「金ロー」2週連続“山崎貴監督作品” 『ALWAYS 三丁目の夕日』『ゴジラ-1.0』【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
山崎貴監督最新作『ゴジラ-0.0』が、11月3日に公開される。それに合わせ、日本テレビ系「金曜ロードショー」枠では、10月23日に『ALWAYS 三丁目の夕日』（後9：00～後10：54）、10月30日に『ゴジラ-1.0』（後9：00～後11：34※放送枠40分拡大、本編ノーカット）を放送する。
【場面写真】今の日本が忘れかけている姿…『三丁目の夕日』名場面
23日放送の『ALWAYS 三丁目の夕日』（2005年）は、観客動員270万人、興行収入30億円を突破。エランドール賞など数々の映画賞を総なめ、第29回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞を始め、全13部門中12部門で最優秀賞を獲得した歴史的名作である。
舞台は終戦から13年が経ち、日本が「高度経済成長」を迎えようとしていた昭和33年。けっして裕福ではなかったが、人々は明るい未来に向かって懸命に生きていた。この年に着工した東京タワーは、そんな人々の希望を象徴しているかのようであった。そんな東京タワーのふもとの町に暮らす温かくも個性豊かな面々が織り成す感動と希望の物語となる。
原作は、連載開始から30年以上にわたって人々に愛され続け、シリーズ発行部数1400万部を誇る西岸良平氏のロングセラーコミック。緻密な時代考証、広大なロケセット、そして山崎監督が得意とする最新VFX技術によりリアルに再現された街並みを背景に、今の日本が忘れてしまった“豊かではなかったけど、明日への夢があった”時代を描く。
芥川賞受賞の夢に向かって一流の小説家を目指す駄菓子屋の店主・茶川竜之介（ちゃがわりゅうのすけ）を吉岡秀隆、シャイで無口な少年・古行淳之介（ふるゆきじゅんのすけ）を須賀健太、淳之介を竜之介に押し付ける居酒屋経営の女・石崎ヒロミを小雪が演じる。
竜之介の駄菓子屋の向かいにある小さな自動車修理業を営む鈴木オート社長・鈴木則文を堤真一。妻・トモエを薬師丸ひろ子、青森から集団就職で上京し、鈴木オートで働くことになる女学生・星野六子（ほしのむつこ）を堀北真希が演じるほか、もたいまさこ、三浦友和、小日向文世、小木茂光、奥貫薫、石丸謙二郎など実力派の俳優陣が脇を固める。
30日放送の『ゴジラ-1.0』は、日本製作の実写版ゴジラ30作目。ゴジラ70周年を記念して製作された本作は、山崎氏が監督、脚本、VFXを担当した。興行収入76.5億円を超える大ヒットとなった。さらに、その人気は日本にとどまることなく、全米歴代邦画実写作品の興行収入1位を記録。全世界で160億円以上の興行収入を叩き出した大ヒットとなり、第96回アカデミー賞では、邦画・アジア映画史上初の視覚効果賞を受賞するという歴史的快挙を成し遂げた。
舞台は、第二次世界大戦の敗戦ですべてを失った日本。戦争によって焦土と化し、何もかもを失い文字通り「無（ゼロ）」になった国に、追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本を「負（マイナス）」へと叩き落とす。「政府も頼れない、武器も弾薬もない状況で、いかにしてゴジラと戦うか？」という、市井の人々のゴジラ討伐に向けた無謀ともいえる挑戦と、戦争を引きずり、多くのものを失ってもなお、強く生きていこうとする姿をドラマチックに描く。
そして、ラストシーンでは、本作から2年後を描く最新作『ゴジラ-0.0』を暗示させる不気味な予兆がほどこされている。
主演を神木隆之介、ヒロイン役を浜辺美波が務め、NHK連続テレビ小説『らんまん』でも夫婦役を演じて話題を集めた2人が共演。戦争から生還するも両親を失った主人公の敷島浩一を神木、焼け野原の戦後日本をひとり強く生きるなかで敷島と出会う大石典子を浜辺が演じる。そのほか、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介ら、人気、実力ともに日本を代表する俳優たちが共演している。
