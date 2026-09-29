「奇妙なVAR」PK獲得が一転、PK献上の判定に…ベネズエラvs日本の“劇的決着”「カオス」とスペイン紙も驚き
終了間際のPKで日本はベネズエラを退けた(C)Getty Images
衝撃の幕切れだ。
9月28日、森保一監督率いるサッカー日本代表（FIFAランク17位）は、エディオンピースウイング広島で行われたベネズエラ代表（同47位）との国際親善試合に2-1と逆転勝ち。試合終了間際のドラマには、海外メディアからも驚きの声が上がっている。
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後半アディショナルタイム1分、DF鈴木淳之介がペナルティエリア内で相手選手を倒してしまい、PK献上かと思われたが、VARが介入すると判定は一転。直前にMF久保建英が倒されていたため、逆に日本代表がPKを獲得し、FW上田綺世の2点目で試合がひっくり返った。
この珍しいシーンには、海外メディアも驚きを隠せない。その中でスペイン紙『AS』は、「VARによる奇妙な判定」と見出しを打ち、一本の速報記事を掲載。「後半アディショナルタイムに激しさと緊張感が凝縮されていた」と試合内容を振り返っている。
さらに、「両チームとも納得のパフォーマンスを見せられなかった」と分析し、「（FWケビン・）ケルシーのゴールだけではサムライ・ブルーを苦しめるのに不十分だ」とも記述。「静かな前半を経て…そこからカオスな展開に」と試合終盤のドラマを伝えていた。
24日のウルグアイ（同20位）戦に続き、2連勝と勢いづく日本代表。今後は10月1日、横浜国際総合競技場でエクアドル代表（同25位）と対戦する。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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