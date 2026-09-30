Dream Ami、約6年ぶり連ドラ出演 ドラマ『ダウト』事件の容疑者候補は総勢25人に
仁村紗和が主演を務め、佐藤大樹が共演する10月1日スタートのドラマ『ダウト -15年目の復讐-』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、追加キャストとして約6年ぶりの連ドラ出演となるDream Ami、日向坂46の元メンバー・佐々木美玲の出演が発表された。あわせて、第1.5話の配信開始が決定した。
【写真】総勢25人！ 真犯人“コウモリ”の容疑者候補たち
本作は、主演・仁村、共演・佐藤の初共演＆同級生コンビで送る、全13話の完全オリジナル“考察”サスペンス。20人を超える容疑者候補が登場し、警察や半グレ組織、ジャーナリストなど、さまざまな立場の人々が複雑に絡み合いながら物語が展開していく点も、大きな見どころのひとつだ。
仁村と佐藤の周りを固める実力派や個性豊かな追加キャストが、これまでに23人発表されているが、このたび、新たに2人の容疑者候補が解禁された。
Dream Amiが演じるのは、図書館司書・菅谷賀代（36）。事件に関わる謎の女だ。Dream Amiは「ドラマへの出演経験がほとんどない中、今回キャスティングしていただいたので、私としても新たな挑戦にワクワクドキドキしております。右も左もわからない世界に飛び込むわけですが、はじめの第一歩を楽しみながら、いただいた役を精一杯生きたいと思います」と意気込みを語る。
佐々木が演じるのは、神奈川県警刑事部捜査一課の刑事・上坂美月（26）。佐々木は「容疑者候補の1人というのは初めての役柄なので、演じるのが楽しみだなと思いました。台本を読んでいても、とにかく事件に謎がたくさんあったりと続きが気になるお話で、毎話夢中になっていました！」とコメントしている。
これで“コウモリ”事件の容疑者候補は総勢25人に。この中のいったい誰が“コウモリ”なのか。15年の時を経て、なぜ今、事件を再開させたのか。そして、その狙いは何なのか--。
さらに、第1話の放送終了後には、TVer限定の第1.5話を配信。第1話では語られなかった15年前の連続殺人犯“コウモリ”事件の詳細をはじめ、本編だけでは見えてこなかった事件の裏側や、“コウモリ”の特定につながる重要な伏線も散りばめられている。また、楓と雪路がそれぞれ胸の内に抱える思いや、小太郎に隠された秘密も明らかになる。
ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月1日より毎週木曜23時59分放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Dream Ami
--意気込みを聞かせてください！
ドラマへの出演経験がほとんどない中、今回キャスティングしていただいたので、私としても新たな挑戦にワクワクドキドキしております。右も左もわからない世界に飛び込むわけですが、はじめの第一歩を楽しみながら、いただいた役を精一杯生きたいと思います。よろしくお願いいたします！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
先日、とあることがキッカケで全顔の毛細血管が切れてしまい、焦っている隣でスマホで治し方を調べてくれていた夫が「それ治らないらしいよ」と本当っぽいテンションで一言。本当に!?と何度も聞いても頷くだけ…絶望の淵に立たされました。が、結局3、4日で治りました！
■佐々木美玲
--意気込みを聞かせてください！
容疑者候補の1人というのは初めての役柄なので、演じるのが楽しみだなと思いました。台本を読んでいても、とにかく事件に謎がたくさんあったりと続きが気になるお話で、毎話夢中になっていました！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
仕事から遅くに帰ってきた時、母に申し訳ないので「夜ご飯食べてきたから大丈夫だよ」って嘘を言ったりすることもあるのですが、そんな時でもお腹空いた時用にと、私の分も冷蔵庫の中に準備してくれていて。その優しさに、母はやっぱり偉大だなと思いました。
【写真】総勢25人！ 真犯人“コウモリ”の容疑者候補たち
本作は、主演・仁村、共演・佐藤の初共演＆同級生コンビで送る、全13話の完全オリジナル“考察”サスペンス。20人を超える容疑者候補が登場し、警察や半グレ組織、ジャーナリストなど、さまざまな立場の人々が複雑に絡み合いながら物語が展開していく点も、大きな見どころのひとつだ。
Dream Amiが演じるのは、図書館司書・菅谷賀代（36）。事件に関わる謎の女だ。Dream Amiは「ドラマへの出演経験がほとんどない中、今回キャスティングしていただいたので、私としても新たな挑戦にワクワクドキドキしております。右も左もわからない世界に飛び込むわけですが、はじめの第一歩を楽しみながら、いただいた役を精一杯生きたいと思います」と意気込みを語る。
佐々木が演じるのは、神奈川県警刑事部捜査一課の刑事・上坂美月（26）。佐々木は「容疑者候補の1人というのは初めての役柄なので、演じるのが楽しみだなと思いました。台本を読んでいても、とにかく事件に謎がたくさんあったりと続きが気になるお話で、毎話夢中になっていました！」とコメントしている。
これで“コウモリ”事件の容疑者候補は総勢25人に。この中のいったい誰が“コウモリ”なのか。15年の時を経て、なぜ今、事件を再開させたのか。そして、その狙いは何なのか--。
さらに、第1話の放送終了後には、TVer限定の第1.5話を配信。第1話では語られなかった15年前の連続殺人犯“コウモリ”事件の詳細をはじめ、本編だけでは見えてこなかった事件の裏側や、“コウモリ”の特定につながる重要な伏線も散りばめられている。また、楓と雪路がそれぞれ胸の内に抱える思いや、小太郎に隠された秘密も明らかになる。
ドラマ『ダウト -15年目の復讐-』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月1日より毎週木曜23時59分放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■Dream Ami
--意気込みを聞かせてください！
ドラマへの出演経験がほとんどない中、今回キャスティングしていただいたので、私としても新たな挑戦にワクワクドキドキしております。右も左もわからない世界に飛び込むわけですが、はじめの第一歩を楽しみながら、いただいた役を精一杯生きたいと思います。よろしくお願いいたします！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
先日、とあることがキッカケで全顔の毛細血管が切れてしまい、焦っている隣でスマホで治し方を調べてくれていた夫が「それ治らないらしいよ」と本当っぽいテンションで一言。本当に!?と何度も聞いても頷くだけ…絶望の淵に立たされました。が、結局3、4日で治りました！
■佐々木美玲
--意気込みを聞かせてください！
容疑者候補の1人というのは初めての役柄なので、演じるのが楽しみだなと思いました。台本を読んでいても、とにかく事件に謎がたくさんあったりと続きが気になるお話で、毎話夢中になっていました！
--「嘘」にまつわるエピソードは？
仕事から遅くに帰ってきた時、母に申し訳ないので「夜ご飯食べてきたから大丈夫だよ」って嘘を言ったりすることもあるのですが、そんな時でもお腹空いた時用にと、私の分も冷蔵庫の中に準備してくれていて。その優しさに、母はやっぱり偉大だなと思いました。