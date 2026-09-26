お父さんが休日出勤したら、ワンコが寂しがって…？切なくて愛を感じる行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「愛おしい」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。

【動画：仕事が忙しく『休日出勤』する父→犬がお見送りした後、寂しがって…今すぐに帰りたくなる光景】

お父さんが休日出勤したら…

YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」に投稿されたのは、お父さんが休日出勤した時の柴犬「ゆき」ちゃんの様子です。最近お仕事が忙しいお父さんは、休日も会社に行くことになってしまったそう。

お父さんが家を出ようとしたら、玄関にお見送りにきてくれたゆきちゃん。引き止めたりせずに黙って見送っているものの、哀愁漂う後ろ姿からは「せっかくの休日なのにお仕事に行っちゃうの？なんで？」と戸惑っていることが伝わってきます。

ワンコの切ない行動

お父さんが家を出たら、ゆきちゃんは大急ぎで部屋に戻って窓の前へ。そしてお父さんが去っていく様子を窓越しに見つめていたかと思うと、「ク～ン、ク～ン」と悲しげな声で鳴き始めたとか。どうやら寂しさに耐えられなくなり、「行かないで！帰ってきて！」とお父さんを呼んでいるようです。

ゆきちゃんは「もしかしたら帰ってきてくれるかも！」と期待して玄関に様子を見に行ったのですが、しばらく待っていてもお父さんは帰ってきません…。それでもまだ諦められないようで、再び窓の前へ。その後も外を眺めたり玄関の方をじっと見たりしながら、お父さんのことを待ち続けていたそう。

深い愛情に感動

ゆきちゃんの寂しそうな表情や切ない行動に胸が締め付けられますが、それと同時にお父さんへの深い愛を感じて心が温かくなります。一緒にお留守番していたご家族も、「誰よりもお父さんを心配しているんだな」とキュンとしたようです。

こんな風に帰りを待っていてくれるゆきちゃんの存在は、お仕事に励むお父さんにとって何よりの癒しであり、心の支えになっていることでしょう。

この投稿には「声と表情が切ない…」「涙が出るほど健気」「なんていじらしくて可愛いのでしょう！」「ぎゅ～とハグしてあげたい」「お父さんめちゃくちゃ愛されてますね」といったコメントが寄せられています。

ゆきちゃんの可愛い姿やご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ShibaInu Yuki-chan柴犬ゆきちゃん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。