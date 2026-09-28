松岡茉優、中島歩に興味津々「一緒に旅ロケとかしたい」 笑いながらの“正統派イケメン”発言にツッコミ
俳優の松岡茉優、中島歩が28日、都内で行われた映画『男ともだち』（11月6日公開）完成披露報告会に登壇。冒頭のあいさつでは、中島が自身の役どころについて「浮気相手の役をやりました中島です。きょうは、みなさん楽しんでいってください」と“らしさ”あふれる口調で呼びかけた。
【集合ショット】秋色衣装で登場した松岡茉優＆中島歩ら豪華出演者
本作は、『しろがねの葉』で「第168回直木賞」を受賞した千早茜の同名小説を映画化。千早の著作が映像化されるのは今回が初めてとなる。30歳を目前に人生の行き詰まりを感じるイラストレーター・神名（かんな）と、恋人でも家族でもない“男ともだち”ハセオの曖昧でありながら確かな関係を描く。監督は『幼な子われらに生まれ』『一月の声に歓びを刻め』などの三島有紀子が務めた。
中島は、同作品について「台本を読んで、現場もいって、お芝居もして…っていう感じで関わったんですけど、僕が出てないところもたくさんありますから、知らないことが多かったので（実際に完成した作品を見たら）思っていたのと全然違う映画になっていましたね。全然違いましたね。それは、そうなんですけどね」とにっこり。
続けて「やっぱ、現場で起きたこと、それぞれが俳優とか演出とかスタッフが考えてきたことが豊かに表現された結果だと思うんです。思っていたのと違うっていうのは、それだけ豊かな想像が現場であったということだと思います」とかみしめるように話しながら「ここ（松岡茉優と井上祐貴を指しながら）が恋人であるというのに、僕は（松岡演じる神名の）浮気相手ですな。そういう。台本読んだ感じだとね、クールな印象だなと思って、クールに決めるぜって、思っていたんですけど…」と明かしていた。
松岡が、体調不良で欠席となった成田凌に関するトークをする中で、『磯野家の人々～20年後のサザエさん～』で松岡がワカメ、成田がタラオを演じて以来の共演になったことを話す中で、中島が『サザエさん』について「そこはきょうだいじゃないのかー」とマイペースにトーク。その後も、らしさ全開で話をしていく中島に、松岡が「きょうも取材でご一緒していて（心の中で）ハリセンずっとしまってあるんですけど、そろそろ出したい。（こういう一面を）初めて知りました」とにっこり。「一緒に旅ロケとかしたいです（笑）。ファンの方は、どういう中島さんを愛しているのか」と呼びかけると、中島が「正統派イケメンじゃないの（笑）？」と返し、松岡から「自分で笑っているじゃないですか！」と早速ツッコミを入れていた。
そのほか、井上祐貴、三島監督も登壇した。
【集合ショット】秋色衣装で登場した松岡茉優＆中島歩ら豪華出演者
本作は、『しろがねの葉』で「第168回直木賞」を受賞した千早茜の同名小説を映画化。千早の著作が映像化されるのは今回が初めてとなる。30歳を目前に人生の行き詰まりを感じるイラストレーター・神名（かんな）と、恋人でも家族でもない“男ともだち”ハセオの曖昧でありながら確かな関係を描く。監督は『幼な子われらに生まれ』『一月の声に歓びを刻め』などの三島有紀子が務めた。
続けて「やっぱ、現場で起きたこと、それぞれが俳優とか演出とかスタッフが考えてきたことが豊かに表現された結果だと思うんです。思っていたのと違うっていうのは、それだけ豊かな想像が現場であったということだと思います」とかみしめるように話しながら「ここ（松岡茉優と井上祐貴を指しながら）が恋人であるというのに、僕は（松岡演じる神名の）浮気相手ですな。そういう。台本読んだ感じだとね、クールな印象だなと思って、クールに決めるぜって、思っていたんですけど…」と明かしていた。
松岡が、体調不良で欠席となった成田凌に関するトークをする中で、『磯野家の人々～20年後のサザエさん～』で松岡がワカメ、成田がタラオを演じて以来の共演になったことを話す中で、中島が『サザエさん』について「そこはきょうだいじゃないのかー」とマイペースにトーク。その後も、らしさ全開で話をしていく中島に、松岡が「きょうも取材でご一緒していて（心の中で）ハリセンずっとしまってあるんですけど、そろそろ出したい。（こういう一面を）初めて知りました」とにっこり。「一緒に旅ロケとかしたいです（笑）。ファンの方は、どういう中島さんを愛しているのか」と呼びかけると、中島が「正統派イケメンじゃないの（笑）？」と返し、松岡から「自分で笑っているじゃないですか！」と早速ツッコミを入れていた。
そのほか、井上祐貴、三島監督も登壇した。