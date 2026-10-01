『おぼっちゃまくん』完全新作、2027年放送 35年ぶりで日本＆インド合作！御坊茶魔役は神代知衣が続投
アニメ『おぼっちゃまくん』の完全新作『おぼっちゃまくん REBORN』が、テレビ朝日系で2027年に放送されることが決定した。1992年の放送終了以来、35年ぶりとなる新作で、全編完全新作アニメとして放送される。これまでアニメ化されていない原作の名エピソードに加え、原作者・小林よしのり氏の全面監修によるオリジナルストーリーも描かれる。また、キャスト情報も発表され、主人公・御坊茶魔（おぼっちゃまくん）役は声優・神代知衣（65）が続投する。
【動画】公開された『おぼっちゃまくん』完全新作アニメ映像
『おぼっちゃまくん』は、1986年から『月刊コロコロコミック』で連載がスタートし、昭和・平成を代表する伝説のギャグ漫画が原作で、1989年にテレビ朝日系列でアニメ放送がスタート。国民的人気作となり、社会現象と呼べる爆発的ヒットを記録した。
主人公が話す特有の言語「茶魔語」は子どもたちの間で熱狂的なブームとなり、「おはヨーグルト」「そんなバナナ」といったフレーズは、学校の教室や街角で子どもたちがこぞって真似をするブームに。作品としても第34回小学館漫画賞（児童向け部門）を受賞するなど、時代を象徴する作品となった。
物語は、超がつくほどの大金持ちであり、世界的大富豪「御坊財閥」の跡取り息子である主人公・御坊茶魔（おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん）が、一般常識をはるかに超越した規格外の財力と、破天荒なギャグで周囲を巻き込んでいくドタバタコメディー。家族やクラスメイトなど強烈な個性派キャラクターたちとの交流を通じ、単なるギャグにとどまらない友情や人情味あふれるエピソードの数々が描かれており、世代を超えて多くの方々に愛され続けている。
新作アニメとなる『おぼっちゃまくん REBORN』誕生のきっかけは、インドから始まった。2021年のコロナ禍にインドで旧作アニメシリーズ『おぼっちゃまくん』が放送され、年間52週のうち40週でキッズチャンネル視聴率１位を獲得し、爆発的大ヒットを記録。インドからの熱烈オファーを受け、新作の制作プロジェクトが始動した。日本国内でも原作誕生から40年が経ち、原作元のよしりん企画とテレビ朝日が協議を重ね、連載開始40周年の節目に、インドで始まった茶魔の新たな物語、『おぼっちゃまくん REBORN』が放送されることになった。
テレビ朝日の国際ビジネス開発部・隅田麻衣子は「『おぼっちゃまくん REBORN』は、元々インドから始まりました。2021年にインドでアニメ『おぼっちゃまくん』を展開したところ、当時コロナ禍で苦しんでいたインドで底抜けに明るいギャグアニメとして爆発的ヒットを記録。続編をどうしても見たい！という声に押されて企画が立ち上がりました。ほどなくしてインドの放送局幹部が、小林よしのり先生に面会するために来日。その熱意にほだされてREBORNの名にふさわしい、オール新作アニメが日印合作で誕生しました！そして今回、時空と国境を越えて日本に「カメバック」。これまでの『おぼっちゃまくん』ファンにも、REBORNなファンにも楽しんでいただけると幸いです」と経緯を説明した。
公開されたティザーPVでは、ヘリコプターがとある島に到着し、ジャングルを抜けて洞窟を散策している様子が描かれた後、茶魔の目に炎が宿ると、お屋敷の扉が開き、あの頃と変わらない茶魔が登場。ファンへ「ごぶさタンゴ」と早速“茶魔語”であいさつし、奇想天外な行動をしたあと、最後は「おはヨーグルト」と“茶魔語”連発の映像になっている。
