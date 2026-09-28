物の量が激減！ライフさんが手放してよかった大型家具3選
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ60代】シンプルライフ、丁寧な暮らし、捨て活、暮らしVlog、美しい部屋」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが還暦を過ぎ、夫婦二人暮らしになったことで手放した「大型家具」と、その後の暮らしの変化について紹介しています。
子どもたちが巣立ち、ライフスタイルが変化したことで物の量が激減したというライフさん。動画の中では、手放したことで暮らしがガラッと変わった大型家具を3つ取り上げています。
一つ目は「下駄箱」。玄関にあった下駄箱を撤去し、代わりに玄関脇の収納棚の一部を靴の収納として活用しています。これにより、玄関がかなりスッキリとした空間に生まれ変わりました。
二つ目は「洗面所のキャビネット」。以前は鏡と収納が一体になったタイプを使用していたそうですが、夫がミラーキャビネットを撤去。鏡と小さな棚だけのシンプルな形にしたことで、見た目がスッキリし、お手入れも簡単になったといいます。
三つ目は「収納ケース」。子育て中はクローゼット内に大型の収納ケースを2段に積み上げていたそうですが、自身の衣類も断捨離し、服の数が減ったのを機にすべて撤去しました。空いたスペースには寝室にあったチェストが上手く収まり、寝室も広くなって心地よい空間ができたそうです。
動画の最後には「その時々のライフスタイルに合わせて形を変える暮らし方を気に入っています」と語っています。年齢や家族構成の変化に合わせて住環境を見直す工夫は、シンプルで快適な暮らしを目指すうえで大きなヒントになりそうです。
子どもたちが巣立ち、ライフスタイルが変化したことで物の量が激減したというライフさん。動画の中では、手放したことで暮らしがガラッと変わった大型家具を3つ取り上げています。
一つ目は「下駄箱」。玄関にあった下駄箱を撤去し、代わりに玄関脇の収納棚の一部を靴の収納として活用しています。これにより、玄関がかなりスッキリとした空間に生まれ変わりました。
二つ目は「洗面所のキャビネット」。以前は鏡と収納が一体になったタイプを使用していたそうですが、夫がミラーキャビネットを撤去。鏡と小さな棚だけのシンプルな形にしたことで、見た目がスッキリし、お手入れも簡単になったといいます。
三つ目は「収納ケース」。子育て中はクローゼット内に大型の収納ケースを2段に積み上げていたそうですが、自身の衣類も断捨離し、服の数が減ったのを機にすべて撤去しました。空いたスペースには寝室にあったチェストが上手く収まり、寝室も広くなって心地よい空間ができたそうです。
動画の最後には「その時々のライフスタイルに合わせて形を変える暮らし方を気に入っています」と語っています。年齢や家族構成の変化に合わせて住環境を見直す工夫は、シンプルで快適な暮らしを目指すうえで大きなヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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