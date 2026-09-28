観光バス×回転寿司＝“スシバス”来月サービス開始1人約1万6000円「急ブレーキにも対応」
来月サービスを開始するのが、バスの観光と回転寿司を合わせた…、その名も「スシバス」。きょう、Nスタが一足早く体験してきました。
Nスタ
「あ！マグロが描かれた派手なバスがあります」
来月、東京駅周辺を走るその名も「SUSHI BUS」。車内は…、窓際が全て回転寿司のレーンになっています。2階建てのバスで観光しながら、お寿司を味わえる新たなサービス！
SUSHI BUS 矢野智之 代表
「例えば、ブレーキを踏んだら寿司が宙を舞っちゃうんじゃないか、みたいなことをよく言われるんですけども」
構想2年半、開発に1億円以上。一般道を想定した「テスト」も行っていました。
ひと足先に、Nスタが体験しました。
Nスタ
「すごい動いています。いただきます」
きょうは駐車場内だけの走行ですが…
Nスタ
「観光しながら寿司が食べられるなんて、すごくワクワクします」
来月から東京駅周辺などを走行予定。70分間の食べ放題で料金は、1人1万6000円です。“スシバス”の開発に協力したのが、レストランバスなどを保有する会社。
WILLER ACROSS 森田一平さん
「（開発の）一番の壁が法令。ひとりが座るための有効幅が法令として決まっているので、確保できるのか、非常口が埋まらないかなど。本当にやったこともない企画だったので、どこから調整していくんだというところで、非常に時間がかかった」
構想2年半、開発費用は1億円以上！一般道を走行するために、様々なテストも。寿司が回るレーンを一般車にのせて…
「ちょっと揺れている…、けど大丈夫。まったく問題ない」
さらに先月、バスが完成して行ったのが…
「急ブレーキテストですよ」
「いや怖いわ」
「さあ、お願いします」
「ビクともしません、寿司はビクともしませんでした」
主に外国人観光客の利用を想定していたそうですが、日本人からの問い合わせも増えているそうです。
SUSHI BUS 矢野智之 代表
「動く回転寿司店みたいな感じで、おそらく世界でも唯一無二のアトラクションになるのかな」