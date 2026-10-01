パドレスの新オーナーのドジャース〝挑発発言〟が波紋を広げそうだ。３０日（日本時間１日）の本拠地カブス戦に４-１と完勝し、２連勝でブルワーズとの地区シリーズ戦進出が決定。２回にボガーツが先制打を放つと４回には代打シーツの２ランが飛び出し、最終回は守護神ミラーで締めくくった。

シーズン終盤からの勢いはポストシ-ズンでも衰え知らず。球場に姿を見せた新オーナー夫妻のホセ・Ｅ・フェリシアーノ氏、クワンザ・ジョーンズ氏もご満悦だったが、同地区ライバルのドジャースについて聞かれるとフェリシアーノ氏は「ドジャースのオーナーは恐竜をたくさん飼ってるね」と一笑。高年俸のスター軍団をまるで〝ジュラシックパーク〟かのように皮肉った。

これにはファンがすぐに反応し、ＳＮＳでは「ドジャースタジアムをジュラシックパークに改名すべきだ」「野球界の容赦ない神々を挑発しないように」「酔ってるのか」「あなたの恐竜はリングを獲得していない」「ドジャースは恐竜の中でも究極のキラーだ」「厳密に言うとヨッシーはいるけど…」などと反響を呼んだ。

米メディア「ニューヨーク・ポスト」も「新オーナーグループの仕事の１つは可能な限りドジャースに挑戦することだ。ファンは恐竜という言葉を３０代半ばから後半のベテラン選手が多く、高齢化が進むドジャースのロースターに対する皮肉と解釈した。普段は火種を必要としないライバル関係にさらに油を注いだ」と伝えている。順当ならリーグ優勝決定戦でぶつかる両者。〝恐竜退治〟が実現するか。