また、BS日テレでは11月1日午後7時から午後9時に『ゴジラ』（1954年、シリーズ1作目）、11月8日午後6時30分から午後9時に『ゴジラ-1.0』のモノクロ映像版となる『ゴジラ-1.0／C』を放送する。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
10月9日『インサイド・ヘッド』※本編ノーカット
10月16日『インサイド・ヘッド2』※初放送・本編ノーカット
10月23日『ALWAYS 三丁目の夕日』
10月30日『ゴジラ-1.0』 ※本編ノーカット
【場面写真】今の日本が忘れかけている姿…『三丁目の夕日』名場面
23日放送の『ALWAYS 三丁目の夕日』（2005年）は、観客動員270万人、興行収入30億円を突破。エランドール賞など数々の映画賞を総なめ、第29回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞を始め、全13部門中12部門で最優秀賞を獲得した歴史的名作である。
原作は、連載開始から30年以上にわたって人々に愛され続け、シリーズ発行部数1400万部を誇る西岸良平氏のロングセラーコミック。緻密な時代考証、広大なロケセット、そして山崎監督が得意とする最新VFX技術によりリアルに再現された街並みを背景に、今の日本が忘れてしまった“豊かではなかったけど、明日への夢があった”時代を描く。
芥川賞受賞の夢に向かって一流の小説家を目指す駄菓子屋の店主・茶川竜之介（ちゃがわりゅうのすけ）を吉岡秀隆、シャイで無口な少年・古行淳之介（ふるゆきじゅんのすけ）を須賀健太、淳之介を竜之介に押し付ける居酒屋経営の女・石崎ヒロミを小雪が演じる。
竜之介の駄菓子屋の向かいにある小さな自動車修理業を営む鈴木オート社長・鈴木則文を堤真一。妻・トモエを薬師丸ひろ子、青森から集団就職で上京し、鈴木オートで働くことになる女学生・星野六子（ほしのむつこ）を堀北真希が演じるほか、もたいまさこ、三浦友和、小日向文世、小木茂光、奥貫薫、石丸謙二郎など実力派の俳優陣が脇を固める。
30日放送の『ゴジラ-1.0』は、日本製作の実写版ゴジラ30作目。ゴジラ70周年を記念して製作された本作は、山崎氏が監督、脚本、VFXを担当した。興行収入76.5億円を超える大ヒットとなった。さらに、その人気は日本にとどまることなく、全米歴代邦画実写作品の興行収入1位を記録。全世界で160億円以上の興行収入を叩き出した大ヒットとなり、第96回アカデミー賞では、邦画・アジア映画史上初の視覚効果賞を受賞するという歴史的快挙を成し遂げた。
舞台は、第二次世界大戦の敗戦ですべてを失った日本。戦争によって焦土と化し、何もかもを失い文字通り「無（ゼロ）」になった国に、追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本を「負（マイナス）」へと叩き落とす。「政府も頼れない、武器も弾薬もない状況で、いかにしてゴジラと戦うか？」という、市井の人々のゴジラ討伐に向けた無謀ともいえる挑戦と、戦争を引きずり、多くのものを失ってもなお、強く生きていこうとする姿をドラマチックに描く。
そして、ラストシーンでは、本作から2年後を描く最新作『ゴジラ-0.0』を暗示させる不気味な予兆がほどこされている。
主演を神木隆之介、ヒロイン役を浜辺美波が務め、NHK連続テレビ小説『らんまん』でも夫婦役を演じて話題を集めた2人が共演。戦争から生還するも両親を失った主人公の敷島浩一を神木、焼け野原の戦後日本をひとり強く生きるなかで敷島と出会う大石典子を浜辺が演じる。そのほか、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介ら、人気、実力ともに日本を代表する俳優たちが共演している。
また、BS日テレでは11月1日午後7時から午後9時に『ゴジラ』（1954年、シリーズ1作目）、11月8日午後6時30分から午後9時に『ゴジラ-1.0』のモノクロ映像版となる『ゴジラ-1.0／C』を放送する。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
10月9日『インサイド・ヘッド』※本編ノーカット
10月16日『インサイド・ヘッド2』※初放送・本編ノーカット
10月23日『ALWAYS 三丁目の夕日』
10月30日『ゴジラ-1.0』 ※本編ノーカット