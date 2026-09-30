高畑充希＆リアーナ＆BLACKPINKジスら ディオールのショーに豪華セレブが来場
パリ・ファッションウィークにて、ディオールの2027年ウィメンズ サマー コレクション ショーが開催され、日本から高畑充希とXGのJURIAが来場したほか、リアーナやBLACKPINKのジス、アニャ・テイラー＝ジョイら豪華セレブが集結した。
【写真】リアーナはクールなブラックコーデ、可憐な装いのBLACKPINKジスら ディオールに身を包んだセレブが集結
高畑は、モノクロのフラワーモチーフが目を引くハイネックのAラインドレスを着用し、黒のハンドバッグでエレガントなルックを披露。ヒップホップ／R＆Bグループ・XGのJURIAは、淡い色合いのジャケットドレスに、「ディオール シガール」のミニハンドバッグを合わせた。
リアーナは、スリットの入ったドレスにストールとサングラスを合わせ、クールなオールブラックコーデを披露。
アニャ・テイラー＝ジョイは、黒いミディ丈ペンシルスカートにレースのケープを合わせ、ヴィクトリア朝時代を思わせる襟のようなチョーカーをプラスした。
ジスは白いブラウスと淡いピンクのスカート、花を挿したヌードカラーのサンダルを身に着け、可憐な装いを見せた。
この日はほかに、ロザリアやジェニファー・ローレンス、グレタ・リー、ヒョンジン、ディルラバ・ディルムラット、ミア・ゴス、アリソン・オリバー、ルイ・ガレル、シンシア・エリヴォ、リンリン、オーム、カミーユ・コッタン、IVEのチャン・ウォニョン、アイリーン・グー、EJAE、エヴァー・アンダーソン、ディーヴァ・カッセルらが来場。華やかなイベントとなった。
【写真】リアーナはクールなブラックコーデ、可憐な装いのBLACKPINKジスら ディオールに身を包んだセレブが集結
高畑は、モノクロのフラワーモチーフが目を引くハイネックのAラインドレスを着用し、黒のハンドバッグでエレガントなルックを披露。ヒップホップ／R＆Bグループ・XGのJURIAは、淡い色合いのジャケットドレスに、「ディオール シガール」のミニハンドバッグを合わせた。
アニャ・テイラー＝ジョイは、黒いミディ丈ペンシルスカートにレースのケープを合わせ、ヴィクトリア朝時代を思わせる襟のようなチョーカーをプラスした。
ジスは白いブラウスと淡いピンクのスカート、花を挿したヌードカラーのサンダルを身に着け、可憐な装いを見せた。
この日はほかに、ロザリアやジェニファー・ローレンス、グレタ・リー、ヒョンジン、ディルラバ・ディルムラット、ミア・ゴス、アリソン・オリバー、ルイ・ガレル、シンシア・エリヴォ、リンリン、オーム、カミーユ・コッタン、IVEのチャン・ウォニョン、アイリーン・グー、EJAE、エヴァー・アンダーソン、ディーヴァ・カッセルらが来場。華やかなイベントとなった。