて「鹿子が恩師である原泰久先生のもとでアシスタントをしていた頃から、兄弟子としてたくさんの時間を共に過ごしてきたツルシマ先生に続きを描いていただけること、鹿子はどんな思いで見てくれているでしょうか。鹿子の不在をまだ受け入れきれない中ではありますが、彼が生きた証がこうして受け継がれ、これからも物語が続いていくことを嬉しく思っています。これまで作品を応援してくださったみなさまに心より感謝申し上げますとともに、これから先、さらに多くの方々へ作品が届きますよう心より願っております。私たち家族も、作品のファンとして、続きを楽しみにしています」と伝えた。
『満州アヘンスクワッド』は、昭和12年の満州を舞台に、戦地で右目の視力を失った関東軍兵士・日方勇が、病気の母を救うためアヘンの密造に手を染めたことから、自身と満州の運命を大きく狂わせていく姿を描くクライム・サスペンス。
『コミックDAYS』（講談社）にて2020年4月から連載がスタートし、2021年9月より『週刊ヤングマガジン』に移籍して連載。コミックスの累計発行部数は350万部を突破しており、アニメ化決定＆連載再開を記念して、11日までヤンマガWeb・コミックDAYSにて、全話無料キャンペーンが実施されている。
連載再開についてヤングマガジン編集部は「長らくお待たせしてしまい、申し訳ございません。生前、鹿子先生は『自分がいなくなった後も、後継を立てて連載を続けてほしい』という思いを残されていました」とし、「その遺志を受け、後継となる作家さんを探すなかで、鹿子先生が『キングダム』でアシスタントを務めていた当時の兄弟子であり、これまでヤングマガジンで『シキュウジー高校球児に明日はないー』『極悪転生』を手がけてくださったツルシマ先生が、作画を引き受けてくださいました。鹿子先生が築き上げた世界と、その筆を受け継ぐことは、決して容易な仕事ではありません。それでも、確かな実力と並々ならぬ情熱をもって本作に向き合ってくださったツルシマ先生に、編集部一同、深く感謝しております」と起用までの経緯を伝えた。
前半に掲載する第216話は全12ページで、「本来、この回は16ページで構成される予定でしたが、鹿子先生がご逝去される前に描き上げてくださったのは11ページでした。私たちは、その一枚一枚をなんとか読者の皆様にお届けしたいと考えました。そこで門馬先生が、人物の登場しない12ページ目を新たに構成し直し、鹿子先生のもとで本作を支えてきたアシスタントの皆様が背景を描いてくださいました。そうして完成したのが、今回の第216話です。鹿子先生が最後の力を振り絞って描いてくださった11ページを、どうか一コマ一コマ、目に焼き付けていただければと思います。そして第217話から『満州アヘンスクワッド』はツルシマ先生の作画によって新たな一歩を踏み出します」と伝えた。
新体制については「鹿子先生が生み出した個性豊かなキャラクターデザインを大切に受け継ぎながら、そこにツルシマ先生ならではの迫力ある筆致が加わりました。多彩な表情、見開きの力強さ、画面を満たす重厚感。そのすべてから、この作品を受け継ぐ覚悟と情熱が伝わってくる、素晴らしい原稿です。完成した第217話を受け取ったとき、作画のクオリティに圧倒されると同時に、『また、このキャラクターたちに会えるんだ』と、編集者である以前にひとりの読者として胸が熱くなりました。こうして再び物語の続きを皆様にお届けできることを、本当に幸せに思います」と告白。
「今回の連載再開は、鹿子先生のご家族をはじめ、友人の遺志を背負って大役を引き受けてくださったツルシマ先生、鹿子先生のためにこの物語を最後まで描き切りたいと言ってくださった門馬先生、制作に力を貸してくださったアシスタントの皆様、そして再開を信じて待ち続けてくださった読者の皆様…多くの方々の思いと尽力によって実現したものです。そして何より、この作品の未来を願い、後継へ託すという遺志を残してくださった鹿子先生に、改めて深い敬意と感謝を捧げます」と関係者に感謝の気持ちを述べた。
