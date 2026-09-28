群馬県太田市で女性が殺害されるなどした事件。逮捕された男は「自宅から包丁を持ち出した」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

記者

「午後3時ごろです。三原容疑者が車から降りてきました」

うつむきながら警察署に入る男。殺人未遂の疑いで逮捕された三原理稀容疑者（30）です。

今月25日、太田市の住宅で会社員の手塚由佳さん（52）が刃物で刺されて殺害され、三原容疑者は手塚さんの長男の頭を刃物で切りつけるなどして殺害しようとした疑いがもたれています。

三原容疑者は現場から逃走し、警察は長男に対する殺人未遂容疑で公開手配。現場周辺の防犯カメラには、事件当日の昼すぎ、三原容疑者とみられる人物が後ろを気にするように振り返りながら歩く姿が写っていました。そして…

三原容疑者が確保されたパチンコ店の利用客

「びっくりしましたね。太田だから高崎まで来るとは思わなかったから。いるとはね」

警察はきのう、高崎市のパチンコ店にいた三原容疑者を見つけ、逮捕しました。

調べに対し、三原容疑者は容疑を認めているということですが…

三原容疑者

「自宅から包丁を持ち出した」

その後の捜査関係者への取材で、三原容疑者がこういう趣旨の供述をしていることがわかりました。

三原容疑者と手塚さんの長女は元夫婦で、長女はこれまで元夫の三原容疑者からのDVに関する相談を警察にしていて、警察は三原容疑者が計画的に犯行に及び、手塚さんの殺害にも関与したとみて調べています。