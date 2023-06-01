【ドジャース】大谷翔平、ベッツ、フリーマン…進むベテラン高齢化 「最後の戦い」と米報道
世界一候補の足元で、〝王朝〟の砂時計が落ち始めている。ナ・リーグ西地区を制したドジャースは２日（日本時間３日）から地区シリーズに臨む。ワールドシリーズ３連覇を狙う一方、米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下の「ジ・アスレチック」は１日（同２日）、今回のポストシーズンが黄金期を築いた主力にとって「最後の戦い」になる可能性に焦点を当てた。
今季も１００勝を挙げ、１４年連続でポストシーズンへ進んだ常勝軍団。だが、その内側では避けて通れない高齢化と故障が進む。ドジャースは今季、メジャーで最も高齢の野手陣を抱えた。ムーキー・ベッツ内野手（３３）は「俺たち３０歳以上だろう？ 半分の選手はあと３年もプレーできない」と語り、フレディ・フリーマン内野手（３７）も「いつチャンスが閉まるかは誰にも分かりません」と現実を見つめる。
成績にも陰りは出た。フリーマンは１６本塁打に対して併殺打２２、長打率４割３分は自己最低。ベッツもＷＡＲ（選手の総合的な貢献度を示す指標）３・９で、年間では新人だった２０１４年以来の低水準だった。キケ・ヘルナンデス内野手（３５）は２度の負傷者リスト（ＩＬ）入りで約４か月を欠場。大谷翔平投手（３２）も故障に苦しみ、２０２３年以来となる二刀流フルシーズンへの挑戦を阻まれた。
しかもミゲル・ロハス内野手（３７）は引退を検討し、ヘルナンデスは今季で契約満了。マックス・マンシー内野手（３６）は長年築いた結束を「兄弟のような絆」「家族なんです」と表現した。世代交代は目前に迫っている。
だからこそ、この１０月は重い。ベッツは３連覇について「これが最初で最後のチャンスだと分かっていた」と覚悟を明かした。潤沢な資金でスターを補強し続ける球団そのものの黄金期が終わるわけではない。だが、今の中核メンバーが同じ形で集うのは、これが最後かもしれない。世界一候補のドジャースにとって、今秋は〝王朝〟の世代交代を前にした特別な戦いとなる。