高畑充希

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　パリ・ファッションウィークにて、ディオールの2027年ウィメンズ サマー コレクション ショーが開催され、日本から高畑充希とXGのJURIAが来場したほか、リアーナやBLACKPINKのジス、アニャ・テイラー＝ジョイら豪華セレブが集結した。

【写真】リアーナはクールなブラックコーデ、可憐な装いのBLACKPINKジスら　ディオールに身を包んだセレブが集結

　高畑は、モノクロのフラワーモチーフが目を引くハイネックのAラインドレスを着用し、黒のハンドバッグでエレガントなルックを披露。ヒップホップ／R＆Bグループ・XGのJURIAは、淡い色合いのジャケットドレスに、「ディオール シガール」のミニハンドバッグを合わせた。

　リアーナは、スリットの入ったドレスにストールとサングラスを合わせ、クールなオールブラックコーデを披露。

　アニャ・テイラー＝ジョイは、黒いミディ丈ペンシルスカートにレースのケープを合わせ、ヴィクトリア朝時代を思わせる襟のようなチョーカーをプラスした。

　ジスは白いブラウスと淡いピンクのスカート、花を挿したヌードカラーのサンダルを身に着け、可憐な装いを見せた。

　この日はほかに、ロザリアやジェニファー・ローレンス、グレタ・リー、ヒョンジン、ディルラバ・ディルムラット、ミア・ゴス、アリソン・オリバー、ルイ・ガレル、シンシア・エリヴォ、リンリン、オーム、カミーユ・コッタン、IVEのチャン・ウォニョン、アイリーン・グー、EJAE、エヴァー・アンダーソン、ディーヴァ・カッセルらが来場。華やかなイベントとなった。