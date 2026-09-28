会社員のしゃけなかほいさんの漫画「怒ってます！結婚式の衣装を選ぶときに起きた一生忘れられない出来事」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

この日作者は、結婚式の前撮りに向けて衣装選びをしていました。あれこれ迷いながらも、楽しく衣装を選んでいたところ、隣にいた家族が…という内容で、読者からは「こういうタイプはどこにでもいる」「おめでたい場所にこんな家族が来るなんて！」などの声が上がっています。

一生に一度だからこそ

しゃけなかほいさんは、Xやブログ「しゃけなかほいの生活」で漫画を発表しています。しゃけなかほいさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

しゃけなかほいさん「ショックを受けたのと同時に、『こんなにも失礼なおばさんがいるんだ』と驚きました。同じような思いをする人が少しでも減ればと思い、今回描くことにしました」

Q.隣のご家族から最初にネガティブな発言が聞こえてきたとき、どのように感じられましたか。

しゃけなかほいさん「最初は自分のことを言われているとは思っていなかったのですが、指をさされたり、金色の色打掛を着ているのが私だけだったりしたことから、『私のことを言っているんだ』と分かり、戸惑いました」

Q.この後、和装は順調に決まったのでしょうか。

しゃけなかほいさん「試着させていただいた衣装の写真を撮って帰ったので、自宅で落ち着いてから決めました。その場では、イライラと悲しみと複雑な気持ちで決められませんでした」

Q.今振り返って、結婚の「衣装選び」とは本来どのような時間であってほしいと思いますか。

しゃけなかほいさん「衣装選びは、悩んだり迷ったりする時間も含めて、幸せで楽しい思い出になってほしいです。一生に一度のことだからこそ、嫌な思いをする人が少しでも減ってほしいですね」

Q.この出来事から、周囲との接し方について、ご自身が意識するようになったことや変わったことはありますか。

しゃけなかほいさん「普段はそれほど気にしていないのですが、この出来事をきっかけに、『人の目って怖いな』と感じることが時々あります。美容室なども、できるだけ個室のところを選ぶようになりました」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しゃけなかほいさん「『こういうタイプはどこにでもいる』『おめでたい場所にこんな家族が来るなんて！』などのコメントをいただきました。『こんな目にあったんだから、今後は幸運が訪れる』という前向きなコメントも、うれしかったです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

しゃけなかほいさん「昨年、投資詐欺にあった経験を元に、なぜ詐欺にあってしまったのかを描いた第一部を電子書籍化しました。これからは、『その後』どのように向き合っていったのかを漫画にしていきたいと思っています」