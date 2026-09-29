年間127万円の無駄を削減できた理由と今後の目標

家計が激変したもの3：物に支配された無駄な家賃

家計が激変したもの1：現実逃避の旅行代

チャンネル情報

ゴミ屋敷出身、毒親育ちのアラフォー主婦です。 汚部屋を片付けながら過去と向き合って生活を整えていくチャンネルです🌸 完璧にはできなくても、少しずつでも変わっていけたらいいなと思っています☺️ 何かありましたらこちらまでご連絡ください↓ okatadukedekinai.channel@gmail.com たくあんのりこ