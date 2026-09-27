Perfumeあ～ちゃん、イタリア撮影の花嫁姿にファンが言葉失う「キレイすぎ」「これタダでみせてもらえるの大丈夫？」
Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が26日までにInstagramを更新。イタリア・コモ湖で結婚式を行なった彼女がドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】Perfumeあ～ちゃん、美しすぎるバックショット（ほか6枚）
あ～ちゃんが「何用？てくらい写真あります（1000枚w）」と投稿したのはドレス姿を収めたソロショット。複数公開されている写真には、純白のウエディングドレスを着たバックショットや花束を抱えた姿、水辺で佇む様子などが収められている。投稿の中で彼女は「イタリア人カメラマンさん達 腕によりをかけてフィルムでも撮影してくれたので載せてみますね」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「キレイすぎて息を飲んでしまった」「これタダでみせてもらえるの大丈夫？」「ああぁ、、、綺麗綺麗すぎる 言葉を失う美しさ」「もう写真集にするしかないよ」などの声が集まっている。
■西脇綾香（にしわき あやか）
1989年2月15日生まれ、広島県出身。愛称は「あ～ちゃん」。1999年に広島で結成された3人組テクノポップユニット・Perfumeのメンバー。2005年にメジャーデビューし、2007年に「ポリリズム」がブレイク。国内外のライブや音楽フェスで活躍を重ねてきた。Perfumeは2026年から「コールドスリープ」に入っている。またプライベートでは2025年11月に一般男性との結婚を発表していた。
引用：「Perfume あ～ちゃん」Instagram（＠a_chan.prfm_p000001）
【別カット】Perfumeあ～ちゃん、美しすぎるバックショット（ほか6枚）
あ～ちゃんが「何用？てくらい写真あります（1000枚w）」と投稿したのはドレス姿を収めたソロショット。複数公開されている写真には、純白のウエディングドレスを着たバックショットや花束を抱えた姿、水辺で佇む様子などが収められている。投稿の中で彼女は「イタリア人カメラマンさん達 腕によりをかけてフィルムでも撮影してくれたので載せてみますね」とつづっている。
■西脇綾香（にしわき あやか）
1989年2月15日生まれ、広島県出身。愛称は「あ～ちゃん」。1999年に広島で結成された3人組テクノポップユニット・Perfumeのメンバー。2005年にメジャーデビューし、2007年に「ポリリズム」がブレイク。国内外のライブや音楽フェスで活躍を重ねてきた。Perfumeは2026年から「コールドスリープ」に入っている。またプライベートでは2025年11月に一般男性との結婚を発表していた。
引用：「Perfume あ～ちゃん」Instagram（＠a_chan.prfm_p000001）