ツルシマ氏は「出会いは『キングダム』原泰久先生のもとでした。アシスタントの後輩として入ってきた鹿子。互いに家が仕事場から遠かったこともあり、アシスタントの仕事をする際は仕事場で泊まり込み、仕事はもちろん、ゲームをしたり、テレビを見たりと、家族よりも長い時間を過ごしました。偉大な父のもとで共に育つ弟のような存在が自分にとっての鹿子という漫画家です」と思い出を回顧。
作画を引き受けた理由は「『満州アヘンスクワッド』の後継のお話を編集部からいただいた際、戸惑いました。彼の不在は私にとって耐え難いもので、後継として描くことはその感情に真っ向から向き合い続けることになり、非常につらいものだと思いましたし、それよりも何よりも、多くの方々が育ててきた『満州アヘンスクワッド』という作品に私なんかが手を加えてはならないと思ったからです」と葛藤があったと告白。
続けて「しかしながら返事はすぐでなくていい、と時間をいただいた中で、私なりに彼のやりたかったことの一助となれるものはないかと考え、たとえ力及ばずとも後継を受けさせてもらうことが私にできることだと思い直し、筆をとらせていただくこととなりました。私の持てる力を全て出し尽くしてもまだ足りない。それが『満州アヘンスクワッド』という作品であります。迎え入れてくださった門馬先生、編集部の方々、これまで『満州アヘンスクワッド』を作り上げてきた多くの方々。鹿子の家族、友人の方々。何よりも読者の皆様へ。一筆一筆に心を込めてまいります。物語の最後まで見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします」と思いをつづった。
原作の門馬司氏は「故・鹿子先生と最後にお会いした時『自分に何かあっても作品を続けてほしい』という旨の話をお聞きして、正直最初は無理だと思っていました。鹿子先生の世界を再現できるのか、そもそもこんな重責を背負う仕事を引き受けてくださる方がいるのか、様々な障壁を考えると連載再開は難しい、そう思っていました。しかしツルシマ先生の描き上げられた『満州アヘンスクワッド』を見た時「紡がれた」と感動したのをよく覚えています。鹿子先生のご意志が見事に継承され、作品を続けていけることを本当に幸せに思います。バトンを渡してくださった鹿子先生、そしてそれを受け取り背負って下さったツルシマ先生、両先生の漢気に応えるべく私も全身全霊をこめて『満州アへンスクワッド』を作っていきたいと思っております。読者の皆さま、どうかこれからもよろしくお願いします」と応援を呼びかけた。
また、鹿子さんの家族からもコメントが公開され、「漫画を描くことを『天職』だと言っていた鹿子が、大切に、大切に描き続けてきた作品の連載が再開されることを、大変ありがたく思っております。彼が、家族の未来と同じように案じていたのが、『満州アヘンスクワッド』の今後についてでした。鹿子の意志を尊重してくださった門馬先生、連載再開のためにご尽力くださった編集部のみなさま、そして、きっとさまざまな葛藤がおありの中で、作品を引き継ぐその重みを背負ってくださったツルシマ先生。みなさまに心より感謝申し上げます」と連載再開に感謝。
続けて「鹿子が恩師である原泰久先生のもとでアシスタントをしていた頃から、兄弟子としてたくさんの時間を共に過ごしてきたツルシマ先生に続きを描いていただけること、鹿子はどんな思いで見てくれているでしょうか。鹿子の不在をまだ受け入れきれない中ではありますが、彼が生きた証がこうして受け継がれ、これからも物語が続いていくことを嬉しく思っています。これまで作品を応援してくださったみなさまに心より感謝申し上げますとともに、これから先、さらに多くの方々へ作品が届きますよう心より願っております。私たち家族も、作品のファンとして、続きを楽しみにしています」と伝えた。
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