【速報】カープが小園・矢野・田村・前川の４選手と来季契約結ばず
プロ野球・広島東洋カープは指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」をめぐる一連の事件で家宅捜索を受けた選手ら4人と、来季の契約を結ばないことを明らかにしました。
カープが来季の契約を結ばないのは、小園海斗選手・矢野雅哉選手・田村俊介選手・前川誠太選手です。
「ゾンビたばこ」を巡ってはことし5月、羽月隆太郎元選手が執行猶予付きの有罪判決、7月には矢野選手と前川選手が家宅捜索を受けました。矢野選手はエトミデートを譲り受けたとして、前川選手は所持したとして医薬品医療機器法違反の疑いで9月に書類送検されています。
また、小園選手と矢野選手、田村選手の3人は、「ゾンビタバコ」を羽月元選手に譲り渡したとして有罪判決（執行猶予付き）を受けた男性と一緒に映る写真が週刊誌に掲載されていました。
・小園海斗選手
2018年ドラフト1位で入団。高卒1年目から一軍の舞台を経験すると、走攻守で存在感が光りレギュラーに定着。2025年には初めてのタイトルとなる首位打者と最高出塁率の打撃二冠を獲得し、今年のWBC日本代表にも選ばれた。
・矢野雅哉選手
2020年ドラフト6位で入団。ルーキーイヤーから開幕一軍をつかむと、高い守備力を武器に球界屈指のショートへと飛躍。2024年には初のゴールデングラブ賞にも輝いた。
・田村俊介選手
2021年ドラフト4位で入団。長打力が魅力の左の大砲候補として飛躍が期待され、2024年には20歳で日本代表にも選出された。
・前川誠太選手
2021年育成ドラフト2位で入団。高いコンタクト力と勝負強い打撃を武器に2025年に支配下登録された。