1989年の放送開始以来、茶魔の声を担当し、新作アニメでも声を務める神代知衣は「どれだけの年月が経っても、『おぼっちゃまくん』は沢山の人たちの記憶の中に、そして茶魔は私の中でずっと生きていた。あの頃の声もテンションもまだまだガンガンにいける！やりたい！当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わる事ができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！ひたすら放送が待ちどうしか！「ぽっくん帰ってきたぶぁい！みんなで見てクリクリ！」と喜んでいる。
■原作者：小林よしのり氏コメント
『おぼっちゃまくん』をよく知る世代は40代、50代くらい。その世代の子どもたちが昔の漫画やアニメを見て、実はもう『おぼっちゃまくん』のファンの子もいるんですよ。ライブ活動とかしていたら、楽屋に親と一緒に子どもが来ることもあるんです。その子どもが『おぼっちゃまくん』のボロボロの文庫本を持ってきていて、それをみるともうかわいくてね。アニメが放送されたら、新作を見られるわけですから。令和の子どもたちがどんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみです。
最近はギャグ漫画家を目指そうという人がいなくなってしまいましたから、今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います。
自分の昔の『おぼっちゃまくん』文庫本を読み返すと、やっぱりめちゃくちゃ笑えるんです。私はやっぱり人を笑わせるのが好きなんですよ。どんなに真面目なイベントに出ても、笑いは必要だと思っています。どういう風に笑いにつなげていくかを考えちゃう。ついつい笑わせにいっている。どんな場面でも『おぼっちゃまくん』の着想を思いついたりします。これが『おぼっちゃまくん』の設定だったらこんなことができるなと、どんどんアイデアが湧いてくるんです。
茶魔が愛される魅力は見た目がかわいいところじゃないかと思っています。目がクリっとしていてかわいいですよね。そして「欲」に対してとても素直に行動する。そういうところも魅力のひとつだと思います。REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！
■作品情報
タイトル： 『おぼっちゃまくん REBORN』
放送局：テレビ朝日系列
放送時期：2027年
原作：『おぼっちゃまくん』小林よしのり
キャスト： おぼっちゃまくん：神代知衣
製作：テレビ朝日
制作会社：Green Gold Animation
制作協力：シンエイ動画、Sony Pictures Networks India
『おぼっちゃまくん』は、1986年から『月刊コロコロコミック』で連載がスタートし、昭和・平成を代表する伝説のギャグ漫画が原作で、1989年にテレビ朝日系列でアニメ放送がスタート。国民的人気作となり、社会現象と呼べる爆発的ヒットを記録した。
主人公が話す特有の言語「茶魔語」は子どもたちの間で熱狂的なブームとなり、「おはヨーグルト」「そんなバナナ」といったフレーズは、学校の教室や街角で子どもたちがこぞって真似をするブームに。作品としても第34回小学館漫画賞（児童向け部門）を受賞するなど、時代を象徴する作品となった。
物語は、超がつくほどの大金持ちであり、世界的大富豪「御坊財閥」の跡取り息子である主人公・御坊茶魔（おぼう・ちゃま／おぼっちゃまくん）が、一般常識をはるかに超越した規格外の財力と、破天荒なギャグで周囲を巻き込んでいくドタバタコメディー。家族やクラスメイトなど強烈な個性派キャラクターたちとの交流を通じ、単なるギャグにとどまらない友情や人情味あふれるエピソードの数々が描かれており、世代を超えて多くの方々に愛され続けている。
新作アニメとなる『おぼっちゃまくん REBORN』誕生のきっかけは、インドから始まった。2021年のコロナ禍にインドで旧作アニメシリーズ『おぼっちゃまくん』が放送され、年間52週のうち40週でキッズチャンネル視聴率１位を獲得し、爆発的大ヒットを記録。インドからの熱烈オファーを受け、新作の制作プロジェクトが始動した。日本国内でも原作誕生から40年が経ち、原作元のよしりん企画とテレビ朝日が協議を重ね、連載開始40周年の節目に、インドで始まった茶魔の新たな物語、『おぼっちゃまくん REBORN』が放送されることになった。
