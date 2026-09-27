幼い3匹の赤ちゃん犬を育て、その成長をそばで見守ってきた猫。種族の違いを感じさせないほど愛情深く寄り添う姿と、少しずつ大きくなっていく子犬たちとの成長記録が大きな反響を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破。「愛おしい」「幸せな空間」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が『3匹の赤ちゃん犬』を育てた結果→まるで本当の母親のようで…家族愛を感じる『成長記録』】

3匹の子犬に寄り添った猫のめんまちゃん

Instagramアカウント「shihtzu_pechami」では、シーズーの母犬・ぺちゃみちゃんと3匹の娘たち、そして猫のめんまちゃんが一緒に暮らす日常が発信されています。ある日の投稿では、まだ小さかった3姉妹とめんまちゃんが過ごしてきた日々が、成長記録として公開されました。

子犬だった3姉妹がサークル内を動き回るそばで、横になっていためんまちゃん。身を寄せてきた子を前脚でそっと抱えるようにする姿が見られ、その後の場面では頭や顔を丁寧に舐めて毛繕いしていたそうです。その姿は、まるで我が子をお世話する母親のよう。

大きくなっても変わらない愛情

めんまちゃんと3姉妹は、幼いころから体を寄せ合いながら過ごしてきたといいます。3姉妹がそばに集まったり、無防備にお腹を見せたりする場面もあり、すっかり安心しているかのよう。その距離の近さからは、長い時間を一緒に重ねてきたことが感じられます♡

時が経ち、3姉妹はめんまちゃんよりも大きな体へと成長…。それでもめんまちゃんの関わりは変わらず、頭や首元、お腹のあたりまで毛繕いしてあげることがあるそうです。体格が逆転しても変わらない関わりに、胸がじんわり温かくなります。

ときには優しい“教育”も

投稿主さんによると、めんまちゃんは3姉妹を見守るだけでなく、ときには叱るような場面もあったのだとか。成長した子の頭付近へ前脚を交互に繰り出す姿も見られますが、投稿主さんは、普段のめんまちゃんの猫パンチはとても優しいと明かしています。

やんちゃ盛りの3姉妹に好き放題されても、めんまちゃんが本気で怒っている姿を見たことはないそう。ぺちゃみちゃんとともに成長を支え、今でも3姉妹を大切にするめんまちゃん。その歩みは、まるで“もうひとりのお母さん”と子どもたちが紡いだ、家族愛たっぷりの成長記録なのでした。

話題となった投稿には「なんて愛おしい記録♡」「猫の手も借りたい子育て中、本当に猫が手を貸してくれたなんて感動」「心がほのぼのしました」「可愛すぎて癒される」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「shihtzu_pechami」では、ぺちゃみちゃん親子「ちゃみーズ」の日常が発信されています。めんまちゃんも一緒に暮らす、賑やかで愛らしい家族の毎日が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shihtzu_pechami」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。