天皇皇后両陛下、“ネコバス乗車”に大反響 宮内庁が写真公開→1日経たずに81.9万いいね
宮内庁は28日、公式インスタグラムを更新し、天皇皇后両陛下が愛知・長久手市にある愛・地球博記念公園（ジブリパーク）を訪れた際の写真を公開した。
【写真】ネコバスに乗車し、満面の笑顔を見せる天皇皇后両陛下
同アカウントで「令和8年9月20日（日）愛・地球博記念公園（ジブリパーク）でのお写真」というコメントとともに公開された写真は2枚。1枚目は、ジブリの大倉庫で『となりのトトロ』に出てくるネコバスに乗車した両陛下がフロントガラスから笑顔で顔を出したもの。
2枚目も同じくジブリの大倉庫で『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシと横並びで電車に乗っているシーン。これまで、さまざまな公式行事などの投稿が多かった同アカウントにスタジオジブリ作品キャラクターと両陛下の写真が投稿されたこともあって、公開から1日経過しないうちに81.9万いいねが付くなど、大きな反響が寄せられている。
なお、天皇皇后両陛下は、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）臨場、併せて地方事情視察のため、19日～20日に愛知県を訪れていた。
【写真】ネコバスに乗車し、満面の笑顔を見せる天皇皇后両陛下
同アカウントで「令和8年9月20日（日）愛・地球博記念公園（ジブリパーク）でのお写真」というコメントとともに公開された写真は2枚。1枚目は、ジブリの大倉庫で『となりのトトロ』に出てくるネコバスに乗車した両陛下がフロントガラスから笑顔で顔を出したもの。
2枚目も同じくジブリの大倉庫で『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシと横並びで電車に乗っているシーン。これまで、さまざまな公式行事などの投稿が多かった同アカウントにスタジオジブリ作品キャラクターと両陛下の写真が投稿されたこともあって、公開から1日経過しないうちに81.9万いいねが付くなど、大きな反響が寄せられている。
なお、天皇皇后両陛下は、第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）臨場、併せて地方事情視察のため、19日～20日に愛知県を訪れていた。