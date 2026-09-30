愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会の陸上は28日、パロマ瑞穂スタジアムで男子400メートル（m）障害決勝が行われ、後藤大樹（洛南高）が日本歴代2位タイの47秒93で銀メダルを獲得した。17歳のスーパー高校生が果たした快挙の一報は海を越え、海外ファンの間でも反響が広がっている。

シニアでは初の日本代表となった高校2年生の後藤。47秒82で優勝したバセム・ヘメイダ（カタール）に最後の直線で追い抜かれたが、48秒台の壁を突破。日本歴代2位の成迫健児に並ぶタイムをマークした。

47秒93は今年のインターハイでハードルのない男子400メートル決勝で6位に相当するタイム。驚異的な記録は海外でも話題を集め、トラック＆フィールド・ガゼット公式Xは日本国旗を背に笑顔で佇む画像を添えながら「U18世界新記録!!!」と綴って脚光を当てた。

文面ではさらに「見事な走りで銀メダルを獲得し、同種目で48秒の壁を破った史上わずか3人目のU20選手となった」などと紹介。投稿は海外ファンの間でも話題を呼び、X上には驚きのコメントで溢れた。

「異常なほど速い！」

「聞いたこともないような選手たちが、今大会で本当に素晴らしい結果をたくさん残している。彼らはいつヨーロッパへ来て、ダイヤモンドリーグやコンチネンタルツアーに参戦するんだ？」

「2009年生まれの世代が、47秒台を出して走ってるとか、マジでどうなってんの」

「17歳が47秒93はヤバすぎる。この器は世代を象徴する怪物だな」

「必見の選手だ」

後藤は6月の日本選手権で、世界選手権銅メダリストの為末大氏が持っていた高校記録を30年ぶりに更新。日本歴代4位、U18世界最高記録となる48秒09で優勝した。8月のU20世界選手権でも銀メダルを獲得。日本の世代トップハードラーから、世代の枠を超えて世界が注目する存在へと急成長を遂げている。



（THE ANSWER編集部）