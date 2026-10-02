中日に「桑田真澄監督」誕生ならチームはどう変わる？　外様なら異例の就任も高まる待望論

桑田氏の去就に注目が高まっている（C）産経新聞社

まさかのビッグネームが飛び出たことで、待望論も高まりを見せています。チームを率いた井上一樹監督の突然の辞任によって、後任監督を巡る報道が熱を帯びている中日のことです。

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加熱している後任候補をめぐっての報道では、巨人系列のスポーツ報知も9月30日付け朝刊で「後任候補は球団OB・井端弘和氏、元巨人・桑田真澄氏ら」と報じ、大きく注目を集めました。桑田氏と関係の深い朝刊スポーツ紙もその名をあげたことで、ファンも強い興味を示しているのです。

また桑田氏といえば、日本球界ではジャイアンツ一筋のイメージが強いですが、ドラゴンズのユニホームに袖を通すならば、どんな効果が期待できるのでしょうか。

プロ野球の取材歴が長いスポーツライターは、こう分析します。

「桑田さんは早稲田大学や東京大学の大学院で研究を重ねた、『野球を科学する』専門家です。サイエンスやメディカルを駆使して、今の時代にマッチした野球を展開すると思います。監督が自らそんな野球を志向する球団があっても面白い」

それだけでなく、「桑田真澄」のブランド力は、大変大きいものがあると言うのです。