サッカーのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）が9月30日、代表を離脱した。自らのインスタグラムで「監督会見、ポルトガル連盟会長との対話を経て決めた。時が来れば真実を明らかにする」と発信した。

ジェズス監督が1日の欧州ネーションズリーグ（NL）・デンマーク戦に向けて行った前日会見でC・ロナウドの先発起用を2試合連続で見送る方針を示し、その後にチーム離脱を決めた。C・ロナウドは2-1で制した9月27日の欧州NL・ノルウェー戦で出場機会がなかった。バロンドール（世界最優秀選手）を5度受賞したエースが、親善試合を除く公式戦でベンチ入りしながら出番がないまま試合を終えたのは18年ぶり。複数の海外メディアによれば、C・ロナウドは翌28日から負傷がない状況で別メニュー調整を続けていたという。

16強で終わった今夏のW杯北中米大会後に就任した指揮官はノルウェー戦の開始前、C・ロナウドに途中出場の可能性が高いことを伝え、試合中に長時間ウオーミングアップさせながら考えを変えたことを間違いだったと認め、不満を募らせた同選手の反応に理解を示した。一方で「ロナウドは私に怒っていたが、私にとっては過去のこと。私は望むものを何でも約束できる。監督だからだ。いかなる選手も私の代わりに決定を下すことはない」と指摘した。

9月24日のウェールズ戦で先発したC・ロナウドはネットを揺らしながらオフサイド判定に泣き、無得点のまま後半22分に退いた。今後の代表活動は不透明な状況だが、代表引退を含めて予断を許さない状況となってきた。

ポルトガルの英雄とともに今世紀のサッカー界を引っ張ってきたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシは6日の親善試合ベナン戦で代表引退の花道を用意された。今季限りで現役引退の意向を示しているC・ロナウドは代表戦を含めた通算1000得点まで残り21点と迫る中、代表キャリアの行方から目が離せなくなってきた。