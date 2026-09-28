来月サービスを開始するのが、バスの観光と回転寿司を合わせた…、その名も「スシバス」。きょう、Nスタが一足早く体験してきました。

Nスタ

「あ！マグロが描かれた派手なバスがあります」

来月、東京駅周辺を走るその名も「SUSHI BUS」。車内は…、窓際が全て回転寿司のレーンになっています。2階建てのバスで観光しながら、お寿司を味わえる新たなサービス！

SUSHI BUS 矢野智之 代表

「例えば、ブレーキを踏んだら寿司が宙を舞っちゃうんじゃないか、みたいなことをよく言われるんですけども」

構想2年半、開発に1億円以上。一般道を想定した「テスト」も行っていました。

ひと足先に、Nスタが体験しました。

Nスタ

「すごい動いています。いただきます」

きょうは駐車場内だけの走行ですが…

Nスタ

「観光しながら寿司が食べられるなんて、すごくワクワクします」

来月から東京駅周辺などを走行予定。70分間の食べ放題で料金は、1人1万6000円です。“スシバス”の開発に協力したのが、レストランバスなどを保有する会社。

WILLER ACROSS 森田一平さん

「（開発の）一番の壁が法令。ひとりが座るための有効幅が法令として決まっているので、確保できるのか、非常口が埋まらないかなど。本当にやったこともない企画だったので、どこから調整していくんだというところで、非常に時間がかかった」

構想2年半、開発費用は1億円以上！一般道を走行するために、様々なテストも。寿司が回るレーンを一般車にのせて…

「ちょっと揺れている…、けど大丈夫。まったく問題ない」

さらに先月、バスが完成して行ったのが…

「急ブレーキテストですよ」

「いや怖いわ」

「さあ、お願いします」

「ビクともしません、寿司はビクともしませんでした」

主に外国人観光客の利用を想定していたそうですが、日本人からの問い合わせも増えているそうです。

SUSHI BUS 矢野智之 代表

「動く回転寿司店みたいな感じで、おそらく世界でも唯一無二のアトラクションになるのかな」