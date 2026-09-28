雨の日に柴犬の兄弟をお散歩に誘ったら、反応が違いすぎて…？兄犬の全力拒否に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で41万3000回再生を突破。「可愛すぎる」「最高」といった声が寄せられています。

【動画：雨の日、犬の散歩に行くため『カッパ』を見せた瞬間→『絶望の表情』になり…この世の終わりのような光景】

弟犬は雨の日もご機嫌でお散歩へ

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」に投稿されたのは、大雨の日に柴犬の兄弟をお散歩に誘った時の様子です。お散歩も雨も大嫌いな兄犬「ロック」くんを外に連れ出すのは大変なので、まずは弟犬の「ボブ」くんとお散歩に行くことに。

ミツバチのデザインのカッパを着せている間も、ボブくんは抵抗せずに大人しくしていてくれたそう。そして愛くるしいハチさんに変身したら、「いってきま～す」と軽やかな足取りで出発。

雨が小降りになっている時に行けたおかげでほとんど濡れずに済んだこともあって、帰宅したボブくんは「楽しかった！」と満足そうな笑顔を見せていたといいます。

兄犬は嫌すぎてブチギレ！

お次はロックくんの番なので、「雨だからこれ着て」とカッパを見せたら…？ロックくんはそっぽを向いて遠い目をし、絶望の表情になってしまったとか。さらに「無理！嫌！」というように吠えて全力で拒否し、飼い主さんが「これ着たら雨に濡れないよ」と説得を試みると激怒して手に噛みつくフリをしたそう。

そしてその場から逃げたかと思うと、お散歩後のオヤツを食べているボブくんのところに行って、「なにのん気に食べてんだ！」とばかりに吠えたり唸ったりして八つ当たり。

その後はソファと壁の隙間にお顔を突っ込み、頭隠して尻隠さずの状態で「絶対行かない」と主張し続けたそう。ブチギレながら必死にお散歩拒否する姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます！

攻防戦の結末

ついにロックくんを捕まえてカッパを着せることに成功すると、不服そうな表情で固まってしまったのですが、最終的には諦めてお散歩に行ってくれたそうです。

しかし攻防戦を繰り広げている間に雨脚が強くなってしまったため、帰宅する頃にはずぶ濡れに。「カッパ着たのに、結局濡れた！」とまたもや不機嫌になるロックくんなのでした…。

この投稿には「可愛い兄弟」「カッパ似合う」「この世の終わりみたいな顔ｗ」「やり取りめちゃくちゃ楽しい」「面白すぎて爆笑しちゃった」といったコメントが寄せられています。

ロックくん＆ボブくんの個性豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。