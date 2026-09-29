「家が安心してリラックスできる場所に」元汚部屋主婦が語る、年間127万円の無駄をなくす片付け術
YouTubeチャンネル「片付けられない主婦のどうにもならん日常」が、「汚部屋を1年片付けて家計簿をつけたら、年間127万円の無駄に気づきました 【片付け/断捨離/家計管理/家計簿】」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のたくあんのりこさんが、1年間片付けを続けた結果、お金の使い方がどのように変化したかについて詳しく語っています。
かつて足の踏み場もない汚部屋に住んでいたというたくあんのりこさん。約半年間家計簿をつけたことで「いかにお金を使い過ぎていたか」に気づき、片付けによって家計が激変した5つの項目を紹介しています。
1つ目は「現実逃避の旅行代」。以前は散らかった部屋を見たくないという理由で頻繁に外泊をしていましたが、家が「安心してリラックスできる場所」になったことで、旅行代を約30万円削減できたといいます。2つ目は「物をなくして買い直すお金」。物の場所が把握できるようになり、シーズン品の無駄な買い直しがなくなりました。3つ目は「物に支配された無駄な家賃」。3LDKから2LDKの団地へ引っ越し、断捨離を進めることで家賃を半額に抑え、年間約48万円を節約できたと語ります。
4つ目は「冷蔵庫のフードロス」。特売品を買いだめして腐らせていた習慣を見直し、「半額でもその日に食べないなら買わない」と決めたことで約12万円の無駄をなくしました。5つ目は「外食・デリバリー代」。常にキッチンが汚れていたため料理を避け、週に4回ほど外食をしていましたが、寝る前にシンクをきれいに保つことで自炊ができるようになり、約36万円を節約。さらに、夫や息子も自ら進んで食器を洗ってくれるようになったと嬉しそうに語っています。
これらの無駄を合計すると年間127万円にのぼり、片付けがいかに家計改善に直結するかを証明しています。お金が貯まらずに悩んでいる人は、まずは身の回りの片付けから生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
かつて足の踏み場もない汚部屋に住んでいたというたくあんのりこさん。約半年間家計簿をつけたことで「いかにお金を使い過ぎていたか」に気づき、片付けによって家計が激変した5つの項目を紹介しています。
1つ目は「現実逃避の旅行代」。以前は散らかった部屋を見たくないという理由で頻繁に外泊をしていましたが、家が「安心してリラックスできる場所」になったことで、旅行代を約30万円削減できたといいます。2つ目は「物をなくして買い直すお金」。物の場所が把握できるようになり、シーズン品の無駄な買い直しがなくなりました。3つ目は「物に支配された無駄な家賃」。3LDKから2LDKの団地へ引っ越し、断捨離を進めることで家賃を半額に抑え、年間約48万円を節約できたと語ります。
4つ目は「冷蔵庫のフードロス」。特売品を買いだめして腐らせていた習慣を見直し、「半額でもその日に食べないなら買わない」と決めたことで約12万円の無駄をなくしました。5つ目は「外食・デリバリー代」。常にキッチンが汚れていたため料理を避け、週に4回ほど外食をしていましたが、寝る前にシンクをきれいに保つことで自炊ができるようになり、約36万円を節約。さらに、夫や息子も自ら進んで食器を洗ってくれるようになったと嬉しそうに語っています。
これらの無駄を合計すると年間127万円にのぼり、片付けがいかに家計改善に直結するかを証明しています。お金が貯まらずに悩んでいる人は、まずは身の回りの片付けから生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ゴミ屋敷出身、毒親育ちのアラフォー主婦です。 汚部屋を片付けながら過去と向き合って生活を整えていくチャンネルです🌸 完璧にはできなくても、少しずつでも変わっていけたらいいなと思っています☺️ 何かありましたらこちらまでご連絡ください↓ okatadukedekinai.channel@gmail.com たくあんのりこ
youtube.com/@takuan_noriko YouTube