テレビ朝日の国際ビジネス開発部・隅田麻衣子は「『おぼっちゃまくん REBORN』は、元々インドから始まりました。2021年にインドでアニメ『おぼっちゃまくん』を展開したところ、当時コロナ禍で苦しんでいたインドで底抜けに明るいギャグアニメとして爆発的ヒットを記録。続編をどうしても見たい！という声に押されて企画が立ち上がりました。ほどなくしてインドの放送局幹部が、小林よしのり先生に面会するために来日。その熱意にほだされてREBORNの名にふさわしい、オール新作アニメが日印合作で誕生しました！そして今回、時空と国境を越えて日本に「カメバック」。これまでの『おぼっちゃまくん』ファンにも、REBORNなファンにも楽しんでいただけると幸いです」と経緯を説明した。
公開されたティザーPVでは、ヘリコプターがとある島に到着し、ジャングルを抜けて洞窟を散策している様子が描かれた後、茶魔の目に炎が宿ると、お屋敷の扉が開き、あの頃と変わらない茶魔が登場。ファンへ「ごぶさタンゴ」と早速“茶魔語”であいさつし、奇想天外な行動をしたあと、最後は「おはヨーグルト」と“茶魔語”連発の映像になっている。
1989年の放送開始以来、茶魔の声を担当し、新作アニメでも声を務める神代知衣は「どれだけの年月が経っても、『おぼっちゃまくん』は沢山の人たちの記憶の中に、そして茶魔は私の中でずっと生きていた。あの頃の声もテンションもまだまだガンガンにいける！やりたい！当時よりも経験値が上がっているお陰でスタッフの皆さんと共により深く作品に関わる事ができ一緒に創ってる！って収録現場は愛おしいほどに楽しかった！ひたすら放送が待ちどうしか！「ぽっくん帰ってきたぶぁい！みんなで見てクリクリ！」と喜んでいる。
■原作者：小林よしのり氏コメント
『おぼっちゃまくん』をよく知る世代は40代、50代くらい。その世代の子どもたちが昔の漫画やアニメを見て、実はもう『おぼっちゃまくん』のファンの子もいるんですよ。ライブ活動とかしていたら、楽屋に親と一緒に子どもが来ることもあるんです。その子どもが『おぼっちゃまくん』のボロボロの文庫本を持ってきていて、それをみるともうかわいくてね。アニメが放送されたら、新作を見られるわけですから。令和の子どもたちがどんな感覚になるのか、どんな風に受け入れてもらえるのか、そこがとっても楽しみです。
最近はギャグ漫画家を目指そうという人がいなくなってしまいましたから、今の子どもたちには『おぼっちゃまくん』が新鮮に映るかもしれないですね。こんな風に純粋に笑える漫画があるのかと。できればそういうところから自分もギャグ漫画家を目指そうという人が出てくるといいですね。そういう点でも『おぼっちゃまくん』が生き残っていくことはとても意義があることだと思います。
自分の昔の『おぼっちゃまくん』文庫本を読み返すと、やっぱりめちゃくちゃ笑えるんです。私はやっぱり人を笑わせるのが好きなんですよ。どんなに真面目なイベントに出ても、笑いは必要だと思っています。どういう風に笑いにつなげていくかを考えちゃう。ついつい笑わせにいっている。どんな場面でも『おぼっちゃまくん』の着想を思いついたりします。これが『おぼっちゃまくん』の設定だったらこんなことができるなと、どんどんアイデアが湧いてくるんです。
茶魔が愛される魅力は見た目がかわいいところじゃないかと思っています。目がクリっとしていてかわいいですよね。そして「欲」に対してとても素直に行動する。そういうところも魅力のひとつだと思います。REBORNですからね。もう一度生まれ変わる。ギャグ漫画というものがこの世の中にあったんだということが、もう一度、再認識されたらいいですよね。私がもう外に出られないくらいヒットすることを願っています！
■作品情報
タイトル： 『おぼっちゃまくん REBORN』
放送局：テレビ朝日系列
放送時期：2027年
原作：『おぼっちゃまくん』小林よしのり
キャスト： おぼっちゃまくん：神代知衣
製作：テレビ朝日
制作会社：Green Gold Animation
制作協力：シンエイ動画、Sony Pictures Networks India
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優