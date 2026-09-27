0歳の赤ちゃんが、大好きな柴犬を目の前にすると一生懸命に両手を伸ばして…。抱きしめようとするような仕草と、それを穏やかに受け止めるワンコのやり取りが、あまりにも尊いと大きな反響を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破。「ただただ尊い」「癒される」といった声が寄せられました。

【動画：赤ちゃんが『老犬』を大好きになった結果→抱きしめようとして…あまりにも尊い『幸せなやり取り』】

赤ちゃんを見つめるあいちゃん

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、シニアの柴犬「あい」ちゃんとの穏やかな日常が発信されています。この日、家族が集まる部屋で過ごしていたあいちゃんのそばには、0歳の赤ちゃん「うーちゃん」の姿があったそうです。

うーちゃんが家族の膝の上に座っていると、あいちゃんはそっと顔を近づけ、じっと見つめていたといいます。その後もすぐそばで過ごし、うーちゃんの様子を気にかけるような場面も。ふたりの自然な距離感に、思わず頬が緩みます。

小さな両手を一生懸命伸ばして…

やがて、うーちゃんが畳の上に座ると、目の前にあいちゃんが立ち止まったそう。うーちゃんは興味津々といった様子で視線を向け、頭や鼻先に触れようと何度も小さな両手を伸ばしたといいます。その一生懸命な仕草がなんとも愛らしく、キュンとしてしまいます♡

さらに、うーちゃんは体を乗り出すようにして両手を広げ、あいちゃんを抱き寄せようとするような動きも見せたのだとか。一方のあいちゃんは、その場をすぐに離れることなく、穏やかな様子で向き合っていたそうです。

幸せあふれるふたりのやり取り

そんなうーちゃんに対して、あいちゃんは耳を少し後ろに倒し、口元をゆるめるような表情を見せていたといいます。小さなうーちゃんと穏やかに向き合うあいちゃんの姿に、思わず心が和みます。

その後、うーちゃんが座ったまま体を揺らしたり手を叩いたりしていると、あいちゃんは少し離れた場所からその様子を見守っていたそう。大好きなワンコへ一生懸命に手を伸ばすうーちゃんと、そっと寄り添うあいちゃんのやり取りは、まさに幸せあふれるひとときなのでした。

話題となった投稿には「うーちゃん、あいちゃんの事大好きだね♡」「愛情で溢れてる空間だ…」「ただただ尊い」「幸せがいっぱい詰まってる」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、穏やかでのんびり屋さんだという柴犬・あいちゃんの日常が発信されています。家族に囲まれてゆったりと過ごすあいちゃんの愛らしい姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。