パパさんが仕事休みの日だと思い、機嫌よく撫でられていたおもちくん。ところが仕事だと知った瞬間、穏やかな表情が一変！あまりにも分かりやすいまさかの変貌ぶりが面白いと、大きな反響を呼びました。

「感情が豊かで尊い」「激おこのおもちくんの顔も好きだなあ」と注目を集め、54万回以上再生されています。

【動画：『パパの仕事がお休みの日』と勘違いしている犬→『今日はお休みじゃないよ』と伝えた瞬間…まさかの『ブチギレ顔』】

最初はご機嫌だったおもちくんですが…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『 柴リアンハスキー もちごめ兄弟 』へ投稿された、柴犬の「おもちくん」の様子です。この日、おもちくんはパパさんに撫でてもらい、ご機嫌だったのだそう。

ところが、「今日休みやと思っとらん？」と言われて、表情が一変。どうやらパパさんが仕事休みの日だと思っていたおもちくんは、「休みやろ？」とでも言いたげに、真顔でパパさんの顔をじっと見つめてきたのだとか。

今日はパパさんが仕事だと聞いて表情が一変！

そんなおもちくんの訴えもむなしく、「お仕事行かなきゃいけない」と答えたパパさん。期待を裏切られたと思ったのか、噓が嫌いだというおもちくんの表情は、みるみる険しくなっていきます。

「お休みしたいけど…」と、パパさんが残念な気持ちを必死に伝えても、おもちくんの怒りは収まりません。歯をむき出し、目も鋭くなり、ついにはすっかり激おこの表情になってしまったのでした。

すっかり激おこのおもちくん

そんなおもちくんに、パパさんは「早く帰ってくる」「帰ったら一緒に遊ぼう」と約束することに。小指とおもちくんの耳で耳きりげんまんをして、許してもらえるか、おもちくんの反応を待ちます。

すると、まるで「許すか！」と言い捨てるかのように「ワン！」とひと吠えし、その場を立ち去ってしまったおもちくん。どうやら交渉は決裂したようですが、こんなにも怒るほどパパさんのことが大好きなのだと思うと、あたたかい気持ちになりました。

この投稿へは「こんな反応されたら、もう仕事行きたくなくなっちゃう」「こんなに人間の言葉わかるワンコいますか？」「さいくぅ～なお顔から角噛みまでの流れが愛くるしい」「可愛すぎて怒っても好き」など、おもちくんとパパさんの微笑ましいやり取りを楽しんだ視聴者から、たくさんのコメントと2万件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『 柴リアンハスキー もちごめ兄弟 』では、柴犬の「おもちくん」とシベリアンハスキーの「おこめくん」兄弟が繰り広げる、思わずクスッと笑ってしまうような楽しい日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「 柴リアンハスキー もちごめ兄弟 」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。