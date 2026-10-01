レンチンごはん界の大横綱「サトウのごはん」の新シリーズとして、今年2月に「サトウのごはん 新定番」という商品が発売になっていたのをご存知でしょうか。

こちらはコシヒカリやあきたこまちなどといったブランド銘柄にこだわらず、パックごはんの完成度を高めることを追求した商品。日本を代表する米どころである新潟県在住の17～69歳の男女112名にブラインド試食調査をしたところ、その78%超が美味しいと評価した実績もあるのだとか。

そんなに美味しいのなら一度食べてみたい……と思っていたら、面白い情報を入手しました。

なんと「サトウのごはん 新定番」を使った塩おにぎりの専門店「炊飯器のない塩おにぎり専門店 Powered by サトウのごはん 新定番」が9月30日（水）から10月4日（日）までの期間限定で表参道にオープン！ グランドオープン前にメディア向けの試食会があるとのことだったので行ってきましたぞ。

「サトウのごはん 新定番」使用だから飲食店なのに炊飯器がない笑

こちらの店舗で販売するメニューは「サトウのごはん 新定番」を使った塩おにぎり（税込100円）のみ。なので店内に炊飯器は不要！ 電子レンジさえあればOK！ おにぎり屋なのに炊飯器がないという前代未聞の店舗となっていました。

早速食べてみた →確かにごはんがウマい!!

早速2階にあるイートインスペースに移動し、商品の塩おにぎりをいただいてみることに。

コンビニおにぎりよりはやや小ぶりな塩おにぎりにかぶりついてみると、もっちりと粘り気のある食感とともに、お米の甘味がじゅわっと広がってきました。

おお……、確かにこれはウマい。そして、サトウのごはんの自信を力強く感じる……！！

何に自信を感じたのかというと、塩おにぎりなのに塩の使用量は最小限なこと。

これには驚きました。本当にアクセント程度の塩気。ゆえに、感じられるのはほぼごはんそのものの味。小細工なしの真っ向勝負なのです……！

しかも、それにバッチリ応える「サトウのごはん 新定番」のパフォーマンスもすごい。

おにぎりになっても粒立ちはしっかりしているし、見た目もつややか。旨味も感じられるし、いい甘味。

これは言われなければ絶対にちゃんと炊いたごはんだと思うはず……！

従来のイメージを余裕で覆すクオリティ！

レンチンごはんというとやっぱり「手抜き」だとか、「美味しくない」というイメージがついて回るかと思いますが、それはもはやただの先入観なのかもしれませんね。

特にサトウのごはんは厚釜で1食ずつ炊く「厚釜炊き製法」を取り入れているのですが、これは業界唯一なのだそう。お米だけでなくごはんの炊き方にまでこだわったサトウのごはんの本気。しかと受け止めました！

興味がある方はぜひこの週末にでも表参道へぜひ。数量限定でサトウのごはんももらえるそうですぞ～！

店舗情報

「炊飯器のない塩おにぎり専門店 Powered by サトウのごはん 新定番」

開催期間：9月30日（水）～10月4日（日）

営業時間：11:00～19:00（最終入場18:30） ※9月30日は15:00～18:00（最終入場17:30）

会場：ZeroBase表参道（東京都港区北青山3-5-22）

販売価格：1個100円（税込）

※各日予定数量がなくなり次第、販売終了予定

(執筆者: ノジーマ)