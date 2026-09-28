『ストレンジャー・シングス』ジョー・キーリー主演！『アンダー・ストレージ』27年1月15日公開決定
ジョー・キーリー主演の映画『Cold Storage（原題）』が、邦題『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』として、2027年1月15日より全国公開されることが決定。あわせて、ジョーをはじめ、ジョージナ・キャンベル、リーアム・ニーソンが、地下に潜む“何か”をのぞき込むような姿を捉えた本ビジュアルが解禁された。
【動画】“最後の決戦”の行方は!? Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』本予告
『ミッション：インポッシブル』『スパイダーマン』『ジュラシック・パーク』をはじめ、スティーヴン・スピルバーグ監督とのタッグでも数々のヒット作を生み出し、30年以上にわたってハリウッドの第一線で活躍してきた脚本家デヴィッド・コープ。10月1日には、脚本を手掛けたスピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の日本公開も控える。本作は、そんなコープが自ら発表した小説を初めて自身で脚色したSFパニック・エンターテインメントだ。
コープは本作について、「この物語には、書き始めた頃から何年も情熱を注いできました。テンポの速いSFスリラーであり、まさに私が昔から愛してやまないジャンルなんです」と特別な思いを明かしている。
物語の舞台は、米軍施設跡地に建つカンザス州の貸し倉庫。そこで働く青年ティーケイクと新人アルバイトのナオミは、鳴り響く警報に導かれて封鎖された地下施設に侵入し、緑色の汚物にまみれた共食いネズミの群れを目撃。“何か”が起きていることを察知する。
その正体は、宇宙開発研究の失敗が生み出した致死率100％の感染性真菌。これが地上に広がれば、人類は滅亡の危機にさらされる。かつてこの脅威と対峙した経験を持つ元専門家のロバートが、連絡を受けて現場に急行。地球の運命は、腰痛持ちで退役済みのベテランと、事情も分からぬまま慌てふためく2人の夜勤アルバイトの手に委ねられる。
主人公ティーケイクを演じるのは、Netflixの大ヒットドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役で世界的人気を誇るジョー・キーリー。相棒ナオミ役には、『バーバリアン』で注目を集め、ホラー作品への出演が続くジョージナ・キャンベル。ちぐはぐな2人の若者が、ただの夜勤だったはずの一夜に“未知なる脅威”と遭遇し、気づけば地球の運命を背負うことに。
そして、そんな2人のもとへ駆けつけるのが、『96時間』シリーズなどで数々の危機を切り抜けてきたリーアム・ニーソン演じるロバート・クイン。かつて同じ脅威と対峙した経験を持つ頼れるベテラン…なのだが、現在は現役を退き、まさかの腰痛持ち。世界を救う前に、まずは自分の腰が心配!? これまで数々の強敵を相手にしてきたニーソンが、“最強”だけではないユーモラスな一面を披露する。
監督はNetflix『ドラキュラ伯爵』のジョニー・キャンベル。SF、ホラー、アクションにブラックユーモアとロマンスまで詰め込んだ、予測不能の感染パニック・エンターテインメントを完成させた。
あわせて解禁された本ビジュアルは、3人が深い地下に潜む“何か”に遭遇したかのように、険しい表情で階下を見つめる緊迫感あふれる仕上がり。中央には「“奴ら”が地下から、やってくる--」という不穏なコピーが躍り、まるで観客自身が彼らにのぞき込まれる“地下の何か”になったかのような構図が、これから始まる“未知なる脅威”との遭遇を予感させる。
映画『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』は、2027年1月15日より全国公開。
【動画】“最後の決戦”の行方は!? Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』本予告
『ミッション：インポッシブル』『スパイダーマン』『ジュラシック・パーク』をはじめ、スティーヴン・スピルバーグ監督とのタッグでも数々のヒット作を生み出し、30年以上にわたってハリウッドの第一線で活躍してきた脚本家デヴィッド・コープ。10月1日には、脚本を手掛けたスピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』の日本公開も控える。本作は、そんなコープが自ら発表した小説を初めて自身で脚色したSFパニック・エンターテインメントだ。
物語の舞台は、米軍施設跡地に建つカンザス州の貸し倉庫。そこで働く青年ティーケイクと新人アルバイトのナオミは、鳴り響く警報に導かれて封鎖された地下施設に侵入し、緑色の汚物にまみれた共食いネズミの群れを目撃。“何か”が起きていることを察知する。
その正体は、宇宙開発研究の失敗が生み出した致死率100％の感染性真菌。これが地上に広がれば、人類は滅亡の危機にさらされる。かつてこの脅威と対峙した経験を持つ元専門家のロバートが、連絡を受けて現場に急行。地球の運命は、腰痛持ちで退役済みのベテランと、事情も分からぬまま慌てふためく2人の夜勤アルバイトの手に委ねられる。
主人公ティーケイクを演じるのは、Netflixの大ヒットドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役で世界的人気を誇るジョー・キーリー。相棒ナオミ役には、『バーバリアン』で注目を集め、ホラー作品への出演が続くジョージナ・キャンベル。ちぐはぐな2人の若者が、ただの夜勤だったはずの一夜に“未知なる脅威”と遭遇し、気づけば地球の運命を背負うことに。
そして、そんな2人のもとへ駆けつけるのが、『96時間』シリーズなどで数々の危機を切り抜けてきたリーアム・ニーソン演じるロバート・クイン。かつて同じ脅威と対峙した経験を持つ頼れるベテラン…なのだが、現在は現役を退き、まさかの腰痛持ち。世界を救う前に、まずは自分の腰が心配!? これまで数々の強敵を相手にしてきたニーソンが、“最強”だけではないユーモラスな一面を披露する。
監督はNetflix『ドラキュラ伯爵』のジョニー・キャンベル。SF、ホラー、アクションにブラックユーモアとロマンスまで詰め込んだ、予測不能の感染パニック・エンターテインメントを完成させた。
あわせて解禁された本ビジュアルは、3人が深い地下に潜む“何か”に遭遇したかのように、険しい表情で階下を見つめる緊迫感あふれる仕上がり。中央には「“奴ら”が地下から、やってくる--」という不穏なコピーが躍り、まるで観客自身が彼らにのぞき込まれる“地下の何か”になったかのような構図が、これから始まる“未知なる脅威”との遭遇を予感させる。
映画『アンダー・ストレージ／未知なる脅威』は、2027年1月15日より全国公開。