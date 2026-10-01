“謎のかゆみ”は前兆？病状を示す「4つのステージ」とは【医師監修】

原発性胆汁性胆管炎（PBC）は、免疫システムが自分自身の胆管細胞を誤って攻撃することで慢性的な炎症が続く、自己免疫疾患のひとつです。胆管が傷つくと胆汁の流れが滞り、肝細胞へのダメージが蓄積されていきます。病期はステージ1から4に分類され、早期発見であれば進行を抑えられる可能性があります。国の指定難病に認定されていますが、適切な治療を続けることで安定した日常生活を送れる方も少なくありません。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

原発性胆汁性胆管炎とはどのような病気か

このセクションでは、原発性胆汁性胆管炎の基本的な仕組みと、病気が進行するプロセスについて解説します。聞き慣れない病名ではありますが、肝臓や胆汁（たんじゅう）の働きを理解することで、全体像が見えやすくなります。

胆管と胆汁の役割から理解する病気のしくみ

胆管（たんかん）とは、肝臓で作られた「胆汁」という消化液を十二指腸へと運ぶための「管（くだ）」のことです。胆汁には、食事に含まれる脂肪分を分解・吸収しやすくする役割や、体内で生じた不要な老廃物を体の外へ排出する重要な役割があります。

この胆管が炎症を起こして壊れてしまうと、胆汁の通り道が狭くなり、スムーズに流れなくなってしまいます。その結果、行き場を失った胆汁が肝臓の中に溜まってしまいます。この状態を「胆汁うっ滞（たんじゅううったい）」と呼びます。胆汁は本来、体に必要な働きをしますが、肝臓内に過剰に留まると自らの肝細胞を傷つける性質があります。胆汁うっ滞が長く続くと、肝臓の細胞が少しずつダメージを受けて破壊され、かたく変化していく「肝線維化（かんせんいか）」が進みます。これがさらに進行すると、肝臓全体がかたく縮んで本来の機能を失う「肝硬変（かんこうへん）」へと移行する可能性があります。ただ、PBCは早期発見と治療により、肝硬変への進行を食い止められるケースが大半です。

注目すべき点は、この病気が「自己免疫疾患（じこうめんえきしっかん）」であるということです。本来、私たちの免疫システムは、外部から侵入してきたウイルスや細菌などの敵を攻撃して身体を守る防衛網として機能しています。しかし自己免疫疾患では、この免疫システムが何らかの原因で暴走し、自分自身の正常な組織や細胞（PBCの場合は胆管の細胞）を「敵」だと誤認して攻撃してしまいます。その結果、胆管に慢性的な炎症が持続することになります。

診断のきっかけになる検査異常と病期の考え方

原発性胆汁性胆管炎の診断では、血液検査で「抗ミトコンドリア抗体（AMA）」と呼ばれる特異的な自己抗体が陽性になることが大きな手がかりになります。細胞の中でエネルギーを作る『ミトコンドリア』という部分に対して、誤って攻撃を仕掛けてしまう抗体（抗ミトコンドリア抗体）が血液中にないかを調べます。この抗体は、患者さんの90%以上で検出されるとされており、診断において重要な役割を果たしています。また、血液検査における肝機能指標である「アルカリホスファターゼ（ALP）」や「γ-GT（ガンマGTP）」の数値も重要です。健康診断の『肝機能検査』の項目でよく見かける数値です。これらの酵素は胆管の細胞に多く存在しているため、胆汁の流れが悪くなったり胆管がダメージを受けたりすると、血液中に漏れ出して数値が高くなります。

病気の進行度合い（病期）は、組織の検査や各種画像検査・血液検査をもとに、一般的に1から4のステージに分類されます。

ステージ1・2（早期期）： 胆管の周囲に限局した炎症が見られる段階です。適切な治療を開始できれば、進行を良好にコントロールしやすい時期です。

ステージ3（進行期）： 炎症が広がり、肝臓の組織が線維化（かたくなること）し始めている状態です。

ステージ4（末期）： 線維化が進み、肝硬変へと進展した状態です。

原発性胆汁性胆管炎は、国が定める「指定難病（指定難病93）」に指定されています。「難病」という言葉を聞くと驚かれるかもしれませんが、これは「発症の原因が複雑で患者数が少ないため、国として研究や医療費助成を重点的に推進する疾患」という意味合いを含んでいます。難病指定を受けているからといって、必ずしも重大な事態に直結するわけではありません。早期に発見し、現在確立されている適切な薬物治療を継続すれば、病気の進行を大きく抑え、健常な方と変わらない日常生活や寿命を維持できるケースが非常に増えています。

まとめ

原発性胆汁性胆管炎は、無症状のまま経過することも多く、発見が遅れがちな病気です。倦怠感や皮膚のかゆみが長引く場合や、健康診断で肝機能異常を指摘された場合は、消化器内科や内科への受診を検討してください。早期受診・早期治療開始が、病気の進行を抑えるうえで大切な第一歩です。

参考文献

難病情報センター「原発性胆汁性胆管炎（指定難病93）」

厚生労働省「難病対策」

難病情報センター「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」

厚生労働省「原発性胆汁性胆管炎（PBC）の診療ガイドライン（2023年）」