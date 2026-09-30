トム・ホランド主演、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、早くも2026年10月6日（火）よりデジタル配信開始となることが判明した。

デジタル配信開始にあわせて、U-NEXTでは約26分の長尺特別映像『進化するスパイダーマン』を独占配信。2002年に初登場したトビー・マグワイア、アンドリュー・ガーフィールド、そして2016年から10年間にわたってスパイダーマンを演じてきたトム・ホランドという、3世代のスパイダーマンの軌跡を振り返る内容となる。

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歴代作品に登場したスパイダーマン・スーツやスタント、シリーズを支えてきたクリエイターたちの挑戦、世界中のファンとのつながりなどを紹介。ホランドがスパイダーマンと共に歩んだ10年間を振り返るほか、『ブランド・ニュー・デイ』の舞台裏映像や制作陣のインタビューも収録される。

さらにデジタル配信決定を記念して、ヴィランたちの映像化に迫る特別映像「ブランド・ニュー・ヴィラン」もソニー・ピクチャーズ公式YouTubeチャンネルで公開された。

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全国のソニー ストア5店舗では、「『スパイダーマン』シリーズ 振り返り上映会」も開催。『スパイダーマン』（2002）から『ノー・ウェイ・ホーム』までの歴代実写映画8作品から、各店舗が選定した作品をブラビアとホームシアターシステムで上映する。銀座、名古屋、大阪、福岡天神では10月15日以降に順次開催され、札幌では11月の開催を予定。参加無料・予約制となる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、『ノー・ウェイ・ホーム』から4年後のピーター・パーカーを描く新章。愛する人々を守るため、その記憶から自らの存在を消したピーターは、ニューヨークで孤独に暮らしながらスパイダーマンとして活動を続けていた。しかし人々から寄せられる期待が高まるなか、ピーターの身体には命に関わる異変が発生。同じ頃、街では不可解な犯罪が相次いでいく。

監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。トム・ホランド、ゼンデイヤ、ジェイコブ・バタロンに加え、ジョン・バーンサル、マーク・ラファロ、セイディー・シンク、フローレンス・ピュー、マイケル・マンド、マリサ・トメイらが出演する。

7月31日に公開された本作は、全世界で記録的な大ヒットを達成。9月28日時点で北米累計興行収入は約9億4,800万ドル、全世界では約24億8,000万ドルを突破し、『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）を上回って、『アバター』（2009）、『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）に次ぐに浮上している。

日本でも公開59日間で累計動員359万3,584人、興行収入58億1,679万4,414円を突破。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）を上回り、トム・ホランド版「スパイダーマン」シリーズ史上最高の国内興収を更新した。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年10月6日（火）よりデジタルプレミア配信。