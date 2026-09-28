県内の高校で女子生徒の上履きの「中敷き」だけが盗まれる被害が相次いでいます。ＫＮＢのまとめで、被害があった高校は昨年度から少なくとも「１４校」にのぼることが分かりました。



今年度、上履きの「中敷き」が盗まれる被害があったのは、ＫＮＢのまとめでは高岡南高校や高岡高校など合わせて１３校で、少なくとも３５人の上履きの中敷きが盗まれています。このうち富山南高校では、けさ被害が判明しました。県内で被害に遭っているのは、部活動の成績やテレビ出演などで名前がインターネット上に掲載されていた女子生徒が多いということです。





このうち高岡南高校では、今年５月と６月の２日間で合わせておよそ１０人が同様の被害に遭いました。いずれの生徒も月曜日に登校した際、中敷きがないことに気付いたということで、犯行は土日に行われたとみられます。中敷きは接着剤で張り付けられていて、簡単には剥がれないものだったということです。また今年度４人が被害にあった高岡高校では、中敷きは 上履き に縫いつけられていましたが、むしり取られていました。被害にあった県内の高校に通う生徒に話を聞きました。被害に遭った女子生徒「学校に行って自分の 下駄 箱 を開けたら、もう両方とも中敷きが盗まれた状態で」被害に気付いたのは今月の土曜日の朝でした。被害に遭った女子生徒「最初は気が動転していてびっくりしていたぐらいなんですけど、時間が経つにつれて、私の見ず知らずの誰かが私の 下駄 箱 を特定して開けて盗んでったんだなと思うと気持ち悪くて」「外部の人かもしれないし、生徒かもしれないし、もしかしたら先生かもしれないなって思うと、なんかすごい怖いなって思ってて」またこの学校では他に、少なくとも２人が被害に遭ったということです。被害に遭った女子生徒「それをきっかけに自分の 下駄 箱 を開けれなくなって、行きと帰りとずっと内履きを持って帰ってきている」県内の広い範囲の高校で発生している 上履き の「中敷き」だけを狙った盗難事件。小杉高校は「今年度は被害がないものの、昨年度は被害があった」としています。 警察 は、複数の学校の 防犯 カメラ などを調べ、捜査を進めています。 神奈川県警 捜査一課長の鳴海達之さんは犯人像についてこう分析します。 神奈川県警 捜査一課長 鳴海達之さん「この犯行は単独でやっているかなと思っている。理由は、特殊な性癖をもっている者はそんなに共犯を組んでやるというのは、私の経験上ない」「犯行に慣れてきたということもあるのかもしれませんね。最初はびくびくやっていたのがあまり捕まらないので、少し大胆になってやり始めたということは考えられるかも」「学校のもし内部の関係者であるなら、他（の学校）まで行ってやることにリスクを背負うわけです。自分が行ってる学校の中でやる分には、 カメラ がどこにあってどういう死角が生まれるかわかっていることだから、それをわざわざ他校に行ってリスクをおかしてまで中敷きを持ってくることは、なかなかしないと思う」「ですから学校内部の者ではなくて、外部の者の犯行でないかと私は思う」「こういった特殊な窃盗事件ですから、やっぱり過去にこんなことがあったのかもう一回調べてもらって、もしそのなかで検挙されている犯人がいるのであれば、その犯人が今どうしているのかもう一回捜査をすべきだろう」